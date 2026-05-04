Vyšetřování, útok i vyhazov. A všechno prý jen náhodou. Co se to na Slovensku podle tamního tisku děje?

Své by o tom mohl vyprávět poslanec parlamentu Ján Ferenčák, který je zároveň primátorem města Kežmarok. Tam na něj před pár dny zaútočil neznámý člověk. Web joj24.sk píše, že incident se stal v přítomnosti jeho dcery, což politik považuje za mimořádně závažné. Po útoku spadl na zem a utrpěl otřes mozku. Útočník utekl, ale předtím mu prý vzkázal, aby si dával pozor na náhody.
Ferenčák byl původně poslancem za stranu Hlas, ta ho ale vyloučila, protože kritizoval její vnitřní poměry. Podle něj ji totiž ve skutečnosti stále řídí Peter Pellegrini, bývalý předseda a současný prezident. Ferenčák poukazoval na různé zájmové skupiny ve straně, mluvil i o vilách, které mají vládní politici v zahraničí.
Jenže před několika týdny slovenská média zveřejnila video, na kterém Ferenčák mluví s neznámým mužem a počítá přitom 45 tisíc eur (více než milion korun). Začal být vyšetřován kvůli podezření z přijímání úplatku. Poslanec tvrdí, že jde o mstu současného šéfa Hlasu a ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka. Podle Ferenčáka se ho původně snažili získat tím, že mu nejdříve nabízeli ministerskou či diplomatickou funkci, teď prý zkoušejí jiné metody.
Terčem podobného útoku se stala i šéfka sdružení Nadace Zastavme korupci Zuzana Petková. Na policii oznámila, že jí neznámá osoba před domem poškodila auto. Pachatel rozbil sklo, zničil kapotu a vnitřní vybavení. Z auta se přitom nic neztratilo. Podle webu Aktuality.sk Petková zaznamenala v poslední době zvýšený počet vulgárních mailů a výhrůžek: „Agresivita narůstá a pociťují ji i další kolegové, ať už přímo, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Je zřejmé, že je živena také politiky, kteří veřejně lžou o práci Nadace Zastavme korupci a podněcují nenávist.“
Tzv. třetí sektor, jak se na Slovensku říká neziskovým organizacím, je dlouhodobě pod tlakem ze strany vlády. Ne proto, že v mnoha případech, například v sociální oblasti, supluje roli státu. Pouze se zajímá o širší veřejné dění a kvůli tomu klade nepříjemné otázky.
Přesně to dělá i Nadace Zastavme korupci. Upozornila třeba, že ze strany vyšetřovatelů daňových podvodů pravděpodobně došlo k nesprávnému prověřování finančních poměrů sdružení, které vede Marta Šimečková, matka předsedy hlavní opoziční strany v zemi. Podle Nadace Zastavme korupci na některé kroky kriminalisté neměli kompetence. Proto podala nadace trestní oznámení s tím, že považuje kriminální úřad finanční správy za nástroj, který pracuje na politickou objednávku těch, kdo jsou právě u moci.
Ve druhém největším městě Slovenska, v Košicích, skončila ve funkci ředitelka Státní vědecké knihovny Darina Kožuchová. Ministryně kultury Martina Šimkovičová ji odvolala bez udání důvodu. Rozšířila tak seznam manažerů kulturních institucí, kteří se vedení ministerstva znelíbili. Deník Sme.sk přinesl s Kožuchovou obsáhlý rozhovor.
Odvolaná ředitelka má bohatou odbornou minulost. Působila mimo jiné i jako manažerka při výstavbě všeobecně oceňované Národní technické knihovny v Praze, stála také za vytvořením knihovny Ústavního soudu v Košicích. Jenomže veškerá expertiza nebyla nic platná, neboť „rozkaz zněl jasně“. To znamená, že zmíněnou pozici bylo třeba obsadit někým, kdo má k současné slovenské vládě blíž, než tomu bylo u Kožuchové.
Nepřekvapí, že jejím nástupcem se stal člověk navržený vládní Slovenskou národní stranou. Skutečnost, že v knihovně předtím nikdy nepracoval, zjevně nehrála roli. Podobné kroky jsou pro současnou vládu typické. Po téměř třech letech u moci už sice neprovádí plošné personální změny, které měly charakter čistek, přesto k nim stále dochází.
Darina Kožuchová poodhalila, jak probíhala její jednání s klíčovým mužem ministerstva kultury, jeho generálním tajemníkem Lukášem Machalou. Šlo v nich samozřejmě v první řadě o peníze. Během jednoho rozhovoru jí nejvyšší ministerský úředník také poodhalil své literární záliby. Doporučil jí, aby si koupila Protokoly sionských mudrců, jeden z klíčových antisemitských pamfletů světových dějin. On ho prý doma má.
I kvůli lidem, jako je Machala, kultura na Slovensku poslední roky trpí. Ale právě to je možná cíl vedení ministerstva i současné vlády. Rozšiřovat oblasti, které má pod kontrolou, a vytěsňovat z nich ty, kdo s ní nesouhlasí. To je záměr, tady o žádnou náhodu nejde.