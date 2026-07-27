Podobně jako v jiných zemích se útočníci zaměřili na kritickou infrastrukturu a systémy související s vládou, energetikou, zbrojařským a automobilovým průmyslem. Jakou konkrétní podobu kyberútoky měly, vláda ale nespecifikovala.
Slovensko se stalo terčem ruské kyberšpionáže, ale vláda to přiznala až poté, co se jí na to začali ptát novináři. Jakou konkrétní podobu kyberútoky měly, vláda neupřesnila.
Rada Evropské unie ruský kybernetický ekosystém namířený proti Unii, jejím členským zemím a mezinárodním partnerům odsoudila. Podle dostupných informací v minulosti ruští útočníci pronikli například do tisíců kamer u vojenských a železničních objektů členských států EU, aby mohli sledovat přepravu materiálu na Ukrajinu.
Přesně z těchto důvodů může být pro ně zajímavé i Slovensko, které s Ukrajinou sousedí. Oficiální reakce Slovenska se přesto zásadně lišila od toho, co bylo možné zaznamenat v případě jiných států. Zatímco jejich vlády si předvolaly ruské velvyslance, aby jim tlumočily svůj protest, Slovensko ne.
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Šáhedy letí přes Karpaty. Proč Rusko míří na cíle nedaleko slovenských hranic
Zástupci opozičního hnutí Progresivní Slovensko proto vyzvali šéfa slovenské diplomacie Juraje Blanára, aby požadoval od ruského velvyslance vysvětlení, jaké aktivity jeho země na slovenském území vyvíjí. Opozice také chtěla nechat svolat bezpečnostní radu státu. Bývalý slovenský velvyslanec při NATO Peter Bátor upozornil ještě na další skutečnost: Slovensko nemá nic proti tomu, aby byl při ruském velvyslanectví v Bratislavě akreditovaný vojenský přidělenec. Jedním z jeho hlavních úkolů má přitom být sledování činnosti místních zbrojařských firem. Proto Bátor apeloval na vládu, aby proces přidělencovy akreditace zastavila. Že na těchto varováních může něco být, ukázala před několika týdny Itálie, která kvůli špionážním aktivitám vyhostila dva ruské vojenské přidělence.
Slovensko zažívá turistický vzestup
S obdobím prázdnin je spojeno také cestování. Slovensko přitahuje stále více turistů, takže se dané odvětví stává pro jeho ekonomiku ještě důležitější. Domácí návštěvníci překonali historický rekord, výrazně přibylo cizinců, píše web sita.sk. V květnu dosáhl počet lidí ubytovaných v turistických zařízeních nového vrcholu – bylo jich 576 tisíc, tedy meziročně o 7,6 procenta víc. Ve srovnání s květnem 2019 vzrostl počet hostů o 4,3 procenta. Tyto údaje zveřejnil statistický úřad s tím, že nejvíc zahraničních hostů přijelo na Slovensko z Česka, přičemž nejvyhledávanějším místem pro turisty ze zahraničí byl Bratislavský kraj.
Slováky to naopak táhne spíš na východ země, takže nejlepší čísla vykazují Prešovský (kvůli Vysokým Tatrám) a Košický kraj. Ještě před rokem přitom Slovensko řešilo výrazný pokles zájmu turistů kvůli rostoucím cenám potravin, chybějící strategii v cestovním ruchu a špatné reputaci země v zahraničí. Mohlo se to za dvanáct měsíců tak zásadním způsobem změnit, anebo snad byla původní kritika přehnaná? Tady asi nepomůže nic jiného než osobní zkušenost...
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Bojíte se Fica, nebo medvěda? Proč se turistika na Slovensko spojuje s kádrováním
Se začátkem prázdnin jsou spojeny každoroční červencové oslavy příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Velkolepé oslavy na hradě Děvín se nesly jako vždy v duchu velkých politických projevů. Co v nich zaznělo, si už pár týdnů poté vybaví málokdo. Naopak aféra spojená s hudebníkem Mariánem Čekovským stále doznívá. Čekovský měl dosud na Slovensku dobré renomé díky svojí hudební tvorbě, širší publikum ho zná jako pravidelného účastníka zábavních televizních pořadů. Pro letošní cyrilometodějské oslavy hudebník přímo na místě se svou ženou zazpíval skladbu s názvem Naděje a víra. Krátce poté se ale na sociálních sítích objevila informace, že manželé Čekovští za to dostali honorář 26 tisíc eur, to je přibližně 650 tisíc korun. Až později vyšlo najevo, že daná částka byla rozdělena všem, co se na realizaci skladby podíleli, takže nikoli jen hudebníkovi a jeho ženě.
Možná víc než kvůli penězům to ale začal Čekovský schytávat za to, že vystoupil na oslavách, které byly pro běžnou veřejnost uzavřené, čímž se údajně dal do služeb současné vlády. Faktem je, že akce se kromě premiéra Fica a členů kabinetu zúčastnili poslanci vládních stran a prezident Peter Pellegrini. Zástupci opozice pozvánku nedostali. Případ Čekovského tak znovu nastolil otázku, nakolik se mají umělci angažovat na vládních akcích, případně podobných záležitostech s politickým nádechem. Zpěvák se v rozhovoru pro teraz.sk marně snažil vysvětlit své pohnutky a zdůrazňovat, že honorář byl minimální. Nálepku, že „zpíval Ficovi“, mu už jen tak nikdo neodpáře.