Určitě nebudeme dělat z komára velblouda, když řekneme, že Slon Saši Filipenka velmi dobře zachycuje současnou pozici literatury ve společnosti, a to především skrze postavu věhlasného spisovatele Alexandra.
Zaprvé je tu velký nezájem a k tomu drobná nejistota ohledně toho, zda se nejedná o něco/někoho důležitého: „Policisté Alexandrovy knihy nikdy nečetli, zato ho často vídali vystupovat v politických show, kde říkal něco ne zcela srozumitelného, ale sebejistého a nejspíš chytrého.“
Alexandr sám je rovněž prototypem, jenž je statečný způsobem „vlk se nažral a koza zůstala celá“, ostatně jeho nemanželským synem je ministr vnitra: „Alexandr je ochoten kritizovat vládu jen do té míry, která se sluší pro umělce, jimž stát uděluje řády. Jeho literární a občanská odvaha končí tam, kde jsou zaručeny pocty, nikoli hněv mocných tohoto světa.“ Obdobné státem schválené rebely a prokleté básníky máme dokonce i v české kotlině, v tomto směru rozhodně nijak nezaostáváme.
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Alexandra ovšem ta lopota u psacího stolu zmáhá, to není nic pro něj. Proto Sofii nabídne manželství a zároveň kooperaci: on bude vymýšlet zápletky a ona bude psát. „Nechci ztrácet čas řemeslem, víš? Chci tvořit! Proč bych se měl hrbit nad stolem a všechno zapisovat, když ten čas můžu věnovat tvorbě?!“ Alexandr touží po věhlasu bez té osamělé dřiny předtím.
Novinka na knihkupeckých pultech taky není cíl, nýbrž pouze prostředek ke slávě: „ ,Musím co nejdřív vydat nový román!’ pomyslí si. Alexandr chce sedět na jevišti, vtipkovat a sklízet potlesk. Velký autor si přeje být spisovatelem, ale ne psát.“ Všímáte si toho, že na pódiích, v rádiu a v televizi je čím dál víc lidí představováno jakožto „spisovatelé“, a vy přitom vůbec nevíte, co napsali? Protože samotné knihy jsou naprosto podružné, ledaže by se dobře prodávaly. Ale to se týká jen výjimek. Nejpalčivější otázkou současného knižního trhu tak je: Nešlo by z těch stohů neprodaných výtisků vyrobit třeba levné, ekologické bydlení pro mladé lidi?
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Jenže ještě je tu Max, Alexandrův syn a ministr vnitra, jenž se otce nad sklenkou šampaňského optá: „Tak o čem bude dnes tvůj román?“ Je to otázka stejně tak úplně pitomá jako naprosto správná. Protože takové je současné postavení literatury ve světě. Její výroba je strašně pracná a zdlouhavá, avšak pozornost je jí pak věnovaná totožná jako například novinovému či internetovému vtipu. A je zde navíc ten handicap, že vtip lze zkonzumovat, zatímco u knihy můžeme za okamžik leda registrovat její existenci.
KNIHA TÝDNE
Ve střední Evropě můžeme mít pocit, že problémy spisovatelů v exilu jsou čímsi spojeným s minulostí. Ovšem osud Saši Filipenka (1984) – stejně jako mnoha dalších – bohužel ukazuje, že je to tu pořád. Autor Slona (2025) nejprve odešel z rodného Běloruska a studoval a pracoval jako televizní novinář v Rusku. Nyní už žije ve švýcarském exilu. V románech se otiskuje původní profese jejich stvořitele. Jedná se o díla, která nejsou nijak květnatá, spíše věcná a zakládající si na přesnosti.
Dosud jsme poznali Sašu Filipenka jakožto kronikáře sovětského života. Nejprve česky vyšel román Rudý kříž (2017) s lapidární brutálností ukazující, co stalinský režim dokázal – a co obnášelo, když jste se naivně vrátili z britského exilu. Znamenalo to něco, co by si v Londýně nedokázal představit ani ten největší škarohlíd. Následně byla do češtiny přeložena Štvanice (2016), pro změnu sonda do postsovětského světa v podobě příběhu, v němž oligarcha dokáže za pomoci PR agentury zcela zničit nepříjemného a bezúhonného novináře. K čemu se snažit být čistý, když stačí být natolik špinavý, že ani na minutu nezaváhám a pošpiním ty čisté, co se snaží ukázat, že jsem špinavý?
