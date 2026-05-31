Sestřelen z oblohy nacisty a zrazen konfidentem. Jaroslav Zafouk se i přesto vrátil do Británie

Jen hrstce jednotlivců se podařilo uniknout ze zajetí a vrátit se zpět do Velké Británie. Většina však končila v zajateckých táborech, kde se s notnou dávkou štěstí dočkali osvobození Spojenci. S vidinou budoucnosti strávenou za dráty táborů se mnozí nesmířili a pokoušeli se o útěk. Mezi „útěkáře“ se zařadil i Jaroslav Zafouk, příslušník 311. československé bombardovací perutě. Jeho úspěšný útěk ale překazila zrada z nečekaných míst.
Narodil se 28. května 1917 v Praze manželům Bedřichovi a Marii Zafoukovým. Měl ještě dva bratry, Jana a Bedřicha. Zafoukovi byli dobře situovanou pražskou rodinou. Otec měl vystudovanou Právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity a kromě toho, že pracoval jako advokát, zároveň publikoval texty z oblasti finančního hospodářství. Kvalitní vzdělání proto hrálo v životě rodiny důležitou roli. Není divu, že se po pěti ročnících obecné školy vydal Jaroslav Zafouk gymnaziální drahou. Osmileté studium na Jiráskově gymnáziu v Resslově ulici zakončil úspěšným složením maturitní zkoušky. Více než akademické tituly jej ale zajímalo letectví. Už tehdy totiž docházel do pražského aeroklubu, kde se věnoval plachtaření. Od kluzáků již nebylo příliš daleko k vojenskému stejnokroji.
V říjnu 1936, po předešlém odvodním řízení, nastoupil vojenskou presenční službu. V jejím rámci absolvoval školu pro důstojníky letectva v záloze v prostějovském Vojenském leteckém učilišti. Červenec následujícího roku s sebou přinesl první povýšení, do hodnosti svobodníka, a jmenování pozorovatelem-letcem. Zařazen byl k Leteckému pluku 1 „Tomáše Garrigue Masaryka“, ale jeho působení u tohoto útvaru nemělo dlouhého trvání. V říjnu totiž nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích. Tu dokončil v srpnu 1938 a jako nově vyřazený poručík letectva se vrátil zpět ke svému leteckému pluku, který se tou dobou nacházel v Hradci Králové.
Březnová okupace roku 1939 se stala posledním hřebíčkem do rakve toho, co z Československa v té době ještě zbylo. Právě okupace nacisty a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava vedly Jaroslava Zafouka k rozhodnutí odchodu do zahraničí. Koncem dubna přešel hranice s Polskem, v polovině května pak odplul přes Švédsko do Velké Británie. Až do června 1940 žil ve městě Ipswich.
V srpnu 1940 se na letecké základně Cosford stal Jaroslav Zafouk příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva. Jako pozorovatel byl přemístěn na základu Honington, kde v dalších měsících procházel intenzivní přípravou k operační službě v řadách 311. československé bombardovací perutě. Dne 3. května 1941 vykonal svůj první bojový let, jehož cílem se stal Vlaardingen u Rotterdamu. Další zkušenosti s cíli v Evropě rychle přibývaly – Boulogne, Emdem, Hamburg, Hannover, Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Brest, Hamm, Brémy, Münster, Bremerhaven. Některé z uvedených opakovaně. Dne 7. června se dokonce zúčastnil útoku na křižník Prinz Eugen.
Nastal však 16. červenec 1941 a s ním osmnáctý let Jaroslava Zafouka. Cestou k cíli, jímž byl Hamburg, byla jeho osádka nucena opustit stroj. Není zcela jasné, co se vlastně toho dne stalo. Mohlo jít o sestřelení nepřátelským stíhačem, ale též poruchu, samotnými členy osádky označovanou jako sabotáž. Výsledkem však bylo pět zajatých československých letců, mezi nimi i Jaroslav Zafouk, a jeden utopený.
Již v říjnu 1941 se podařilo Jaroslavu Zafoukovi a jednomu jeho spoluvězni utéct během převozu zajatců. Po trase Drážďany – Podmokly – Most – Louny se dostali do Prahy. Tam se ukrývali u rodiny Zeithammelových, která znala Jaroslava Zafouka již před válkou. Rodina je ukrývala až do druhé poloviny května 1942, kdy byli zatčeni na základě činnosti konfidenta pražského Gestapa Miloslava Krause. Šlo o blízkého Zeithammelových, kteří o jeho druhém životě udavače neměli nejmenší ponětí. Za svou pomoc letcům byli v červnu 1942 popraveni.
Jaroslav Zafouk následně putoval do zajateckého tábora v Colditzu, kde jej v dubnu 1945 osvobodily spojenecké jednotky. Poté byl přepraven do Velké Británie. V srpnu téhož roku se konečně vrátil do osvobozeného Československa. I nadále sloužil v řadách vojenského letectva a kariérně stoupal až do hodnosti majora. Přišel však únor 1948 a s ním i čistky v řadách vojenských složek. S manželkou Vlastou proto dlouho neváhal a záhy opustil Československo, již podruhé během několika let. Za zběhnutí byl degradován a pozbyl všech československých vyznamenání, mezi něž patřil i dvakrát udělený Československý válečný kříž 1939.
Přes německé území se Jaroslav Zafouk dostal až do Velké Británie, kde znovu vstoupil do řad britského Královského letectva a stal se britským občanem. Na Ostrovech ale zůstal pouze do roku 1956, kdy odplul do Kanady, kde našel druhý domov a pracoval ve stavebnictví.
Zde plukovník letectva Jaroslav Zafouk 1. března 1991 zemřel.