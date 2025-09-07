Šílenec s motorovou pilou, argentinský prezident Milei, sklízí chválu i od uměřených Němců

Zbyněk Petráček
Výběr z tisku   16:00
Blíží se volby, z médií denně vykukuje válka, neuróza společnosti sílí. Co v té situaci dělat? Dopřejte si túru, zní titul komentáře Nicholase Kristofa v The New York Times. On sám se právě vrátil z túry po Wallowa High Route v Oregonu. Na tom něco je. Odbočme tedy dnes od voleb a válek.
Argentinský prezident Javier Milei hovoří při návštěvě Prahy. (24. června 2024)

Argentinský prezident Javier Milei hovoří při návštěvě Prahy. (24. června 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Demonstranti v kostýmech a s cedulemi odkazujícími na komiksovou sci-fi postavu...
Český prezident Petr Pavel a jeho argentinský protějšek Javier Milei se setkali...
Český prezident Petr Pavel a jeho argentinský protějšek Javier Milei se setkali...
Javier Milei
7 fotografií

Dobrou zprávu přináší web Der Spiegel. Alespoň pro ty, kdo rádi uvádějí stereotypy na pravou míru. Před dvěma lety ovládl média stereotyp Javiera Mileiho. Libertarián, vzděláním ekonom, patřící mezi „politiky s motorovou pilou“, byl zvolen prezidentem Argentiny, země v ekonomickém průšvihu. Když v lednu 2024 přijel do Davosu, projev před světovými lídry zakončil slovy: „Ať žije svoboda, kurva.“ Prostě šílenec, řeknete si, vždyť „šílenec“ se mu přezdívalo už na střední škole.

Teď je Millei považován za úspěšného. Proč uspěl? Na to v rozhovoru odpovídá Edgar Walk, hlavní ekonom finanční společnosti Metzler z Frankfurtu nad Mohanem. Argentině hrozila hyperinflace hlavně kvůli rozpočtovému schodku. Ale Milei po pětiprocentním deficitu v roce 2023 loni vygeneroval přebytek. „Toho nikdy nikdo nedosáhl za jediný rok, mimořádný výkon,“ říká Walk. A vysvětluje to.

Milei zmrazil rozpočet na úrovni roku 2023. Výdaje tedy zůstaly nominálně stejné, zatímco inflace zpočátku rostla. V důsledku toho explodovaly daňové příjmy. „Nechal inflaci pracovat pro svůj cíl a zároveň udržel stabilní výdaje,“ shrnuje Walk. Argentině hrozila masivní recese jako před lety Řecku, ale zachránil ji export.

„Blázen může Argentinu změnit.“ Milei za rok ve funkci stabilizoval ekonomiku

Milei vládne s pomocí dekretů, reformy mají slabou demokratickou podporu, ale neomezil sociální programy pro nejchudší, tedy silné protesty nejsou. A že nezrušil centrální banku, jak sliboval? „Slíbil toho hodně, co pak nedodržel. Koneckonců je to politik,“ odpovídá Walk. „Ale to, co udělal, bylo správné. Zatím bych mu dal jedničku.“

***

Sascha Lobo napsal pro Der Spiegel technooptimistický text o umělé inteligenci. Zajímavé je už to, že technooptimismus – třeba podpora jaderné energie – býval spojován s pravicí. Teď se to obrací. Před riziky AI varují i její tvůrci v Silicon Valley, ale fanoušky najdeme na levici, mezi progresivisty.

I Lobo rizika AI bagatelizuje. Bere to generačně. Skuhrání starších, jak nás ChatGPT okrádá o kreativitu, mu připomíná skuhrání Karla Marxe, že „stroje se stávají pro dělníka nepřátelskou silou“. Podobné skuhrání nachází už u Sokrata, jenž viděl úpadek kultury v technologii psaní, v psaní poznámek, protože pak si prý mladí už nic nepamatují. O dva a půl tisíce let později přišlo totéž v podobě videoher, chytrých telefonů, sociálních médií. Teď to přichází v podobě umělé inteligence.

Jak píše Lobo, každá debata potřebuje technologický symbol i cílové publikum. Jinými slovy, vždy se to hodí na mladé. A dále. Ve sporu o přirozenost a umělost bývala levice na straně první (fanoušci přirozeného osvětlení, přirozeného porodu, ochrany přírody a podobně), pravice na straně druhé. Teď když umělost získává body ve světě digitálním (AI) i lidském (tranzice pohlaví, translidé), Lobo objevuje, že „příroda má v sobě vždy nepřátelský, násilný a nemilosrdný prvek“. Čekají nás zajímavé debaty.

***

Jinak to vidí Abe Greenwald na webu Commentary, když píše o úpadku kultury. Pozastavuje se nad tím, kolik zpěváků nebo písničkářů je řazeno mezi básníky. Billy Joel, Bruce Springsteen i Bob Dylan. „V roce 2016, když Dylan získal Nobelovu cenu za literaturu, jsme stále měli dost rozumu, abychom se mu posmívali, i když Dylana miluju.“

Greenwald z toho rozvíjí následující hypotézu: „Popové hvězdy jsme začali nazývat básníky, neboť nám došli básníci, které bychom tak právem nazývat mohli. A básníci nám došli proto, že nám došli čtenáři poezie. A ve skutečnosti nám obecně docházejí čtenáři.“

Tady se opírá o čísla. Americké Národní centrum pro statistiku ve vzdělávání zjistilo, že počet dospělých v USA s nejnižší úrovní znalosti čtení se mezi lety 2017 a 2023 zvýšil z 19 na 28 procent. Nárůst o devět procentních bodů za pouhých šest let! S šířením AI se mnozí z nich nikdy nebudou muset naučit plné gramotnosti.

Úhrnem: „Brian Wilson (zesnulý člen Beach Boys) nebyl náš Beethoven. Nemáme žádného Beethovena. Brian Wilson byl náš Brian Wilson a sám o sobě dosáhl takové velikosti, jakou v dohledné době asi neuvidíme.“

Skuhrání starších, jak nás ChatGPT okrádá o kreativitu, připomíná skuhrání Karla Marxe, že „stroje se stávají pro dělníka nepřátelskou silou“.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.