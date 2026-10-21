Šenkýř, šlojíř i ňadra. Jak se mladí a staří neshodnou, co je normální a co už archaismus

Vozík na přepravu materiálu se totiž slovensky řekne fúrik, neboť vozí fúry; s kolečkem nemá nic společného. A to ještě nebohý Slovák netušil, že pro kolečko vulgo trakař má čeština nejméně dvacet regionálních výrazů včetně radvance, kolmahy či šupchorny.
Člověk ani nemusí být cizincem, aby se v naší mateřštině zmátl. Letos u maturit z češtiny měl jeden student najít v Noci na Karlštejně archaismus. Pominul šenkýře i šlojíř a jakožto slovo zastaralé označil ňadra. Oponoval jsem, že se přece tento výraz běžně v životě používá, maturant byl však neoblomný: „Pro vás jsou ňadra možná ještě aktuální, pro mě je to už archaismus.“ Co na to říct? Tuhle jsem byl na dermatologii nechat si zkontrolovat znamínka. U jednoho kožního výrůstku lékařka konstatovala: „Nemusíte se bát, to je jen stařecký fibrom.“ „Nestačilo by říct fibrom?“ špitl jsem.
Student coby slovo zastaralé uvedl ňadra. Oponoval jsem, ale maturant byl neoblomný: „Pro vás jsou ňadra možná ještě aktuální, pro mě je to už archaismus.“
Faktem je, že s přibývajícím věkem tíhnu ke slovům prověřeným časem. Mám rád dvojctihodné koláče, štrapáce, skrupule nebo třeba táru. Na tu jsem narazil v lékárně, kde měli u zavřeného okénka nápis: „Rádi vás obsloužíme u vedlejší táry.“ Jde o historický název pro lékárenský pult, kde se dříve před vážením léků vytárovala váha čili odečetla se hmotnost nádoby, v níž bylo léčivo obsaženo. Lékárníci jsou na svůj cechovní výraz hrdí a brání si ho podobně jako já ňadra před mládeží. A ještě jedno nezvyklé slovo jsem nedávno zaslechl – sliboviště. Je to místo, kde skauti skládají slavnostní skautský slib. Obvykle jde o lesní mýtinu, avšak před volbami, kdy politici slibují hory doly, se pomyslným slibovištěm stává celá země.
Zatímco archaismy vyhledávám, módní konverzační obraty mě tahají za uši. Na mysli mám třeba frázi Co si budem, jež je zkráceninou úsloví Co si budeme povídat či nalhávat. Slýchám to denně. Mluvčí si myslí, jak jsou originální a jdou s dobou, přitom je to už dnes ohraná floskule, otravná jako osina v zadku. Jak takové rádoby progresivní výrazivo zastarává, je krásně vidět třeba v pop-music. Kdysi cool hlášky typu jasná páka či jasná zpráva (ve smyslu samozřejmě) vnímáme už jen jako název prastaré kapely a písničky. Užití v běžném hovoru by dnes působilo asi tak svěže, jako byste si oblékli do práce pumpky po dědovi. Podobně pošetilé mi připadá, když čtu, že nějaká herečka vynesla do společnosti nové šaty. To zní, jako by je ukradla nebo snad byla nosnice z kurníku.
Koho by naopak měli vynést v zubech, je onen motoristický hňup, jenž si v parlamentu pletl otčenáš s Otčenáškem a Bibli s filmem Slunce, seno, erotika, když za citát z Písma vydával hlášku: „Nepokradeš, Kelišová.“ A přibrat by mohli i předsedu této partaje, který prý novinářům místo odpovědi na kritickou otázku posílá blijícího smajlíka. Naštěstí to berou jako podpis autora.