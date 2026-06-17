Závěr, k němuž dojdeme nad dnešní knihou, je ten, že to není nijak výjimečný počin, ale přitom se jedná o text, jenž vypovídá mnohé o současném světě a současné literatuře. Ale musíme postupně.
Nejdřív si řekněme, že Čím si procházíš (2020) americké spisovatelky Sigrid Nunez předkládá dva základní okruhy otázek: Je náš svět v úpadku, blízko svého konce? A jak si ve stávající atmosféře stojí literatura? Pro začátek vyřešíme celý svět a tu literaturu si dáme až na závěr.
Hned v úvodu prózy se naše vypravěčka vydává na přednášku věhlasného intelektuála, který ví, že diváci si zaplatili a chtějí dostat plnokrevnou show: „Náš svět a naše civilizace nepřetrvá, tvrdil ten člověk, protože nebudou s to vzdorovat četným silám, jež jsme proti nim sami rozpoutali. My, sví vlastní nejhorší nepřátelé, jsme sami sebe bláhově chytili do pasti, připustili jsme nejen stvoření zbraní schopných všechny nás x-násobně pozabíjet, ale i to, aby skončily v rukou egomaniaků, nihilistů, lidí bez soucitu, bez svědomí.“
Ponižováním mrtvých velikánů ještě žádné úchvatné dílo nevzniklo. A netřeba dodávat, že žádné směšné povyšování Faulknerovu nesmrtelnost ohrozit nemůže.
Ale když si všichni tak pohodlně sedí a jsou hezky oblečení, proč ještě nepřidat: „Tím smutnější je sledovat, podotkl, jak se mnozí z těch nejvynalézavějších, nejtvořivějších a nejvzdělanějších vrstev, k nimž jsem mohl vzhlížet s nadějí, že přijdou s převratnými řešeními, raději uchylují k osobní terapii a k pseudonáboženským praktikám, které doporučují odpoutat se, zaměřit se na přítomnou chvíli, přijmout své prostředí takové, jaké je, starat se navzdory strastem světa o vlastní duševní rovnováhu.“
Ještě si to můžu rozdat
Přednášející intelektuál má ve všem, co říká, pravdu. Problém je v tom, že neříká nic, co by někdo průměrně inteligentní a vnímavý již nevěděl. A především: slova nijak nepomůžou, je to dobré pouze pro něj jako obživa. On z popisované – či zvýrazňované – krize těží, dá se říct, že si ji slovně hýčká. Když se potom tento člověk objeví v knize podruhé, působí ale daleko sympatičtěji.
Zaprvé se jedná o soukromé setkání – je to bývalý partner naší vypravěčky. A zadruhé si bere za vinu, že má potomky, s děsem hledí na to, jak jeho snacha rodí do tohoto světa další vnoučata, neboť má za to, že přijde čas, kdy budeme muset odhodit onu pokryteckou humanistickou pózu a doktoři začnou předepisovat smrtící pilulku, jelikož starých nemocných lidí bude tolik, že jim nebude mít kdo posloužit.
A není to jediná potřebná umrtvující pilulka: „Spousta chlapů si většinu života připadá jako pes. Když se tak ohlížím nazpátek, musím říct, že celkově mě sexuální život spíš pokořoval, než uspokojoval. Kdyby se prodávala pilulka na umrtvení libida, hned bych po ní sáhnul, aspoň v divočejších letech. Udělala by ze mě lepšího člověka.“
KNIHA TÝDNE
Sebekritickým projevem zralého muže se v rámci knihy jen srovná skóre, neboť šéfku katedry, vystupující na začátku přednášky, vypravěčka popsala naopak dost nevybíravě: „Čiší z ní úzkostná snaha dát najevo, že ačkoli jí to pálí a má to nejlepší vzdělání, ačkoli je feministka a vydobyla si postavení, není žádná ochechule, žádná nudná nerdka, žádná asexuální semetrika (…) Obepnutá sukně, výška podpatků, rudá rtěnka a obarvené vlasy (...), to všechno křičí: ještě si to můžu rozdat.“
Strašně rádi o všem diskutujeme a s kýmkoli rozhovořujeme: spokojeně produkujeme zbytečné řeči o věcech, jež se nás netýkají a s nimiž nic nenaděláme, nic dělat nechceme. Jdeme podél života. Důkazem tohoto rozpoložení – oddělení toho, co žijeme, a toho, o čem mluvíme – je samotný text Čím si procházíš, který nyní vydalo nakladatelství Prostor.
