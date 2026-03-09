Když mladí nevidí budoucnost ve vlastní zemi, někde je problém. A Slovensko ten problém má

Třeba tvrzením, že je třeba ochránit celý proces před možnou manipulací. Aspoň to říká místopředseda slovenského parlamentu za vládní stranu Smer Tibor Gašpar.
Když se podíváme na čísla, zjistíme, že problém není tak naléhavý. Před posledními parlamentními volbami v roce 2023 bylo registrováno necelých 4,4 milionu voličů, hlasovat jich přišlo lehce přes tři miliony. Volbu poštou využilo asi 58 tisíc občanů Slovenska, nejvíc v Česku, Británii a Německu. Ve vztahu k celkovému počtu hlasujících to byla spíš marginálie, zvlášť když zvážíme, kolik slovenských občanů celkově žije mimo svou vlast. Těch je asi 390 tisíc.
Dvacet procent slovenských studentů odchází do zahraničí, více než polovina se už domů nevrátí. Je to obrovský problém, že mladí lidé nevidí svoji budoucnost ve vlastní zemi.
Volba poštou byla řešením nejen pro ty, kdo se z osobních či pracovních důvodů zdržují v zahraničí, ale také pro cestovatele a lidi na dovolených. Ti by pak nově museli vyhledávat slovenská velvyslanectví. Jak píše web Aktuality.sk, mnohým Slovákům v zahraničí ale na osudu jejich vlasti stále záleží. A vysvětluje, že situace by se části z nich zkomplikovala, pokud by museli nově volit na zastupitelském úřadu. Ty byly v poslední době v několika státech zrušeny, například v Norsku nebo Dánsku. Proto někteří zvažují, že by kvůli volbám přicestovali na Slovensko.
Volbu poštou si Slováci přitom pochvalují, v minulosti fungovala bezproblémově. Všeobecně se očekávalo, že podobný systém bude zaveden i v prezidentských volbách, což se ale dosud nestalo. Pokud by bylo možné volit hlavu státu aspoň na velvyslanectvích, mnozí by toho využili. Slováci v zahraničí přitom neumí přesně říct, jestli se v budoucnu domů vrátí, či nikoli. Záleží, jak se bude situace ve vlasti dál vyvíjet, jestli se něco zlepší. Možnost volit ale mnozí považují za svoje právo i povinnost.
Proč by někdo pracoval na Slovensku, když má v Česku bohatšího zaměstnavatele? Danou otázku si klade web Sme.sk. Titulek poutá na rozhovor s prezidentem Svazu automobilového průmyslu ve Slovenské republice Alexandrem Matuškem. Ten tvrdí, že investice na Slovensku se prakticky zastavily, a pokud se vůbec ještě investuje, tak akorát do údržby stávajícího. V důsledku toho klesá zaměstnanost. Jediné, v čem je Slovensko nejlepší, je podle něj inflace. „Odcházejí lidé, odcházejí studenti. Jednoduše ekonomika nám hoří na více frontách,“ říká Alexander Matušek a dodává, že konkurenceschopnost slovenských výrobků se zhoršila.
|
Ficova vláda chce zrušit volbu poštou. Ve světě totiž vítězí opozice, upozorňují kritici
Za nejnebezpečnější přitom považuje rozmáhající se pocit, že se nic neděje. Za výraznou komplikaci označil Matušek i vysoké daňové zatížení firem. Zatímco na Slovensku činí korporátní daň 24 procent, v sousedním Maďarsku je to pouhých devět procent. Právě vládě premiéra Viktora Orbána se v posledních letech podařilo přitáhnout mnoho nových zahraničních firem z oblasti elektromobility.
„My jsme se jako země úplně vyautovali, pohřbili jsme se,“ uvádí prezident slovenského automobilového průmyslu. A dodává, že 20 procent slovenských studentů odchází do zahraničí, více než polovina z nich se už domů nevrátí. To ale podle Matuška nenahradí ty, kdo odcházejí do penze. Je to obrovský problém, že mladí lidé nevidí svoji budoucnost ve vlastní zemi, říká Alexander Matušek.
Svou budoucnost nevidí na Slovensku ani společnost Samsung, jeden z významných zaměstnavatelů posledních let. Premiér Robert Fico oznámil, že firma končí výrobu televizorů v Galantě. Už ale nedoplnil, že Jihokorejci hodlají nově působit v Maďarsku. Experti tvrdí, že je to další důkaz zhoršujícího se podnikatelského prostředí na Slovensku. Podle webu Teraz.sk odchod Samsungu připraví stát o více než 20 milionů eur ročně. Podle Republikové unie zaměstnavatelů je kombinace vysokých daní, odvodů, cen energií a regulací, kterým podniky na Slovensku čelí, neudržitelná.
|
Korupce na Slovensku „zmizela“. Boj s ní je katastrofální, říká generální prokurátor
Odchod jednoho z největších elektrotechnických závodů je vážným varováním. Pokud se kurz hospodářské politiky okamžitě nezmění, Samsung nebude poslední investor, který Slovensko opustí. Hrozí tak další vlna odchodů firem, ztráta tisíců pracovních míst a prohlubování rozpočtových schodků. Jak napsal hlavní ekonom Národní banky Slovenska, země není daleko od řecké cesty. A ta skončila jen pár centimetrů před bankrotem.