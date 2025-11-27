Secese v modré a bílé. Vídeňská Vojcsikova vila je malý, ale zapomenutý klenot

Zdeněk Lukeš
Mistrovská škola prominentního architekta vídeňských Secesionistů prof. Otta Wagnera na tamní umělecké akademii byla doslova líhní velkých talentů. Dnes si představíme slavnou vilu dvou z nich.
Ve stylu Wagnerově. Dům s ordinací pro lékaře Vojcsika z let 1900–1902 navrhli ve Vídni-Hüttendorfu architekti Otto Schönthal a Emil Hoppe ve střízlivých secesních formách. | foto: Zdeněk Lukeš / koláž iDNES David Votruba

Vedle Kotěry, Plečnika nebo Hoffmanna, jehož slavné sanatorium v Purkersdorfu jsme navštívili minule, k absolventům této školy patřili také dnes už pozapomenutí architekti Emil Hoppe a Otto Schönthal.

Tihle dva na počátku minulého století spojili své síly a založili architektonické studio (nějaký čas s nimi spolupracoval i další wagnerián, Marcel Kammerer). Zvláště Hoppeho brilantní kresby jsem vždy obdivoval; byly často publikovány v tehdy nejvýznamnějším středoevropském periodiku Der Architekt, které vydávalo vídeňské nakladatelství Anton Schroll.

Hoppe na nich představoval své vize. Nešlo o nijak složité výkresy, několika čarami však dokázal danou stavbu vystihnout, přičemž to v jeho podání vždy bylo malé výtvarné dílo. Ostatně, nebude náhodou, že zručnými kreslíři byli všichni Wagnerovi žáci, včetně těch českých – Kotěry, Krásného, Janáka, Chochola, Engela, Roitha, Hübschmanna a dalších.

Vídeň i Praha

Emil Hoppe se narodil v rakouské metropoli v roce 1876, byl tedy o pět let mladší než Kotěra, a Otto Schönthal (* 1878) byl rovněž vídeňským rodákem. Na studiích u Wagnera byli spolužáky, pracovali také v jeho soukromém ateliéru.

Po založení společného studia navrhovali stavby ve stylu nastupující wagnerovské secese, jako byl činžovní dům na Kleine Neugasse 9 z roku 1902, jejich nejslavnější stavbou se však stala vila Vojcsik v ulici Linzer Strasse 375 ve čtvrti Hütteldorf, mimochodem nepříliš daleko od Wagnerova Steinhofu i dvou jeho vlastních vil. Stavebníkem domu, který stojí v řadové uliční zástavbě a velkou zahradu má umístěnu směrem na jih, byl osobní lékař prof. Wagnera MUDr. Ladislaus Vojcsik.

Projekt vily pochází z roku 1900–1901, tedy ještě z dob studií obou autorů, přičemž stavba byla dokončena o rok později. Je to krásná ukázka vídeňské secese, samozřejmě je na ní patrný Wagnerův vliv. Osově symetrická kompozice uličního průčelí vrcholí výraznou korunní římsou. V patře je čtveřice francouzských oken bez šambrán, po stranách jsou snížená křídla s motivem oblouku nad vstupem, resp. oknem.

Průčelí je laděno v bílé a modré, bílá je vápenná omítka, modré pak detaily, včetně kovových konzol nebo keramických ozdobných prvků, tvořících vlys. Uvnitř domu byla ordinace a v patře salon s ložnicemi. Oběma tehdy velmi mladým projektantům se zde podařilo vytvořit působivé dílo s uměřenou dekorací, jež patří k tomu nejlepšímu, co tehdy v rakouské metropoli v novém stylu vzniklo.

Pozdější tvorba této dvojice už tak výrazná není, směřovala ke geometrické secesi a neoklasicismu. Pro nás je zajímavé, že jedna jejich stavba se nacházela v Praze, i když už se secesí nemá nic společného. Jednalo se o klusácký stadion s nízkými dřevěnými tribunami ve stylu art deco a oválnou drahou na Letenské pláni v katastru Holešovic-Buben, nedaleko fotbalového stadionu Sparty.

Na Letné byla tehdy řada sportovišť, několik stánků pro kopanou, včetně toho slávistického, či množství volejbalových a tenisových kurtů, jež si bylo možno – jak vzpomínali mí rodiče – za 1 Kč na hodinu pronajmout. Tehdy se tu hojně sportovalo, jak dokumentují i obrazy a grafiky Kamila Lhotáka, některé z nich prý maloval přímo na terase protější umělecké kavárny Belvedere. Dočasně tu stály i cirkusové stany a byly tu vypouštěny balony.

Hoppeho a Schönthalův klusácký stadion zmizel někdy na konci 20. let, ostatní sportoviště pak po válce, kdy bylo rozhodnuto, že na Letné bude postaven pomník generalissima Stalina a plocha za ním bude sloužit vojenským přehlídkám, na něž si z dětství – podobně jako na ten monstrózní pomník – dobře pamatuji.

Studio v barvách

Vraťme se ale ještě do Vídně za vilou dr. Vojcsika. Později zde sídlilo filmové studio, bývala tu také malá kavárna. Někdy v 80. letech dům rekonstruoval známý rakouský architekt Boris Podrecca (* 1940), který si za ním na zahradě postavil své studio, kde jsem ho kdysi navštívil. Šlo o nízký dřevěný objekt s plochou střechou, jehož průčelí bylo samozřejmě laděno v modré a bílé. Vstupuje se do něj z paralelní ulice Isbarygasse.

I příště zůstaneme v Rakousku, jen postoupíme v čase. Představíme si jeden z charakteristických projektů tzv. Rudé Vídně, tedy období 20. let, kdy tu vládli sociální demokraté a stavěly se městem financované rozlehlé „hofy“, tedy velkoryse koncipované areály sociální výstavby s malými byty a službami. Navštívíme Reumann-Hof, který ve stylu art deco navrhl další Wagnerův žák, Hubert Gessner, rodák z Valašských Klobouk.

