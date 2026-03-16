Ruští byznysmeni mají chandru: 31 procent malých podnikatelů zvažuje konec

Podle něj 31 % malých podnikatelů přemýšlí o tom, že svůj byznys prodá nebo úplně uzavře, což je o osm procent více než za stejné období loni. A víc než polovina podnikatelů očekává, že se situace ještě zhorší. Což je více než v roce 2022, po ruském vpádu na Ukrajinu, kdy panovala velká nejistota ohledně dopadu západních sankcí. Ale i tak pesimisté představovali jen 38 procent.
Vláda schválila zákon rozšiřující pravomoci prezidenta Putina ohledně vysílání armády do cizích zemí na „ochranu občanů v případě jejich zatčení a trestního či jiného stíhání“.
Prezident organizace podnikatelů Opora Ruska Alexandr Kalinin v rozhovoru pro Vedomosti prohlásil, že nevidí žádné pozitivní tendence a většina členů jeho asociace odkládá investice do lepších časů: „Na podnikatele tlačí hned několik negativních faktorů: prudký nárůst fiskálních povinností (zvýšení DPH a zrušení slev na sociálním a zdravotním pojištění), příliš vysoká úroková míra centrální banky, nárůst druhotné platební neschopnosti spolu se současným poklesem poptávky.“ Viceprezidentka ruské Obchodně-průmyslové komory Jelena Dybovová Vedomostem řekla, že zjištění výzkumu odpovídají náladám členů její organizace. Podle ní zejména podnikatelé v regionech už nechtějí bojovat o udržení svého byznysu, jak to dělali během pandemie a na začátku války.
Ruská vláda schválila návrh zákona, který rozšiřuje pravomoci prezidenta Vladimira Putina ohledně vysílání armády do cizích zemí. Informuje o tom byznysový server RBC Daily.
Nyní bude Putin moci ruské ozbrojené síly použít exteritoriálně pro „ochranu občanů Ruské federace v případě jejich zatčení, zadržování, trestního či jiného stíhání“. Jde o případy, kdy jsou ruští občané zatčeni v zahraničí a souzeni soudy, jež „mají pravomoce, které získaly bez účasti Ruské federace“, a také mezinárodními soudními organizacemi, jejichž pravomoce Kreml neuznává.
Co vlastně znamenají všechny tyto složité právní formulace? Vždyť již nyní může ruský prezident zaútočit prakticky na jakoukoli zemi podle svého výběru v případě, že tyto země nebo mezinárodní organizace přijímají rozhodnutí „protiřečící zájmům Ruské federace“ nebo „základům veřejného právního systému Ruské federace“.
„Tento návrh zákona zjevně souvisí s iniciativami řady zemí Evropské unie ohledně vytvoření zvláštního tribunálu proti Rusku,“ řekl RBCDaily advokát Dmitrij Malbin. Cílem vytvoření takového tribunálu podle úmyslu autorů je soud nad vedením Ruské federace za válečné zločiny během agrese proti Ukrajině. Tento projekt je ale zatím v zárodku, letos v lednu EU vyčlenila na jeho přípravu deset milionů eur, což pro tribunál, který by se podle jeho autorů měl inspirovat norimberským procesem s nacistickými pohlaváry, věru není mnoho.
Ruské úřady se všemožnými způsoby snaží donutit obyvatele, aby začali používat domácí messenger Max. Rusové ale přecházejí na Max jen velmi neochotně, považují ho za nedotažený, plný chyb a také zcela pod kontrolou ruských silových složek. Poslední faktor byl podpořen nedávným rozhodnutí krasnodarského soudu na jihu Ruska, který udělil pokutu místnímu muži za to, že měl na Maxu sdílet „extremistický“ obsah. Píše o tom server Moscow Times.
Pokutu ve výši jednoho tisíce rublů dostal místní obyvatel Ivan Kažin za fotografii na svém profilu. Podle odborníků jde o první případ, kdy byl někdo potrestán za obsah ve státním messengeru Max. Kažin měl na fotce tetování ve formě osmicípé hvězdy, což policisté považují za symboliku zakázaného hnutí AUE, Arestantskoje ugolovnoe jedinstvo, v překladu Vězeňská kriminální jednota. Toto hnutí označil Nejvyšší soud v roce 2020 za extremistické a zakázal jeho činnost. V rozsudku se psalo, že AUE je „dobře strukturovaná a řízená organizace, jejíž činnost představuje reálnou hrozbu životu a zdraví občanů“.
Ve skutečnosti ale žádná taková organizace neexistuje a zkratka AUE funguje jen jako symbol pro kriminální svět či jeho romantizaci. I osmicípá hvězda je symbolem jen pro tzv. vory v zakoně, tedy pro nejvlivnější představitele zločineckého světa. Jen ti mohli mít tuto hvězdu vytetovanou. Pokud by Ivan Kožin takovou hvězdu měl skutečně vytetovanou, mohl by mít mnohem větší problémy než pokutu tisíc rublů.