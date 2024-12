Když se Sahagún doptával Aztéků. Dějiny starého Mexika vás zavedou mezi božstva i krvavé obřady

Dodnes se tomu leckdo zdráhá uvěřit. Jak mohla tak složitá a komplexní společnost, jakou ta aztécká bezpochyby byla, přisuzovat takovou váhu lidským obětem včetně vytrhávání srdce či stahování těl z kůže?

Kdokoli by chtěl hledat seriózní odpovědi, nemůže minout následující pasáže, jež byly nesčetněkrát citovány a zkoumány. Týkají se jednoho z bohů, které Aztékové uctívali. Xipe Tótec v jazyce nahuatl značí „Stažený z kůže“, poněvadž se sám obětoval, aby nasytil lidstvo; symbolicky jde zřejmě o svlékání kukuřičného klasu.

Býval zobrazován coby soška se žlutými a rudými – staženými – částmi těla, v malbě mívá zbytky kůže či má svoji „koženou rukavici“ u pasu. Aby nepřinášel zlé nemoci jako svrab, záněty očí a později neštovice, měli jej indiáni uctívat, přinášet mu almužny, hrát hry (odění v kůžích) – a slavit jeho svátek. Druhý měsíc roku Aztékové nazývali tlacaxipehualiztli. V jeho první den konali obřady na Xipe Tótekovu počest:

„Zajatcům, které zabíjeli, vytrhávali jejich majitelé vlasy z temene, jež si ponechávali jako relikvie. Když dorazili ke špalku, položili je přes něj na záda a pět lidí je uchopilo, kdy je dva drželi za nohy, dva za ruce a jeden za hlavu. Následně přišel kněz, který je měl zabít, a ten jim oběma rukama zasadil do hrudi ránu kusem pazourku, jenž byl opracován do podoby dýky. Pak do otvoru, který udělal, vložil ruku a vyrval jím srdce, jež poté obětoval Slunci a vhodil do misky.

Poté, co jim takto vyrvali srdce, a poté, co z něj vypustili krev, skutáleli tělo z chrámových schodů dolů (...) Zde dopadlo na plošinu, odkud ho sebrali starci cuacuacuilti, kteří ho odnesli do svého (domu) calpulli, kde ho rozkrájeli na kusy a naporcovali k jídlu. Předtím než zajatce naporcovali, stáhli je z kůže, načež si jejich kůže oblékli jiní muži a účastnili se v nich šarvátek s ostatními mladíky, což pro ně byla válečná hra,“ čteme v knize Dějiny starého Mexika (2024), kterou vydalo Argo v edici Itineraria.

Těžká práce Bernardina S.

Ač by se mohlo zdát, že hrůzný výjev pochází z nějakého syrově-surového postmoderního škváru, jedná se o precizní pasáž františkánského mnicha Bernardina de Sahagún, jenž se narodil roku 1500 v severošpanělském Sahagúnu (poblíž Léonu) a po studiích v Salamance odplul v roce 1529 – tedy jen osm let po pádu indiánského Mexika – s dvacítkou odvážných bratří do mexického Veracruzu. Do Evropy se již nikdy nevrátil; zemřel v Novém světě jako devadesátiletý.

Františkánský mnich Bernardino de Sahagún v knize Dějiny starého Mexika popisuje aztécká božstva, krvavé obřady, kalendáře i pověry.

Jeho manuskript, který zdlouhavě a bolestně vznikal po celé dekády (dopsal jej s pomocí kolegů a žáků i navzdory kritice, že je v popisu „modloslužebnictví“ až příliš explicitní, a tedy i návodný), byl dokončen kolem let 1576 až 1579 v kolegiu Santa Cruz de Tlatelolco. Dostalo se mu historicky názvu Códice Florentino neboli Florentský kodex podle italského archivu, kam doputoval. Unikátní encyklopedie o dvanácti knihách, které zdobí dvě tisícovky ilustrací nativních kreslířů, je nepodkročitelným pramenem k etnologii Mexika.

Křesťanský svět vedl během 16. století zásadní debatu o přístupu k indiánům, o způsobech šíření víry i míře lidství u „divochů“. Obhájcem humánní cesty a mírumilovné kolonizace byl dominikán Bartolomé de las Casas, jenž dodal z Ameriky řadu dokladů španělského řádění (i česky vyšel jeho opus O zemí indijských pustošení, 1954), kdežto učenec Ginés de Sepúlveda argumentoval rovněž lidskými oběťmi / lidojedstvím a nutností takový světonázor, který tohle umožnil, potlačit – klidně i mečem a ohněm. Bernardino byl současníkem obou; v době, kdy se měla konat jejich „valladolidská disputace“ (1550 a 1551), mu bylo něco přes padesát.

Sahagún mnohé krvavé rituály důkladně popsal, jak jsme viděli, a nechal si o nich vyprávět takříkajíc z první ruky aztéckými „starci“, tedy pamětníky, kteří mu poskytovali i domorodé piktografické záznamy. Dobře znal jazyk nahuatl, chystal v něm i kázání.

„Pomineme-li však problematiku lidských obětí a jejich odsuzování, je působení Bernardina de Sahagún i celé řady dalších členů františkánského řádu prodchnuté nejen starostí o osud indiánů a snahou o zlepšení jejich údělu, avšak zároveň i jistým obdivem k jejich původní civilizaci. Sahagún na stránkách Obecné historie mnohokrát vyjádřil obdiv nad velikostí a výdobytky aztécké civilizace, jež se dle jeho mínění v mnoha ohledech vyrovnala civilizacím evropským,“ uvádí v obsáhlé předmluvě iberoamerikanista Jiří Sucharda, jenž výbor z díla přeložil do češtiny.

