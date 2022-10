Vydírání, sociální izolace i posměšky. Učitel vysvětluje, jak řeší projevy agresivity či šikany ve třídě

„Tam jsem se naučil, že pokud chceme mít ve škole dobré podmínky pro učení, žádné projevy agrese se netolerují a pravidla se vymáhají. S dětmi a rodiči řeším každou nadávku, o které se dozvím. Mí žáci oceňují, že se ve třídě udržuje fér prostředí, vnímají, že je to pro jejich dobro.“

Lidovky.cz: Jak konkrétně pracujete s projevy agresivity ve vaší třídě?

Vedu děti k tomu, že když se něco stane, musí mi to říct, a to pokud možno hned. Vysvětluji jim, že když to neudělají a drží to v sobě, nedokážu jim pomoct. Potřebuješ pomoc? Řekni si o ni! Tím chráníš nejen sebe, chráníš všechny, pomáháte si tak navzájem. Když se špatné chování nechá být, bude v daleko větším průšvihu i ten, kdo to dělá, vysvětluju jim. Jedna hnusná zpráva spolužačce je přece jen něco jiného, než když se to rozjede a je jich celá lavina. Navíc konflikt často eskaluje z obou stran. Tím, že se do toho vložíme co nejdřív, chráníme všechny děti.