Naše vypravěčka používá spoustu citátů a příběhů, vyčtených či vyslechnutých, případně načerpaných, když se rozhodla vyjít ze svého obydlí. Buďto už se moc nudila, potřebovala cosi do knihy, cítila se osaměle. Chceme dobrodružství, ale pořád to potřebujeme mít pod kontrolou: mít možnost ho kdykoli ukončit, vrátit se domů a dát si něco dobrého k jídlu, nohy na stůl, případně si napustit vanu.
A tak se například vypravěčka sama nad sebou dojme, když je řeč o jejím bývalém: „Čtyři roky s někým sdílíte život, dům, postel, plány do budoucna (…) a pak nastane den, kdy nemáte nejmenší ponětí ani o těch nejdůležitějších podrobnostech v životě svojí někdejší polovičky.“
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Avšak v pasáži o staré sousedce, již navštěvovala a která po náhlé synově smrti zmizí, příbuzní ji kamsi přesunou, připouští: „Úleva, která se dostavila se zjištěním, že je pryč, byla tak velká, že mi méně ostudné přišlo neozvat se jí.“ Takovým přiznáním poklesku se rovněž zvyšuje čtenářská důvěra: Jsme taky jenom lidi, ne?
Báseň nezachrání strom
Sigrid Nunez (1951) začala publikovat až po čtyřicítce a největší úspěch přišel poměrně nedávno. Vedle Čím si procházíš to bylo díky předchozímu titulu The Friend (2018), za nějž získala National Book Award. Ten je podobně koncipovaný: sebevraždu zde spáchá přítel a mentor, a když vypravěčka navštíví jeho třetí ženu, ta ji poprosí, zda by se neujala psa, jenž po něm zbyl: jde o dogu.
Ano, ještě nebyla řeč o lince, kvůli níž budou mnozí vnímat Čím si procházíš jako závažné či palčivé dílo. Jde totiž o to, že naše lapačka emocí a příběhová turistka je požádána starou kamarádkou, jež trpí rakovinou, aby byla s ní v posledních chvílích života, jelikož to chce, pochopitelně pilulkou, ukončit – což je dosud nezákonné – a nemá nikoho bližšího.
Dcera se k ní chová odjakživa odtažitě a nemilosrdná zůstane i po zprávě, že matka umírá. Jako předlohu tuto prózu využil španělský režisér Pedro Almodóvar, aby natočil svůj další film o ženách: Vedlejší pokoj (2024) s Tildou Swinton a Julianne Moore.
Už jsme naznačili, že Sigrid Nunez je mistryní v tom, snést na jednu hromadu alarmující témata a hluboké lidské příběhy, ale přitom svým textem nikoho nevyděsit. Čím si procházíš je naopak konejšivou četbou, nevyvolávající žádné pocity provinění. Což tkví v uvolněném tvoření celku, jde o drobenku propojených fragmentů – propojených pouze samotnou vypravěčkou. Je to prostě takový prima hluboký pokec na měkoučkém gauči. Cítíme se po něm příjemně moudří, na správné straně.
A obdobně rafinovaně pracuje Sigrid Nunez s literaturou. Působí hrozně odvážně, když vlastně říká: Vykašlete se už na tu pokryteckou pózu, že údajně něco čtete nebo že si cosi konečně musíte přečíst, vždyť tomu nevěříte ani vy sami. Přitom ale opět nic nevyčítá, žádné vyvolávání nepříjemného pocitu viny.
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Čtenáře naopak elegantně zbavuje špatného svědomí, a to znovu skrze artikulovanou deziluzi bývalého partnera, onoho přednášejícího intelektuála: „Nečetl jsem beletrii už, uf, už ani nepamatuju. Veškerá moje četba teď v podstatě souvisí s prací. Když nemám na nic sílu, pustím si na chvilku televizi.“ Slyšíte, co říká autorita. To je ale úleva!
Vypravěčka sice namítá, že „profesionálních umělců je dneska víc než kdy dřív“, ale skeptik zbavující nás letitých okovů se nedá zviklat: „Kdyby si všichni básníci světa dneska sedli a napsali skvělou báseň o změně klimatu, nezachránilo by to už ani strom.“
Vypadá to, že literatura je v současnosti již jen ghettem pro ty, kdo se nedokážou uplatnit jinde a kdo spoléhají na to, že každá doba a každý národ potřebuje své spisovatele. A především spoléhají na to, že umělecká kvalita se nedá jednoduše změřit: „Genialita se přesunula na pole technologií, tam jí je, ale poslední tvůrčí duch na úrovni řekněme Mozarta nebo Shakespeara byl George Balanchine a ten se narodil v roce 1904.“
Tenkrát se vypichovalo
Jenže to je pouze úvodní část geniální partie, v níž Sigrid Nunez v Čím si procházíš hraje zprostředkovatelku mezi světem literatury a čtenáři majícími pocit provinění, že nejsou dostatečně vzdělaní a sečtělí, tedy těmi, kteří o literatuře nevědí vůbec nic (tudíž jsou snadno manipulovatelní).
