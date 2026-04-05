Velikonoční příběh psích žen a Samaritánky. Ta se do Bible dostala tak, že se pohádala u studny

Historie ji zná jako Samařanku, případně Samaritánku, s níž se Ježíš setkal nedaleko od její vesnice. Evangelista Jan nám sice nesdělil její jméno, ale v jeho informační strategii nepochybně hrála významnou úlohu.
Ne náhodou se setkání dvou odlišných lidí stalo jedním z často zobrazovaných novozákonních výjevů. Možná i pro určitou skandálnost – Ježíš se o samotě setkává s dámou odlišné víry a možná i nevalné pověsti. Jejich rozhovoru (u kterého vlastně nikdo další nebyl) je věnována celá 4. kapitola Janova evangelia.
Bylo právě po Pesachu, židovských Velikonocích, které Ježíš se svými učedníky strávil v Jeruzalémě. Poté se vraceli domů do Galileje a nejkratší cesta vedla přes území, kde žili Samařané. Nebyli to jen obyvatelé Samaří, hebrejsky Šomronu, řecky a latinsky Samarie, ale příslušníci etnicko-náboženské skupiny, jež nesla jméno svého regionu (a s Židy měla komplikované vztahy). Nedaleko od města Sychat zůstal Ježíš v poledním žáru u studny, nazývané Jákobova, zatímco učedníci odešli do města nakoupit jídlo. Zanedlouho dorazila žena s vědrem a Ježíš ji požádal, aby mu dala napít. Tomu se podivila – copak on, Žid, je ochoten s ní, Samařankou, jen tak hovořit? A dokonce si od ní vzít nápoj?