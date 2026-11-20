O Josephu Mariovi Olbrichovi jsem v této rubrice psal vícekrát. Představil jsem jeho nejznámější stavbu, jíž je pavilon vídeňských secesionistů na Karlově náměstí v rakouské metropoli Vídni, a pak také slavnou uměleckou kolonii v hesenském Darmstadtu.
Dnes bych chtěl připomenout jeho raně secesní stavby, zejména pak jednu takřka neznámou – klub cyklistického kroužku rakouských státních zaměstnanců ve vídeňském Prátru. Nejdříve si ale stručně Olbricha představme.
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Narodil se v roce 1867 v německé rodině v tehdejším hlavním městě Slezska Opavě (Troppau). Už jako mladík se v letech 1889–1890 podílel na projektu kostela v historizujícím pojetí v obci Melč nedaleko Opavy. V té době také odešel studovat do Vídně na tamní akademii, kde byl žákem profesora Carla von Hasenausera, jednoho z čelných představitelů architektury vídeňské Ringstrasse, bližší mu ale byla tvorba jeho nástupce Otta Wagnera, v jehož ateliéru také nějakou dobu pracoval na projektech stanic městské dráhy. Oba patřili mezi průkopníky nového secesního stylu v rakouské metropoli.
Hravá secese
Na rozdíl od poněkud strohé secese jeho učitele byla však Olbrichova díla z této doby spíše ovlivněna organickými liniemi prací Belgičanů Victora Horty a zejména Henryho van der Veldeho. Pro jeho dílo byla klíčová léta 1898–1899. V této době vzniká projekt rodinné hrobky von Klarwillových na Ústředním hřbitově s vláčnými liniemi. Mimochodem, náhrobek z této hrobky se do dnešních dní dochoval, ale byl bohužel zbaven secesních kovových prvků. Zdá se, že i rakouskou metropoli plenili v nedávné době zloději kovů.
V téže době navrhuje Olbrich prostý rodinný dům pro známého rakouského literáta Hermanna Bahra ve čtvrti Ober-St. Veit, později bohužel poničený necitlivými adaptacemi. Mimo Vídeň pak vznikají návrhy rodinných domů v Hinterbrühlu a St. Pöltenu. Zejména druhý z nich, pro dr. Stöhra, je jedinečnou ukázkou raně secesní architektury. Obě stavby prošly nedávno pečlivou opravou.
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Kromě toho byl Olbrich osloven cyklistickým oddílem státních zaměstnanců, pro něž na okraji zábavního parku Prátr (Prater) ve čtvrti Leopoldstadt při ulici Rustenschacherallee navrhl drobnou stavbu klubovny, která dnes slouží jako tenisový klub SV Schwarz-Blau.
Tato dnes již prakticky zapomenutá Olbrichova práce tedy je dosud na svém místě, nedávno jsem ji navštívil a seznal, že chybí jen pár štukových volut na průčelí, jinak je tu vše v původním stavu. Přízemní objekt je zděný s vápennou omítkou, ve střední části je nika s dřevěnou konstrukcí se vstupem do nevelké klubové místnosti. Na stěně tam visí kopie nádherné Olbrichovy skici.
V Opavě a ve Vídni
Ještě musím připomenout jeden nerealizovaný projekt z této doby. Pro své rodné město Opavu navrhl architekt Olbrich výrazný dům Niedermeyerovy kavárny na rohu Horního náměstí a Hrnčířské ulice, zůstal ale bohužel jen na papíře; majiteli domu se asi zdál návrh mladého architekta příliš výstřední, a tak svěřil úkol jinému projektantovi. Jedinou Olbrichovou stavbou se tak ve slezské metropoli stal až dům pro jeho bratra Edmunda z roku 1904, v komunistické éře bohužel nesmyslně zbořený.
Mimochodem, ke svému ve světě nejznámějšímu rodákovi (odpusť, Petře Bezruči) se Opava dlouho nehlásila, dnes ho připomíná kopie darmstadtské kašny a busta v sadech u Dolního náměstí.
Nejvýznamnější Olbrichovou vídeňskou stavbou z tohoto období byl samozřejmě pavilon spolku secesionistů na Karlově náměstí (Karlsplatz). Jeho protagonisty byli výtvarníci a architekti, kteří se postavili proti představitelům tehdejšího konzervativního akademického umění rakousko-uherské metropole. Patřili k nim Gustav Klimt, Carl Moll, Max Klinger, Anton Hanak nebo Franz Metzner a také architekti Wagnerova okruhu, což vedle Olbricha byli i Josef Hoffmann, rodák z Brtnice na Moravě, Koloman Moser nebo Slovinec Jože Plečnik.
Stavba je skvělým příkladem nového slohu. Vrcholí kupolí sestavenou z pozlacených kovových lístků vavřínu, secesní štuková dekorace je dílem Kolomana Mosera. Investorem tohoto jedinečného díla byl majitel kladenských hutí Karl Wittgenstein. Na prahu nového století Olbrich Vídeň opouští a na pozvání hesenského velkovévody Ernsta Ludwiga odjíždí do Darmstadtu, kde se podílí na projektu umělecké kolonie.
V roce 1908 tento nesmírně nadaný architekt předčasně umírá na leukemii.