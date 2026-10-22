Oslepená spravedlnost tří světů. Triglav nastoluje ze slovanských bohů nejvíc otázek

Na počátku 12. století patřilo Pomořansko, území v dnešním severozápadním Polsku, k bohatým a politicky rozmanitým oblastem jižního Baltu. Velká města mezi ústími Odry a Visly žila z obchodu, řemesel i námořního pirátství. Obzvlášť Štětín a Wolin byly skutečně mezinárodními obchodními uzly. Potkávali se tu Slované, Sasové, Skandinávci i Baltové a po řekách a moři sem proudilo zboží ze všech koutů Evropy.
Nejnápadnějším rysem byly zlaté pásy zakrývající oči a ústa všech tří hlav boha. Co to mělo symbolizovat? Měl snad mít bůh tvář zahalenou, „aby si nevšímal hříchů lidí“?