A do třetice to byl román Kremulátor (2022), v němž běloruský prozaik odvyprávěl příběh Petra Iljiče Něstěrenka, ředitele moskevského krematoria. Vrátil se taktéž z exilu, z Paříže, kde žil jakožto bývalý bělogvardějec. Léta se podílel na spalování těl lidí, kterých se zbavil stalinský režim, až nepřekvapivě skončil úplně stejně.
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Výhody a nevýhody
Běloruský prozaik je teď v bezpečí, přičemž víme, že v německy mluvících zemích je síť kulturních institucí a podpor pro spisovatele opravdu hustá. Každý Literaturhaus se rád pochlubí, že má či měl pod svou střechou někoho, kdo byl nucen opustit svou zemi – to bývají v těchto zařízeních hýčkaní obyvatelé první kategorie.
Jenže je tu plno nepříjemných okolností. Do určité chvíle může dílo takového autora působit jakožto zpráva o hrůzách dějících se v zemi, odkud přichází. Možná se to od něj i očekává a sám literát se očekávání mnohdy přizpůsobuje. Jenže to má své limity: brzy to čtenáře omrzí, a navíc tvůrce už těžko má co nabídnout, neboť o svém rodišti se dozvídá obdobně jako ostatní již pouze ze zpravodajství, ztrácí tak svou výhodu. Respektive výhodou teď je, že je daleko od nebezpečí, v pohodlí. Ale o čem má psát? Má se tvářit, že už rozumí nové zemi a může o ní pojednat jako všichni ti spisovatelé, kteří tam žijí od narození?
Dalším úskalím pro literáta v exilu – nové zemi je to, že se jeho texty musí vždycky nejprve přeložit, takže je to zdlouhavé a nákladné. Neměl by tedy přestoupit naplno? Začít psát tamním jazykem? Jenže nepřinese to pouze jinou nevýhodu? Copak se dokáže vyjadřovat jako rodilý mluvčí? Literatura stojí na jazyce, a když ho neovládám dokonale, těžko můžu být dobrý spisovatel. Ano, jsou tací, kteří dokázali změnit jazyk. A nejen to: díky změně jazyka dokázali rovněž změnit svůj styl, potažmo používat nový jazyk svérázně, osobitě. Jenže to se týká skutečně pár výjimek potvrzujících pravidlo: Joseph Conrad, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov…
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Saša Filipenko ve Slonovi zůstal na půl cesty v tom smyslu, že novinku napsal rusky, téma je však mezinárodně rozkročené. K tomu se pokusil o alegorii a satiru v jednom, avšak oba tyto žánry jsou v literatuře minulostí, působí zastarale, těžkopádně, asi jako slon v místnosti.
Satira je život sám
Jistým protipólem konformního a archaického spisovatelského patriarchy Alexandra je stand-up komik Pavel, ucházející se o Alexandrovu dceru Annu, prázdnohlavou lehkoživku, která si nakonec nepřekvapivě vezme ministra vnitra, tedy nevlastního bratra. Nejpozději skrze postavu stand-up komika si Saša Filipenko musel uvědomit, v jaké nevýhodě je dnes román oproti kreslenému vtipu, jak bylo naznačeno v úvodu článku, případně oproti fotomontáži či stand-up výstupu.
Textová alegorie je snad vůbec nejzdlouhavějším způsobem na cosi poukázat, byť se jedná o obecný, místně nezatížený princip.Slon stojí na anglosaském rčení, že v místnosti je slon, což značí problém, jenž je všem patrný, ale přitom se dělá, že neexistuje. V alegorii se ovšem vždy nejdříve musí vybudovat celé paralelní univerzum: zde svět, kde má najednou každý ve svém příbytku skutečného slona. Což v literatuře znamená podrobně ho popsat. A to je stejně vleklé jako předvídatelné: výrazně se takový svět podobá tomu našemu, akorát v čemsi se odlišuje.
Dalším úskalím pro literáta v exilu je, že se jeho texty musí vždycky nejprve přeložit, což je zdlouhavé a nákladné. Neměl by tedy přestoupit naplno? Začít psát tamním jazykem?
