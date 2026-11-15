Slovenské volby se blíží. Vstup do EU byl podle Fica neplatný

Teď ale přišel premiér s tvrzením, že výsledky hlasování mohly být upraveny tak, aby referendum bylo platné. „Kdyby nebylo zfalšované, nebylo by úspěšné. To je třeba říct,“ uvedl Fico při diskusi, kde vedle něj seděl také bývalý český premiér Václav Klaus. Ten se nad Ficovými slovy podivil. Důkazy pro svá tvrzení šéf slovenské vlády nepředložil.
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Referendum o vstupu do EU bylo zfalšované, tvrdí Fico. Šokoval i Klause
Podle zpravodajského portálu JOJ24 není úplně jasné, jaké jsou dnes, po 22 letech, důvody ke zpochybňování jediného platného referenda v historii Slovenska. Nicméně Ficova slova vyvolala řadu reakcí. První slovenský eurokomisař Ján Figeľ zdůraznil, že premiér by měl ukázat, o co se jeho slova opírají. Jakékoli manipulace odmítl i tehdejší šéf statistického úřadu. Je třeba připomenout, že pro vstup do Evropské unie byl svého času kdekdo, včetně třeba bývalého premiéra Vladimíra Mečiara, který mírně řečeno Západu jinak moc nakloněn nebyl.
Robert Fico už v minulosti mluvil o tom, že si nevšiml ani sametové revoluce, čímž naznačil, že pád komunismu také zpochybňuje. Prohlášením, že nevěří rozhodnutí, které nastavilo základní zahraničněpolitickou orientaci země, zjevně začal bojovat o voliče, kteří budou na podzim 2027 volit nový parlament. Že je kde brát, ukázaly nedávné regionální volby. Voliči krajně pravicového hnutí Republika se viditelně překrývají s voliči Ficova Směru. Jinými slovy, premiér už zahájil předvolební kampaň, která bude naladěna euroskepticky. Dá se očekávat, že v ní bude EU prezentovat jako údajný prostor nesvobody pod kontrolou bruselských elit, které chtějí převychovávat lidi a pokračovat ve válce na Ukrajině.
Ficovo počínání je o to paradoxnější, že to je právě členství v Evropské unii, které dává i jemu samotnému daleko větší politickou váhu, než jakou by měl jako premiér nečlenského státu. Možnost jezdit na summity v Bruselu, nechat se fotit s ostatními lídry a tu a tam si pohrávat s hrozbou, že by mohl něco vetovat a ostatní by se ho museli doprošovat... To je něco, co Ficovi maximálně vyhovuje.
A je to příležitost, jak čas od času „dělat velkou politiku“. Třeba když přišel s nápadem, kdo by mohl být za Evropskou unii vyjednavačem míru na Ukrajině. Vytáhl přitom z kapsy svého „univerzálního hráče“ v podobě současného evropského komisaře pro obchod a ekonomickou bezpečnost Maroše Šefčoviče. Jinými slovy politika, jehož nechá nastoupit do zápasu pokaždé, když sice o něco jde, ale vyhlídky na úspěch nejsou zaručeny. Tak tomu bylo už v prezidentských volbách 2019, když byl Šefčovič Ficovým prezidentským kandidátem, ale volby nakonec prohrál.
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Nápad se Šefčovičem podpořil na nedávném společném zasedání slovenské a české vlády v Bratislavě i český premiér Andrej Babiš, jak píše deník SME. Ten má pro pana eurokomisaře zjevně slabost, když ho už před časem označil za nejlepšího člena Komise, hlavně kvůli výsledkům jednání o budoucích obchodních vztazích s Čínou. Babišova slova mohou být překvapivá. Nebyl to on, kdo před časem podpořil prezidenta Petra Pavla coby možného evropského vyjednavače o ukončení války na Ukrajině?
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Na Slovensku, stejně jako v Česku, byla velkým tématem posledních dní případná účast ruských sportovců na hokejových šampionátech. I když Češi zaujali jednoznačně odmítavý postoj a dali najevo výhrady, Slovenský hokejový svaz mlčel a nic podobného neudělal. V jeho vedení stojí bývalý hokejista Miroslav Šatan, který dlouhodobě čelí kritice, jaký morální kompas uplatňuje při vedení organizace. Už po ruském vpádu na Ukrajinu vyvolal pozornost tím, že na rozdíl od ostatních evropských federací nezakázal hráčům působícím v ruské KHL obléct reprezentační dres. To slovenskou hokejovou komunitu rozdělilo na dva tábory. Kvůli Šatanově mlčení k možnému návratu Rusů na mezinárodní scénu už odstoupila z vedení slovenského hokeje další někdejší hvězda, Michal Handzuš.
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Deník Pravda přinesl rozhovor s jiným bývalým hráčem, Borisem Valábikem. Ten uvedl, že z mlčení hokejových funkcionářů mu je na zvracení. „Jsem Evropan, jsem Slovák, jde mi o zájmy Slovenska. A když někdo mně a mým dětem vyhrožuje jadernými zbraněmi, nevím, odkud pochází nadšení pro takové lidi,“ řekl bývalý hráč NHL. Nerozumí lidem, kteří podle něj upřednostňují zájmy Ruska před vlastní zemí a rodinou.