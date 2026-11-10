Tábor má fatální problém. U stanu bydlí mravenci a nikdo s nimi nedokáže hnout. Jestřáb si podepře bradu, zaujme pozici myslitele a nechá ostatní čtvrt hodiny čekat na výsledek svého přemítání. Poté oznámí: „Už jsem na to přišel!“ A čtenáři vzápětí přizná: „Nepřišel jsem vůbec na nic.“
Ve foglarovkách těžko hledat půvabnější sebeshazování od spisovatele, kterého si spojujeme s výchovou rozhodných a spolehlivých hochů. Uctívaný vedoucí se tady dokáže především tvářit neomylně, jinak bývá občas stejně nejistý jako ten nejmenší nováček.
Pokusy o vypuzení hmyzu se nakonec rozrostou do pohromy takřka globálních rozměrů. Následují až surrealistické scény, kdy začnou táborníci do stromu vtloukat nekonečné klíny a lít hektolitry vody, takže vyschne i plovárna v Ledči nad Sázavou, blízko které Jestřábův oddíl ve Sluneční zátoce tábořil. Skauti přírodě ustoupí a při odjezdu ještě mravencům věnují třináct kostek cukru. Nepřítel tedy uhájil území a dostal proviant. Z vojenského hlediska skvělý výsledek. Pro mravence samozřejmě.
Možná na to při romantice praskání dřeva večerního ohně obvykle nikdo nemyslí, ale i milovníci západů slunce holt někdy musí mít také službu v kuchyni...
Tábor smůly tvoří 42 více či méně vtipných povídek, v nichž Foglar přetavil realitu fungování oddílu do sledu absurdních situací, bizarních katastrof a komických postřehů, kde ušlechtilost a vznešenost nahrazuje zábavná parodie. Sotva se někdo začne tvářit jako zkušený zálesák, okamžitě se objeví předmět, zvíře nebo kamarád, kteří jeho postavení totálně zpochybní.
Nechybí sté popálení o kamnovou rouru ani chvíle, kdy vám někdo potají vystěhuje stan. Příběhy ze života, byť hranice mezi skutečným zážitkem a literární nadsázkou je tenká jako tahle knížka. Tábor smůly opravdu existoval: pražská Dvojka jej uspořádala roku 1930 u potoka Mastníku poblíž Heřmaniček. Jak ale vidno ze zmínky o Ledči, kniha se neomezuje na jediný tábor a spisovatel si při vyprávění dopřává značnou volnost. Kronikář by zjišťoval, kolik vody skauti skutečně do stromu s mravenci nalili, prozaik nechá vyschnout nejen plovárnu, ale i náhon do mlýna.
Vtipně omylný vůdce
Přes příval humoru je dobře vidět, čím se oddíl musí den co den zabývat. Táboření v divočině znamená dopravu zásob, stavbu stanů, vaření v polních podmínkách, neustálý úklid i ne zrovna oblíbenou údržbu vybavení. Všechny ty věci, které se do romantiky večerního ohně obvykle nevejdou, ale bez nichž by u něj seděla hladová a promoklá společnost nejspíš s mnohem menším pochopením pro Jestřábovy vtipy. I milovníci západů slunce holt mají někdy službu v kuchyni...
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Boj o chlapeckou duši. Foglarova Devadesátka je o přátelství, selhání i konfliktech
Je zajímavé pozorovat, jak se na táboře kolem všemožných povinností, radostí, zvyků, a dokonce předmětů vytváří zvláštní úcta. Není těžké pochopit proč. Vybavení se používá společně, závady se obtížně obcházejí, a kdo umí něco opravit, má najednou cenu. V románovém dobrodružství může hrdina objevit poklad či záhadný hlavolam, tady by bohatě stačilo, kdyby kamna pořádně táhla. A to je kolikrát těžší než vylovit ze stoky ježka v kleci.
Například obrovitý dědečkův kufr, připomínající spíš nábytek, není vlastně k ničemu, jen každého neskutečně štve svou velikostí. Jenže zaslouží úctu. Právě on, neporazitelná kamna nebo rozpadávající se kolo dávají Foglarovu humoru zemitou oporu. Zvlášť když nešikovnost táborníků má viditelné následky. Předměty se rozbíjejí, kouř překáží, cennosti se ztrácejí a technika v podobě velkolepého fotoaparátu selhává. Čtenář nemusí chápat všechny oddílové zvyky, aby seznal, že situace začíná být nesnesitelná. A že další přeochotný pomocník ji neomylně ještě zhorší.