Teď si k tomu přidejme satiru. Ve Slonovi, kterého v překladu Jakuba Šedivého vydal Odeon, najdeme například věty jako: „Mluvit – to ano, přicházet s nápady – také, ale v žádném případě nepřejít k činům, protože kdo ví, co by se mohlo stát.“ Případně ještě bezzubější: „Některým státům trvá desítky let, než své občany připoutají na řetěz, ale když se to podaří, je to úspěch, na který lze být hrdý.“ Vedle toho je Šimkovo a Grossmannovo lapidárně úderné „Nechci slevu zadarmo“ zralé na Nobelovu cenu…
Přece už léta víme, že to, co každodenně teče mediální stokou, je pro jakoukoliv satiru naprosto nedostižné, jelikož nic lepšího a absurdnějšího než to, co se děje, nikdo vymyslet nedokáže. Saša Filipenko tak chtěl napsat svižný, lehkonohý románek s všeobecně srozumitelným tématem, ale bohužel na nás akorát vystrčil těžký zadek alegorie a dorazil nás nemístně trčící toporností satiry. Tím, že handicap literatury trefně předestřete, se ho totiž ještě ve svém díle automaticky nezbavíte.
Dalším důkazem toho, že si byl běloruský prozaik vědom faktu, že jeho výtvor šlape v těkajícím světě podobně neohrabaně jako slon, je berlička ve formě chatu čtenářských reakcí. Objevují se v průběhu kapitol vždycky ve chvíli, kdy je nejhůře – asi jako zvědavý invalida Jirka Karásek v cimrmanovském Záskoku.
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Pokaždé když je něco v této alegorii již příliš přitažené za vlasy, objeví se čtenářský názor, že je to přitažené za vlasy, a potom zas jiný, že je to naopak skvělé, případně do diskuze vstoupí některá z postav. Přičemž jsme během románu též upozorněni, že Alexandr si samozřejmě reakce na své romány píše sám. Psát si reakce na své romány je dnes důležitější než psát samotné romány.
O čem raději nemluvíme
Bohužel ani tento autorský úskok není pro Slona spásný. Saša Filipenko se tím snažil román oživit, občerstvit, udělat z něj zkrátka nadýchané suflé. Avšak ve výsledku dochází jen k tomu, že je jeho próza zaneřáděna větnými sinicemi. Kdybychom se dozvěděli, že Slon vznikl před půlstoletím či déle – ano, v příběhu se vyskytují určité současné prvky – a že vycházel na pokračování v humoristickém časopise, pak bychom to brali smířlivěji. Takhle se novinka zdá být důkazem, že Saša Filipenko jakožto člověk je naštěstí v bezpečí, ale jakožto spisovatel ztratil pevnou půdu pod nohama.
Obdobně naprázdno vychází snaha oživit text křížovkou – hravosti geniálního Georgese Pereka to je na hony vzdáleno. A jako do ztracena mířící lze taktéž označit motiv stand-upu, jejž ve prospěch literatury dokázal fantasticky využít David Grossman v románu Přijde kůň do baru (2014).
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Saša Filipenko tak především odhaluje, že je schopen psát i ve chvíli, kdy jeho nádrž ještě zdaleka nepřetéká a není nezbytné ji vyprázdnit tvorbou. Což nevyplývá pouze z novinářských základů, jde o typ autorů, kteří jsou takto uzpůsobeni a kteří disponují přebytky energie, času a komfortu, a dokážou tak přetlačit přirozený vývoj: každý vtip plácnutý u hospodského stolu svedou bezodkladně patřičně dopracovat (pro někoho skvěle rozvinout, pro jiné upachtěně rozředit).
Mezi tvůrci filmů, seriálů či knih dojdou takové naturely mnohdy úspěchu, neboť se dokážou trefit do nezávažné, povrchní roviny, která diváky a čtenáře nijak neatakuje, a tedy je jimi oblíbena. V horším případě vznikne dílo, jež není nijak osobité a nezajímá pak ani recipienty: naprosto zbytečný počin. Není tohle nakonec ten slon v současném umění, kterého každý vidí, ale nikdo o něm nechce mluvit?