Právě proto čtou Sigrid Nunez, jež je nejprve uchlácholí, že nemají důvod cítit se provinile, a následně jim naservíruje pár efektních soust, která lze použít na večírku, aby člověk patřičně zapůsobil. Americká spisovatelka totiž nešetří citáty ani házením slavných jmen: Virginia Woolf, James Joyce, Franz Kafka či D. H. Lawrence. Což má dále vzbudit dojem, že jde jen o nepatrnou ukázku z encyklopedie, již nosí Sigrid Nunez v hlavě.
Ústy umírající kamarádky tu pak zaznívá další, obdobný trik, jímž se zabijí dvě mouchy jednou ranou. Zbavuje čtenáře Čím si procházíš pocitu viny, že více nečtou, a zároveň jim vnuká dojem, že si vybrali správně, jelikož na titul Sigrid Nunez nesedí následující charakteristika: „Všechny ty knížky o hrůze dnešního života, pokračovala, a já vím, že spousta z nich je skvělá, to mi nemusíš říkat. Jenže já už si nechci číst o zahleděnosti do sebe nebo odcizení ani o prázdnotě vztahů mezi tím a oním pohlavím. Už mě nezajímá odpornost lidí, natož mužů. Kam se poděla Faulknerova představa, že úkolem spisovatelů je lidi povznášet?“
Správně, teď se však s děsem v očích zas ptáte, jestli to ovšem prokrindáčka neznamená, že budete muset číst toho Faulknera. Nebojte, Sigrid Nunez myslí na všechno. Je zde příběh spisovatele, jenž navštíví svého profesora, který ho kdysi nadchl pro moderní literaturu: „Profesor už byl na vozíčku, měl na čtení fůru času a povídal mu o tom, jak znovu čte moderní mistry – Faulknera, Hemingwaye, Scotta Fitzgeralda a tak. Když se ho spisovatel zeptal, jak v jeho očích obstáli teď, odpověděl starý pán, že neobstáli. Že teď je to pro něj představení bez poselství, prohlásil. Že nestojí za to.“ Pánbůh zaplať!
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Jenže ani tady degradace jižanského velikána a nositele Nobelovy ceny za rok 1949 nekončí. Kniha Sigrid Nunez působí rozevlátě, ale přitom je těžce zacílená. Asociacemi tak docházíme k další ženě, pro niž vypravěčka kdysi jako studentka pracovala a o níž, když později zemřela, se prý v nekrolozích „vypichovalo, že ještě coby studentka měla románek s Williamem Faulknerem“. Takže nikoli autor Hluku a vřavy či Když jsem umírala, nýbrž pouze vilný chlápek cicmající se se studentkou.
Šidítko literární události
Pomyslný vrchol Čím si procházíš přichází v těchto větách: „Mnohomluvně hovoříme o hledání správných výrazů, ale pro to nejdůležitější je nenacházíme. Klademe písmenka jedno za druhým, jak je třeba je klást, ale není to život, není to smrt, slovo za slovem, ne, to vůbec není ono. Ať se to nejpodstatnější pokoušíme zachytit do slov sebeúporněji, jako bychom tančili po špičkách v dřevácích.“
Sigrid Nunez sází na to, že její čtenáři přistoupí na to, že když se problém přizná, a navíc takto vzletně zformuluje, přestává existovat. Ponižováním mrtvých velikánů ale ještě žádné úchvatné dílo nevzniklo. A nemusíme snad dodávat, že takové směšné povyšování Faulknerovu nesmrtelnost ohrozit nemůže.
Čím si procházíš je tak šidítko pro ty, kdo chtějí mít pocit, že se setkali se závažnou literární událostí. Je to, jako kdybyste se usadili v restauraci a následně by k vám přišel její majitel a začal by nad stolem blahosklonně žonglovat slavnými jmény světové gastronomie, až by ve vás vzbudil dojem, že je všechny snad musel znát osobně. Načež by efektní promluvu ukončil tvrzením, že jejich úžasné pokrmy by vám, pokud byste měli možnost je dnes ochutnat, ale už dozajista nešmakovaly. Potom byste museli zaplatit a jít se konečně najíst někam, kde se skutečně vaří.