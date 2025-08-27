Nová pandemie. Oniománií trpí třetina studentů, vědci zkoušejí i léčbu antidepresivy

Nakupujte, nakupujte, nakupujte! To nám všem našeptává všudypřítomná reklama. Takovým zpěvům sirén konzumu není snadné odolat, protože s nákupy se pojí spousta příjemných pocitů – až se utrácení za nákupy může proměnit v tvrdou drogu.
Oniománie byla také dlouho považována za problém postihující převážně ženy, které tvořily 80 až 90 procent všech shopaholiků. To však přestává platit, protože hlavně mezi mladými lidmi přibývá rychlým tempem mužů trpících touto mánií. Podobně jako ženy i oni většinou uvíznou v závislosti při nákupech přes internet.
Závislost na nákupech označovaná dnes jako shopaholismus má dlouhou historii a nejspíš je stejně stará jako peníze a trhy. Manželka amerického prezidenta Abrahama Lincolna Mary Toddová Lincolnová zažívala podle historiků závratnou radost z nákupů, aby následně upadala do depresí z dluhů, které ztřeštěným utrácením nadělala.