Například na výpravu se zasloužilým členem oddílu Grizzlym se Jestřáb vydá jako spolujezdec: oba cestují na jediném kole, Foglar na rámu. Z dopravního prostředku postupně odpadává sedlo a pedál, přidá se porucha řetězu. Zdánlivě jednoznačná úspora chůze vyžaduje stále větší fyzické úsilí. Kdo někdy přijal velkorysou nabídku od člověka s pochybně udržovaným dopravním prostředkem, zná i tu nejhorší část: nadávat se vlastně nehodí, protože vám přece chtěl ušetřit cestu. Jestřáb ale neudělá ze svého společníka jediného viníka, neboť při opravování sám mohutně přispívá k naprostému zmatku.
V Táboře smůly je možné potkat Jaroslava Foglara při činnosti, která jeho pověst mravního vychovatele trochu zakrývá: při vymýšlení, jak čtenáře pobavit.
Ani tady ovšem nechybějí výchovné pointy. Čtveřice samozvaných námořníků si přivlastní loďku a zbytek oddílu začne pokládat za méněcenné suchozemce. Jestřáb jim proto potměšile přidělí stavbu vlajkového stožáru a domnělá výsada se rychle mění v přítěž. Hoši nakonec o své námořnictví ztrácejí zájem a dokážou být podstatně snesitelnější. Jestřáb tady obrátí vylučování druhých proti jeho původcům a ti se z jakési komise posuzující a přehlížející ostatní stanou zase platnou součástí táborového života.
Kniha tak není svědectvím o ideálním společenství, ve kterém by se všichni za všech okolností cítili dobře. Má své povely, zákazy i tresty a vedoucí rozhoduje, kdy je žert ještě výchovný. Rozdíl mezi pobaveným čtenářem a nebohým účastníkem takové příhody může být značný. Mezi typické foglarovské motivy patří pravidlo, že na splnění pokynu dostávají chlapci třináct vteřin. Číslo je dost malé, aby vyvolalo paniku, a z obyčejného nástupu se stává soutěž, při níž o pověsti rozhoduje i to, zda člověk právě hledá kapesník nebo se mu zakutálí turbánek. Každý může předvést svou pohotovost – většinou ale její pravý opak.
Objevují se tu i skuteční členové oddílu. Například Foglarovi oblíbenci Láďa se Skukůmem, kteří přes zákaz usnou ve stanu. Ostatní jim mezitím odnesou věci na strom a předstírají, že v táboře řádili zloději. Vnější pozorovatel sleduje podařenou lest, oba spáči ovšem samozřejmě nejprve prožívají skutečné zděšení. Poměrná přísnost trestu a posměch ostatních patří k oddílu stejně jako vynalézavost a ochota věci podnikat.
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Hry, kde se škodí, nehraju, říká známý vývojář deskovek. Co ho přitahuje na Rychlých šípech?
Kluci se učí disciplíně, spolupráci i samostatnosti, stejně jako se jim musel dřív učit sám autor, což se dozvíme právě v Táboře smůly. V roce 1920 vyjel třináctiletý Jaroslav na ozdravný pobyt do Švýcarska a zkušenosti z venkovského hospodářství zaznamenal nejen ve svém deníku, ale literárně je zpracoval v několika povídkách. Tentokrát komicky, přesto se nelze zbavit dojmu, že mezi ostatní moc nezapadají. Právě nesourodost je podle mě jednou ze slabin knihy.
Knižní podobu dostaly taškařice u pražského nakladatele Jana Kobese v roce 1938. Foglar už měl za sebou „vážné“ příběhy Přístav volá, Boj o první místo a Hochy od Bobří řeky. Jeho čtvrté dílo, s podtitulem Skautské taškařice, ilustroval populární K. T. Neumann. Kniha byla dokončena těsně před zářijovými mnichovskými událostmi, mnohé příhody mají ovšem starší kořeny. Část předtím vycházela časopisecky, zejména ve Skautu-Junáku a ve Slovíčku, dětské příloze Českého slova. Nejspíš i proto svazek postrádá promyšlenou povídkovou strukturu a čtenář trochu nahodile přechází od táborového vybavení k legendárním oddílovým postavám a od vzpomínek na Švýcarsko ke strašidelnému vyprávění. Zkrátka se jednou směje a podruhé čeká, kdo na něj bafne ze sklepa.
