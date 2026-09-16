Potřebujete k románu všechny samohlásky? Někteří spisovatelé se bez nich obešli

To, že máme dvě slabikotvorné hlásky l a r, ovšem ještě neznamená, že se bez samohlásek (vokálů) obejdeme. Přece jen tvoří jádro většiny slabik. Máme jich pět (a, e, i/y, o, u) a k tomu tři dvojhlásky (au, eu, ou), což v širším srovnání se světem není tak málo. Přímo pověstnou se v tomto smyslu stala ubychština. Ubychsky se dokázal naposledy domluvit jistý Tevfik Esenç z turecké obce Hacıosman, ten však bohužel zesnul v roce 1992 ve věku 88 let. Onen dobrý muž ovládal několik kavkazských jazyků, a navíc ochotně spolupracoval, díky čemuž lingvisté stihli ubychštinu zaznamenat a dostatečně popsat. Sám si nakonec přál mít na svém náhrobku vytesanou zmínku o tom, že odešel jako poslední člověk schopný hovořit tímto jazykem.
Hned dva spisovatelé dokázali napsat román bez nejčastější samohlásky e. V angličtině Ernest Vincent Wright a ve francouzštině Georges Perec.
Ubychština za zmínku stojí: její znalost vyžadovala rozlišení 83 souhlásek a pouze 2 samohlásek. Pro srovnání, v češtině máme souhlásek jen 27. Na opačném pólu můžeme najít třeba khmerštinu, u níž se rozlišuje nějakých třicet samohlásek a dvojhlásek zhruba tolik, co konsonantů.
Čísla však závisí i na tom, jak počítáme. Vyslovuje-li se jedno písmeno dvěma způsoby podle umístění ve slově, jde o jednu a touž samohlásku? Představují dlouhé a krátké a/á jednu, nebo dvě různé hlásky? To by pak čeština měla hned deset jednoduchých samohlásek. A co třeba zavřené a otevřené e, o ve francouzštině? Ani nemluvě o tónových jazycích – taková vietnamština by každou ze samohlásek mohla vynásobit šesti.
Každopádně s hláskami se dá pěkně pohrát. Hned dva spisovatelé dokázali napsat román bez nejčastěji používané samohlásky e. (Na text bez určité hlásky existuje dokonce pojem: lipogram.) Nejdříve v angličtině Ernest Vincent Wright (Gadsby, 1939) v rozsahu 50 tisíc slov, později pak ve francouzštině v ještě větším rozsahu Georges Perec – u jeho románu Disparition (tj. Zmiznutí, 1969) ani kritici nejdříve nepostřehli, že tím zmizlým je písmeno e.
|
Lepě svédští tlové se batoumají v lednici…
O pár let později tento hračičkář vydal další dílko (Les Revenentes), v němž si to vynahradil, neboť pro změnu použil jen slova neobsahující jinou samohlásku než právě e. Stal se tak asi jediným autorem, který napsal dvě různá díla, aniž opakoval jediné slovo. Mimochodem, e je nejběžnější samohláskou i v češtině.
Největším hláskovým experimentátorem v české literatuře se nejspíš stal kněz a autor knížek pro děti Karel Alois Vinařický, jenž už v roce 1843 představil sbírku poezie Varito a lyra. Ve všech básničkách tu důsledně střídá samohlásky se souhláskami a zkouší tak „vytřít trochu zrak a sluch Němcům a Nedočechům, jazyku našemu posaváde hrubost a nezvučnost vytýkajícím“. Zkrátka poctivá vlastenecká práce.
Autor článku je překladatel.