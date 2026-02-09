O (ne)sebereflexi na Slovensku. Boj se státem vedou nejen neziskovky, ale i ministr vnitra

Na Slovensku se pohledy na celou záležitost různí. S jednou interpretací přišel Andrej Danko, předseda nejmenšího vládního uskupení – Slovenské národní strany. Podle něj je Lajčák obětí hry mezi Západem a Východem. Web ta3.com cituje Danka s tím, že prostřednictvím Lajčáka mohlo docházet k ovlivňování slovenské politiky ze zahraničí. Pokud je Slovenská republika zmíněna v odtajněných materiálech hned 760krát, mělo by vyšetřování proběhnout také na Slovensku, uvedl Danko.
To Lajčákův dosavadní šéf premiér Robert Fico byl smířlivější a prohlásil, že nebyl z jeho odchodu nadšený, neboť Slovensko přichází o neuvěřitelný zdroj zkušeností v diplomacii. Není divu, Lajčák v minulosti vedl ministerstvo zahraničí a zastával také funkci vysokého představitele pro Bosnu a Hercegovinu či předsedal Valnému shromáždění OSN. To je vizitka, kterou má málokterý ze slovenských diplomatů. O to je nápadnější, jak často se jeho jméno v Epsteinově konverzaci zmiňuje.
Samotný Lajčák pro Rádio Slovensko prohlásil, že jeho vztah k Epsteinovi byl o slovech, ne o činech. Nedostal od něj žádné peníze ani nevyužil sexuálních služeb. „Když si ty zprávy dnes čtu, cítím se jako hlupák,“ dodal Lajčák sebekriticky.
Hlavní linka vnitropolitického střetu na Slovensku už nějakou dobu probíhá mezi vládou Roberta Fica a rodinou Michala Šimečky, předsedy hlavní opoziční strany Progresivní Slovensko. Šimečkův otec Martin M. Šimečka je vlivným komentátorem liberálního Denníku N, který je v ostré opozici vůči vládě, matka Marta Šimečková se zase angažuje v neziskovém sektoru a její sdružení Projekt fórum organizuje významnou mezinárodní konferenci, tzv. Středoevropské fórum.
Teď byly uveřejněny výsledky auditu, který si objednala přímo slovenská vláda poté, co loni v říjnu premiér Fico Martu Šimečkovou veřejně obvinil, že zneužívala státní dotace k vlastnímu obohacování. Jak napsal portál sme.sk, z materiálu vyplývá, že sdružení si skutečně nechalo proplatit desítky faktur dvakrát, a ve svém financování tudíž pochybilo. Dohromady jde o faktury za necelých 70 tisíc eur (zhruba 1,7 milionu korun).
Chyby ve vyúčtování vysvětlovala společnost Projekt Fórum formálními, administrativními důvody a tvrdí, že tato skutečnost neměla způsobit finanční újmu. To ale auditoři odmítli. Podle Marty Šimečkové proběhla kontrola účelově a je to mocenské šikanování občanské společnosti. Podle nadace Zastavme korupciu už policie zahájila v této věci trestní stíhání. Celá kauza tak bude dál pokračovat a pravděpodobně to celé povede k ještě většímu tlaku vlády na neziskový sektor s argumentem, že „šimečkovci a jim podobní obírají stát o miliony“.
Svůj boj se státem a jeho orgány ovšem nevedou na Slovensku pouze neziskové organizace, ale i ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který čelí exekuci. Jak se to stalo? Na základě rozhodnutí soudu má ministr zaplatit odškodné 90 tisíc eur (zhruba 2,2 milionu korun) a ještě se omluvit šesti policistům v čele s Jánem Čurillou. Všichni v minulosti působili v Národní kriminální agentuře a podíleli se například na vyšetřování případů spjatých s vládní stranou Smer, včetně zneužívání policie k politickému boji. Ministr vnitra je od nástupu do úřadu opakovaně veřejně pomlouval, když o nich hovořil jako o mafiánech, a postavil je mimo službu. Čurilla a spol. se obrátili na soudy a ty se přiklonily na jejich stranu.
Protože Šutaj Eštok ignoroval elektronickou poštu od soudu, exekutor mu zablokoval na jeho osobním účtu finanční prostředky na vyplacení odškodného. I když ministr argumentoval tím, že kvůli pracovnímu nasazení neměl čas sledovat zprávy, soudce to nezajímalo. Nepomohla mu ani stížnost u Ústavního soudu, který ji zamítl s tím, že Šutaj Eštok nevyčerpal všechny soudní instance.
Ministr vnitra chce podle portálu teraz.sk rozsudek zvrátit. Výše odškodného, které má bývalým policistům zaplatit, mezitím dál roste. V polovině ledna činila již více než 110 tisíc eur (2,5 milionu korun). Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Šutaj Eštok plánoval svou soukromou válku ukončit. Podobnou sebereflexi jako u Lajčáka u něj asi čekat nelze.