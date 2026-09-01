Původ slova opravdu nijak nesouvisí s ovcemi, ale s obyčejným českým kopcem. Skopčák bylo označení pro lidi sjíždějící z kopců dolů třeba na trhy. A jelikož to v Sudetech fungovalo nejčastěji tak, že na kopcích žili Němci a pod kopci Češi, stalo se ze skopčáků označení obecně pro Němce.
Proč mi tenhle význam nikdy nepřišel na mysl? Protože to zkrátka není „zkopčák“ (z koho/čeho, z kopce) ale „skopčák“ (směr dolů, s kopce). Tenhle jev sice v běžné mluvě nepotkáte, přesto se stále učí (oblíbená „hodina s půlnoci“). Než jsem se začala rozčilovat, proč na takové hovadině trváme, pustila jsem se do studia Internetové jazykové příručky. Podle ní už je doporučeno psát v podobných vazbách „z“, protože zkrátka druhý pád, a používání „s/se“ je označeno za silně zastaralé.
Leč třeba web pro středoškoláky stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz vysvětluje, že předpona s- se píše u slov označujících směr „s povrchu pryč“. I já si tuhle poučku ze školy pamatuji a jasně ji ve skopčákovi vidím, ale třeba na stránkách Goethe Institutu jsem se dočetla, že slovo „skopčák“ se píše se „s“, protože došlo ke spodobě znělosti s „k“. O žádném směru shora dolů nepadne ani písmenko.
Skopčák bylo označení pro lidi sjíždějící z kopců dolů třeba na trhy. A jelikož v Sudetech na kopcích žili Němci, stalo se z toho označení pro Němce.
Teď se přiznám k něčemu velmi ostudnému. Zatímco psaní předložek s/z mi těžkosti nezpůsobuje, předpona s-/z- mě trápí neustále. Skoncovat, nebo zkoncovat? Kdyby mi druhou variantu nepodtrhla automatická kontrola pravopisu, odůvodnit bych si to dokázala. Změna stavu. Skouknout, nebo zkouknout? Ha, tady jsem nahraná, autokorekce vlnovku nevytvořila. Jak to vyřeším? Napíšu „podívat“. Skončit, nebo zkončit? Zakončit, ukončit, dokončit!
Část veřejnosti složitost českého pravopisu kritizuje a volá po zjednodušení, část je jednoznačně proti. Ale myslím, že brzdou je skupina uprostřed, ta, co by ideálně změnila jen něco. Já třeba psaní čárek ve větách a předponu s-/z-. Naopak na zrušení y/i nebo ú/ů se dívám skrz prsty. Podle mě je to naprosto jednoduché a ve většině běžně užívaných slov logické. Psaní čárek a s-/z- je ovšem složité a iracionální.
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Do nevěstince se pro nevěstu nechodí. A víte, jak je to s hampejzem?
A tohle je taky důvod, proč se pravopis tak strašně pomalu mění. Tedy alespoň to kdysi říkala jedna pracovnice Ústavu pro jazyk český. Každý jev má nějaký smysl. Je důležité vědět, zda vás čeká směna, nebo změna, že. Reálně je ale šance, že bychom si nerozuměli, docela malá – kontext hovoří obvykle jasně. Háček je prý v tom, že se málokdo chce vzdát svých znalostí, a pokud mu je vezmete, cítí se doslova ožebračen. Co by mně osobně vadilo na zrušení „ů“? Reálně opravdu nic. Jenže já to umím a nechci se na stará kolena učit psát „kúň“, zvlášť když vím, jak ten kroužek vznikl. Máte nějakou takovou libůstku v pravopisu i vy?