„Král otázal se jeho, proč by na královnu mrdal.” Jak slova časem mění svůj význam

To byly časy, co?
Podle stoupající podivnosti oněch vět lze soudit, že to byly časy už trochu víc minulé, a tudíž v něčem potenciálně nesrozumitelné nebo nepochopitelné. Historie prvních zvláštně použitých slov je některým asi známá, takže tady to ještě divné být nemusí.
I náročnost vedení skautského oddílu ne všichni dovedou posoudit. Ovšem existenci čtyřnohých letadel by zpochybnil skoro každý, nezvyklost celé věty ještě stupňována slovy jako ješto. A na příkladu poslední věty je jednoznačné to, co platí i pro ostatní věty – že je tam obsažena nějaká starší verze češtiny. Kde se tam pak ale vzalo to letadlo? A navíc i počitač?
Ne, nejedná se o onen mnohého schopný přístroj, který má dnes skoro každý doma. Stejně jako se v předchozích výrocích nikdo nevyjadřuje o složitosti vedení oddílu. Ani nikdo netvrdí, že nositelem čtyř nohou je létací dopravní prostředek. A stejně tak se v první větě neříká nic o intimním životě babičky či psa.
Všechna inkriminovaná slova prostě znamenala něco jiného, než si teď obvykle představíme.
Mrdati označovalo pohyb, většinou do stran, proto se často spojuje s ocasem, okem a hlavou (“nad tím hlavau mrdá“) – ve spolupráci s ní naznačovalo zamítnutí či nelibost. K tomu jde v Gebauerově staročeském slovníku najít krásný příklad: „Tedy král otázal se jeho, proč by na královnu mrdal; Apollon vece: Králi, já sem na královnu nemrdal, ale na hudbu a na ples, že sem nic tu nového neviděl.“
Dneska se občas sloveso mrdnout používá pro popis rychlého pohybu, takže hlavou jde mrdnout taky, ale spíš proti zdi než jako vyjádření nesouhlasu. Našli bychom i Apollonovu výroku se zdánlivě podobající „mrdám na to,“ které se významově posunulo trochu víc a těží hlavně z dnešní expresivity slova. Ovšem ani dřív se tenhle výraz nemusel pojit jen s částmi těla, mohlo se taky stát, že ptáček vidí červy se mrdati.
Další podobné sloveso, šukat, se opět pojí s označením pohybu. Může nést významy pohybovat se z místa na místo a vykonávat drobné práce. Nenáročná práce zde pak není taková, která na člověka neklade nároky, nýbrž taková, za niž si člověk nic nenárokuje.
A konečně počitač a letadlo nesvědčí o technické vyspělosti našich předků, ale označují věci vcelku logické, které nejspíš sami uhodnete: počitač je osoba spočítávající něco (snad i bankéř ve hře), letadlo je živočich schopný letu. Třeba pták. Takže všechny záhady byly jednoduše rozluštěny. Čtyřnohý pták už zní logičtěji než čtyřnohý stroj, ne?