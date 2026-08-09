Do hlubin duše odsouzeného muže nahlíží sociolog Karel Černý z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se rozporuplnou osobou pražského imáma dlouhodobě zabývá.
Česko rozhodně není dobrým místem k životu. Muslimy tu ohrožují represivní složky státu, štvavá mediální kampaň a xenofobní společnost vedená populisty.
Bývalý pražský imám Samer Shehadeh je jedním z mála českých občanů odsouzených za islamistický terorismus. Své známé totiž před deseti lety posílal bojovat do Sýrie do řad militantní organizace Fronta an-Nusrá, militanty podporoval také finančně a sám se chtěl stát mudžáhidem (tedy muslimem bojujícím ve jménu džihádu). Za to byl po svém dopadení v Jordánsku a následné repatriaci do Česka odsouzen na 14,5 let odnětí svobody (2020 a 2021).
V červnu letošního roku ale před Městským soudem v Praze prohlásil: „Terorista nejsem. A terorismus jsem nikdy nepodporoval.“