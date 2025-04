Čína snížila emise síranů o 75 procent. Neúmyslně urychlila oteplování Země

Komunistická diktatura jakoukoliv snahu o zlepšení čistoty ovzduší. V prvním desetiletí jednadvacátého století se však stav vzduchu v čínských městech propadl pod únosnou mez. Vadily zejména emise jedovatých síranů. Čínská vláda proto prudce otočila kormidlem. Zavedla masivní všeobecná odsiřovací opatření v průmyslu i v dopravě.

Výsledek se dostavil překvapivě rychle. Množství síranů ve vzduchu se povedlo snížit o tři čtvrtiny. Zabránilo to okolo 150 tisícům předčasných úmrtí ročně. Podle skupiny vědců vedené Bjørnem Samsetem však velké odsíření zároveň vedlo k už popsanému skokovému zrychlení globálního oteplování.

Částice síranů ovlivňují klima dvěma způsoby. Samy o sobě odrážejí tepelné záření zpět do kosmického prostoru. Zároveň způsobují tvorbu mraků, které působí stejně.

Samset a spol. napřed nasimulovali, jak mohla velká čínská síranová revoluce ovlivnit zemské klima na počítači. Výsledek pak porovnali s reálnými daty. Obojí se plus minus shodovalo.

„Když jsme se začali zabývat čísly, ukázalo se, že je to rozhodně něco makroskopického,“ popsal Samset časopisu New Scientist. „Není to malý efekt.“

Zemská atmosféra se od roku 1850 ohřála přibližně o 1,4 stupně Celsia. Na čínská opatření z toho připadá asi 0,07 stupně, tedy asi pět procent.

Nutno poznamenat, že práce Samsetova týmu ještě oficiálně neprošla recenzním řízením. Je zatím dostupná jen ve formě rukopisu. Teprve čeká na zveřejnění ve vědeckém časopisu. Proto je zatím na místě určitá opatrnost. K podobným závěrům došla nedávno i jiná skupina vědců v souvislosti s povinným odsiřováním paliva pro nákladní lodě.