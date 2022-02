Slasti a rozkoše velké očisty. Proč se seznámit s režisérem, který natočil film Lidi krve?

Pojď vzhůru až ke světlu / chci tě naučit cejtit... to zpívá undergroundová legenda DG 307 ve své písní Lidi krve, která nejen stejnojmenným názvem rámuje nový film režiséra Miroslava Bambuška.

Záměrně neříkám Bambuškův první hraný film, i když by se to čistě formálně slušelo. Jeho předchozí filmování z roku 2009, nazvané Jan Hus – mše za tři mrtvé muže, nese sice název „dokumentární“, centrem filmu je však přehrání či zpřítomnění historie zápalných obětí, které snad stále ukazují cestu z epochy nihilismu, do něhož se pozdně moderní doba více a víc propadá.