Je Foglar vtipný?
Tahle otázka mě napadala už jako kluka, kdy jsem foglarovky zbožňoval. Humor vždycky stárne, ale někdy velice pomalu, jak je zřejmé na příkladu více než stoletých děl Jaroslava Haška. S Foglarem je to složitější. Mnohé situační gagy a průpovídky vás rozesmějí dodnes, jiné působí zastarale nebo prostě dětinsky. Anebo se jedná o humor, který byl vtipný nejspíš jen v Jestřábově oddíle.
Když srovnám foglarovský humor s humorem svého dalšího oblíbence z dětství Arthura Ransoma, jehož skvělé romány o Vlaštovkách a Amazonkách jsou dodnes v Česku populární a časově se zhruba překrývají s vrcholem Foglarovy tvorby, Angličan Ransome z toho vychází o poznání lépe. Jeho vtip nevyčpěl ani po devadesáti letech a dialogy některých jeho hrdinů jsou zkrátka stále geniální. Možná je to i proto, že je jeho malí hrdinové (zvláště Titty a její bratr Roger) pronášejí jakoby mimochodem. Dialogy působí přirozeně a vycházejí z dobře odpozorovaného dětského chování, zatímco Jaroslav Foglar často tlačí na pilu.
U Tábora smůly to tolik nevadí, protože je na přehnanosti postaven, nicméně zrovna některé průpovídky připomínají spíš prvorepublikové Dědečkovy žertíky,vyvolávající útrpný úsměv, než aby svědčily o nadčasovém smyslu pro humor. Vím, že to je devadesát let, ale mám pocit, že Jestřábův humor stárne přece jen rychleji než jiné kvality jeho díla.
Zde je možné potkat Jaroslava Foglara při činnosti, která jeho pověst mravního vychovatele možná překvapivě trochu zakrývá: při vymýšlení, jak čtenáře pobavit.
V téhle souvislosti je zajímavé, že 17. prosince 1938, jen několik měsíců po vydání Tábora smůly, začal v Mladém hlasateli vycházet komiks Rychlé šípy (půl roku před Batmanem!). Autorovy nápady měly oslovit mnohem širší publikum a humor se stal univerzálnějším, protože se netýkal jen skautského oddílu, a navíc byl umocněn perfektní karikaturní kresbou ilustrátora Jana Fischera. Také je tu asi nejvtipnější Foglarův nápad vůbec – vytvoření Bratrstva kočičí pracky, jehož upachtěná zákeřnost dodnes válcuje i Rychlonožkovy více či méně povedené komické výstupy.
V Táboře smůly je ale možné potkat Foglara při činnosti, která jeho pověst mravního vychovatele trochu zakrývá: při vymýšlení, jak čtenáře pobavit. Skutečná banální příhoda mu dodá materiál, jehož význam často nafoukne do galaktických rozměrů, čemuž se směje právě i člověk, který by měl mít všechno pod kontrolou. A zase tu máme úvodní obraz neomylného vedoucího nad mravenčím problémem. Hoši čekají, on se tváří nesmírně soustředěně a nekonečně dlouho se neděje vůbec nic. Zatváří se vítězně, ač tuší, že se blíží katastrofa.
Tábor smůly vyšel 26. 10. již v 8. vydání, tentokrát v trafikách.
A tak tu máme knihu místy stále živou, místy možná lehce zapadanou prachem, ale stále pozoruhodnou. Kdo vidí ve Foglarovi jen a pouze bezchybný vzor, může být snad i trochu zklamán. Ostatním se naopak uleví, protože sezná, že i velký Jestřáb si někdy nevěděl rady. A navíc měl tu výhodu, že z toho občas dokázal napsat vtipnou sebeironickou povídku. V knihách dělal skautingu reklamu za pomoci příkladů šlechetnosti, tady se mu to povedlo díky humoru.
Autor je publicista