Je to vskutku záslužná práce, která tu chyběla. Kromě trojsvazkové edice Historia general de las cosas de Nueva España, kterou edičně připravili A. L. Austin s J. G. Quintanou v Mexiku (2000) a ze které překladatel především vycházel, se historici a etnologové zatím odkazovali na hůře dostupný tucet anglických svazků Florentine Codex se všemi dvanácti tematickými „knihami“. Čeho jsme se tedy v češtině dočkali? Povedeného výběru! Původní manuskript čítal 2500 stran, na nichž postupně – i s dodatky a komentáři – defilují různé segmenty dávné aztécké kultury: od náboženství, pověrečných představ a popisu architektury k řemeslům.

Sucharda zvolil rozumnou a atraktivní cestu, když vsadil zejména na (takřka) kompletní první a druhou kapitolu Sahagúnova díla neboli popis mexických božstev, respektive jejich svátků, obřadů a obětí. Právě tam, u polyteistického náboženství, jak je pochopitelné, byl španělský mnich nejdůkladnější a valí na nás veškeré získané poznatky o Huitzilopochtlim (hlavním bohu), Qutzalcóatlovi (bohu větrů), Yaiacatecuhtlim (bohu obchodníků) anebo o zmíněném Xipe Tótekovi, jehož oslavy křesťany šokovaly.

Z celkových 612 stran, které výběr má, se o bozích, jejich kultech a původu píše až do strany 242. Nechybí pasáže o sakrálních stavbách, mezi nimiž se vyjímá pověstné tzompantli. Oč šlo?

Pravidelní čtenáři Orientace LN si možná ještě vzpomenou na článek „Sahagún měl pravdu, byly to tisíce“ z roku 2018, kdy mexičtí archeologové ve své metropoli odkryli pozůstatky obřího lešení plného lebek nastrčených na tyčích – přesně tak, jak o nich františkán kdysi psal! V češtině to teď čteme následovně:

„Šestá budova se jmenovala Mixcoapan tzompantli. Toto byla budova, v níž nabodávali na tyče hlavy těch, které zabíjeli na počest boha Mixcóatla. Jednalo se o do země zatlučené čtrnáct stop vysoké trámy, v nichž byly v pravidelné vzdálenosti otvory a těmi byly prostrčeny tyče či násady tlusté zhruba jako rukojeť kopí či o něco více, a těchto zde bylo šest nebo osm. Na tyto tyče nabodávali hlavy těch, které na počest tohoto boha zabili, a jejich obličeje byly obráceny směrem k jihu,“ zapsal Sahagún, jenž popisuje i dalších 77 mexických budov.

Pohledy na vrchol i dno

Ovšem Aztékové nežili jen krvavými obřady, jež mnohdy zastiňují ostatní rysy jejich pestré, činorodé kultury. Sahagún ve čtvrté a páté knize popisuje řadu pověr, věšteb nebo způsobů, jak si na svoji stranu přivábit štěstěnu. Zmiňuje se o nešvaru opilství v aztécké společnosti, kdy opilci nikdy „víno nedělá zle a nehnusí se mu, a to ani tehdy, jsou-li v něm usazeniny a plavou-li v něm mouchy či stébla, ale vypije ho tak jako tak; při chůzi padá na zem, je celý zaprášený a rudý“.

V díle šestém se věnuje jazyku, klíčovému nástroji pro pochopení jiné kultury, a pojednává též o mexické rétorice, morální filozofii. Knihu sedmou zase věnoval astrologii, naukám sledujícím putování Slunce i Měsíce a počítání roků (velmi přesného), přičemž stojí za zmínku i systém škol (telpochcalli) a náboženských učilišť (calméac).

Pak následují extra zajímavé „sociologické“ knihy: v osmé se píše o vládcích Mexika i jejich dámách a paních; v deváté o pozoruhodné vrstvě obchodníků, kteří vyráželi za byznysem po širé zemi a prodávali drahokamy, kakao i jemňoučké peří do ozdob; v desáté o stupních udatných válečníků (lišili se i svými vyslouženými účesy), o povoláních od stříbrotepců přes neřestné osoby (včetně kurev, které se pěkně voněly, natíraly žlutou mastí axin a uměly se „důmyslně zkrášlit, jak dobře rostlé růže“) až po hrnčíře, zahradníky, pěvce, prodejce paprik, zedníky anebo ranhojiče a advokáty. Ve starém Mexiku se jen neumíralo, ale také žilo!

Jedenáctou část věnoval Sahagún popisu flóry a fauny, kde zjišťujeme, že jedno z mála slov z nahuatlu, které jsme přejali do češtiny, je kojot čili cóyotl. Poslední část výběru je netuctová: dvanáctá kapitola je opět celá a zahrnuje pád nativního Mexika „pohledem poražených“, jak dodal do názvu jedné ze svých knih Miguel León-Portilla, mimochodem též autor ceněné biografie jménem Bernardino de Sahagún (1987).

Mnich se vydání za života nedočkal, ale promluvit by měl: „Má práce připomíná vlečnou síť, jejímž účelem je vytáhnout na světlo slova tohoto (aztéckého) jazyka spolu s jejich významy. Slouží k tomu, aby ušetřila tisíce šedin, neboť ti, již budou chtít, budou moci s mnohem menší námahou, než jakou jsem musel vynaložit já, v krátkém čase poznat mnohé z vyprávění o minulosti a celý jazyk tohoto mexického lidu... Celé dílo přispěje k poznání jejich hodnoty.“

Je to tak. Děkujeme tisíckrát, Bernardino!

Autor je vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově. Vydal knihu Dějiny lidí (2022).