Slovensko je rozpolcené, rodiny se štěpí kvůli politice. Každá pozitivní zpráva je dobrá, ale kde ji vzít?

Potvrzuje to i studie slovenského DEKK Institutu, která zkoumala situaci ve 42 zemích světa. Naši sousedé skončili hned za Argentinou na druhém místě. Detailní pohled na zmíněnou zprávu ukazuje, že až třetina Slováků přerušila kontakty s blízkými proto, že mají odlišné politické názory. Jako rozdělenou vnímá svoji společnost až 77 procent dotázaných. Podle analytiků DEKK Institutu to celé už překročilo rozumnou míru.

Slovensko se posunulo do stavu, kdy lidé nevnímají názorové oponenty jako soupeře, ale jako nepřátele. A nepříteli se přece neargumentuje, jeho je třeba porazit a umlčet.

Podle webu Aktuality.sk na tom mají podíl i politici. Ti se sice často tváří, jako by si škodlivost rozdělené společnosti uvědomovali, a tvrdí, že ji budou spojovat, ale právě oni jsou jednou z příčin, proč se z běžné výměny argumentů může stát emocionální konflikt. Slovensko se dnes posunulo do stavu, kdy lidé přestávají vnímat názorové oponenty jako soupeře, berou je spíš jako nepřátele. A tváří v tvář nepříteli se neargumentuje, jeho je třeba porazit a umlčet. Místo diskuse nastupuje vyhrožování, místo kompromisu válečná rétorika. Nepřekvapí, že každý třetí Slovák zná někoho, kdo schvaluje násilí vůči názorovým oponentům.

Tolik průzkumy. Jak se to projevuje v životě běžných lidí? Přímo ve vztazích mezi příbuznými a přáteli i v poměru k institucím, vůči nimž chovají Slováci značnou nedůvěru. Dalším důsledkem je vztah k vlasti a nízká ochota ji v případě ohrožení bránit. Promítá se to ale také do vysokých počtů těch Slováků, kteří se chtějí odstěhovat ze své domoviny a zakotvit v nějakém prostředí, které jim připadá klidnější, například v Česku.

Cui bono? Kdo je ten, kdo může mít z takového rozkladu společnosti prospěch?

Slovenští středoškoláci jsou mistry světa. Studenti Střední průmyslové školy elektrotechnické v Prešově dosáhli na mezinárodní soutěži RoboCup 2025, která proběhla v daleké Brazílii, mimořádného úspěchu. Mladí Prešované získali zlato v kategorii Záchranáři, kdy jejich robot předvedl nejlepší způsob, jak vyhledávat oběti po přírodních katastrofách. Bronz patří dalšímu týmu z východního Slovenska, který představil robotickou kapelu v kategorii On Stage, tedy interakcích robota s člověkem.

„I ze slovenských škol můžou vycházet technologičtí průkopníci,“ píše web Presovak.sk. Celého klání se účastnilo 4000 soutěžících z celého světa, úspěch slovenských studentů je dobrou zprávou pro celou zemi, která – jak je vidět – dokáže produkovat mladé odborníky na světové úrovni. Ze Slovenska pochází množství mimořádných a talentovaných lidí, nejen ve vědě, ale i v dalších oblastech. Je však škoda, že často nedostávají prostor pro to, aby se dostatečně uplatnili a rozvíjeli. Proto jsou mnozí z nich později nuceni ze země odejít. Bohužel ne jenom přechodně kvůli studiu, ale i natrvalo.

Na Slovensku skončila éra hokejového reprezentačního trenéra, 74letého Kanaďana Craiga Ramsayho. Kvůli nemoci vypustil už letošní šampionát, takže ho na střídačce zastoupil asistent Vladimír Országh. V čele národního týmu stál Ramsay osm let a jeho kouzlo spočívalo v tom, že přinesl změnu, která byla zjevná. Denník N k tomu uvádí, že Slovensko hrálo po letech dobrý hokej, který byl rychlý a moderní: získej puk, udrž ho a vystřel. Kanadský trenér byl inovativní, hledal nové hráče, díky tomu objevil talenty i v Dětvě nebo Michalovcích čili v místech, která předtím byla mimo zájem hokejových skautů. Hlavně ale změnil mentalitu hokejistů, kteří si díky němu začali více věřit. Přesvědčil je, že i stav 0:2 ještě lze otočit na vítězství.

Právě důvěra ve spoluhráče i sebe sama, pokora a respekt k pravidlům, pozitivní myšlení i sebevědomí, to byly „triky“, které Ramsay používal. Tichou a vytrvalou prací měnil nejenom uvažování hráčů, ale i širší hokejové veřejnosti, která byla k výkonům hokejistů dříve značně kritická, protože se pasovala do role vševědoucích odborníků.

Ramsay stojí za hlavními úspěchy slovenského hokeje za posledních deset let, především za olympijským bronzem z roku 2022 z Pekingu (Česko tehdy skončilo deváté). Trenér tenkrát překvapil mladým týmem, který měl odvahu útočit a vrátil důvěru, kterou jim kouč projevil. Až si někdy mohl nejen hokejový divák říkat, jestli by tímto způsobem nemohl změnit uvažování celého Slovenska. Právě pozitivní myšlení totiž této zemi schází asi ze všeho nejvíc.