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Oslepená spravedlnost tří světů. Triglav nastoluje ze slovanských bohů nejvíc otázek

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Trojhlavý Triglav. | foto: Ilustrace Marek Berger

Tři hlavy, zakrytá ústa i oči, posvátný kůň a svatyně na nejvyšším kopci. Triglav patří k nejlépe popsaným slovanským bohům, ale zároveň i k těm, jejichž symbolika nastoluje nejvíc otázek. Zprávy z období christianizace naznačují, jak mohl jediný bůh spojovat vládu nad světem, věštby, soudní výroky i trestání přečinů.

Na počátku 12. století patřilo Pomořansko, území v dnešním severozápadním Polsku, k bohatým a politicky rozmanitým oblastem jižního Baltu. Velká města mezi ústími Odry a Visly žila z obchodu, řemesel i námořního pirátství. Obzvlášť Štětín a Wolin byly skutečně mezinárodními obchodními uzly. Potkávali se tu Slované, Sasové, Skandinávci i Baltové a po řekách a moři sem proudilo zboží ze všech koutů Evropy.

Nejnápadnějším rysem byly zlaté pásy zakrývající oči a ústa všech tří hlav boha. Co to mělo symbolizovat? Měl snad mít bůh tvář zahalenou, „aby si nevšímal hříchů lidí“?

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