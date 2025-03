Saturn je Henryk Lahola mezi planetami. Má 274 měsíců, 128 z nich je nových

Starší uživatelé internetu si možná ještě vzpomenou na web podivína jménem Henryk Lahola, obvykle sám sebe uvádějícího jako JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola. Jeho stránky získaly v roce 2007 druhé místo v anketě Technetu o nejhorší český web. Jejich autor na nich prezentoval jen sám sebe, respektive své akademické tituly. Fotil se s rourami na diplomy a vyjadřoval pohrdání lidmi, kteří titul nemají, případně mají jen jeden. Stránky dosud existují, třebaže ve zredukované podobě.

Kdyby si podobné weby zakládaly planety ve Sluneční soustavě a místo počtu rour se chlubily počtem svých měsíců, téměř jistě by vyhrál Saturn. Vyplývá to ze zjištění skupiny vědců vedených Edwardem Ashtonem z tchajwanské univerzity Academia Sinica v Taipei. Vědci ledového obra fotografovali pomocí teleskopu CFHT na Havaji.

Našli 128 nových měsíců. S už předtím známými 146 to dává dohromady 274. Je to bezkonkurenčně nejvíc v celé Sluneční soustavě. Jupiter se svými 95 měsíci vedle Saturnu bledne. Země se svým, jak by asi řekl JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola, jedináčkem, je až trapná.

Ostatní planety mají dohromady jen 144 měsíců (Merkur: 0; Venuše: 0; Země: 1; Mars: 2; Jupiter: 95; Uran: 28; Neptun: 18). Velký počet satelitů Saturnu je pravděpodobně pozůstatek kosmické srážky. Muselo k ní dojít relativně nedávno, do stovky milionů let před dneškem. Doba objevů nových měsíců Saturnu se však nejspíš blíží ke konci.

„Nemyslím si, že se současnou technologií můžeme dosáhnout něčeho lepšího než toho, co již bylo pro měsíce kolem Saturnu, Uranu a Neptunu, dosaženo,“ prohlásil jeden z členů týmu Edward Ashton.