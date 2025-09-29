To vytváří prostor pro politické interpretace. „Rušení 17. listopadu je Ficovou kontrarevolucí k sametové revoluci,“ tvrdí František Mikloško v rozhovoru pro web Aktuality.sk. A upozorňuje, že se může se 17. listopadem stát přesně to, co se stalo na Slovensku s 28. říjnem, který podle něj v roce 1918 odstartoval nejen rozvoj slovenské inteligence, ale i celé země. Ale protože se nyní v ten den chodí do práce, stal se dnem běžným. „A o to jde Robertu Ficovi,“ říká Mikloško, jeden z nejznámějších disidentů a symbol sametové revoluce na Slovensku.
Připomíná také dřívější slova Roberta Fica, který byl před rokem 1989 mladým ambiciózním komunistou, že si událostí 17. listopadu ani „nevšiml“. Mikloško vidí souvislost mezi rušením volna na tento den a Ficovou náklonností k diktátorům Ruska či Číny. „Jde o restaurování komunismu a my se stáváme toho součástí.“ 17. listopad je symbolem morálních hodnot, za které lidé v roce 1989 demonstrovali. „Země, která nemá svoji duchovnost, se rozsype,“ dodává s poukazem na „normalizaci nevšímání“ Mikloško.
Riziko v ulicích, utajené peníze na kampaň a málo turistů. I tím teď žije Slovensko
Být úspěšný na Slovensku se nevyplácí, vysokoškoláci mají nejnižší plat v celé EU, píše portál Trend.sk. Připomíná, že vláda před 20 lety schválila projekt Minerva, jehož ambicí bylo budování znalostní ekonomiky. Slovensko mělo nejen předběhnout Česko, ale dostat se na úroveň Finska nebo Rakouska. Dnes se to dá označit za utopii. Přechod ke znalostní ekonomice selhal a Slovensko se vrátilo k tomu, že zásobuje svět pracovní silou: kdysi to byl vyšší pracovní výkon za nižší náklady, dnes dodává pracovníky s vyšší přidanou hodnotou. Mezera, která po nich doma vznikla, je stále zřetelnější.
Průměrný čistý příjem vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance dosáhl v loňském roce na Slovensku 12 tisíc eur, nejméně v celé Unii. „Slovensko je dnes zemí průměru, kde nikdo nevyčnívá z řady,“ píše Trend. Zaměstnancům s nízkou přidanou hodnotou se zvyšuje minimální mzda, to přibližuje mediánovou mzdu k průměrné. Zaměstnanci s vysokou přidanou hodnotou naopak platí extrémně vysoké daně, to jejich čistý příjem opět přibližuje k průměru. Slovensko je nejvíc rovnostářská země světa, píše Trend. To je pro ekonomiku katastrofa, protože špičkoví odborníci vydělávají nedostatečně. Pokud se má na Slovensku dobře žít, musí stát přesvědčit mladé, aby zůstali doma, rozvíjeli talent a odbornost a přispívali tak k růstu (nejen) ekonomiky. Stát na to ale jako kdyby rezignoval.
Před rokem lídr skupiny Elán Jožo Ráž srazil na křižovatce cyklistu. Zpěvák ani nevystoupil z auta, aby zjistil, zda se něco nestalo, či poskytl první pomoc. To lze kvalifikovat jako útěk z místa činu, hrozí za to pokuta i zákaz řídit na několik let. Ráž žádnou pokutu nedostal a web Sme.sk upozornil, že v květnu příštího roku může být případ promlčený.
Slovensko je rozpolcené, rodiny se štěpí kvůli politice. Každá pozitivní zpráva je dobrá, ale kde ji vzít?
Když se novináři Ráže ptali, proč se nezachoval jinak, vysvětloval to slovy, že je příliš populární na to, aby z auta vystupoval, protože se s ním chce každý fotografovat. Bude zajímavé sledovat, jak se bude celý případ dál vyvíjet, obzvlášť když si uvědomíme, že zpěvákův syn Jozef Ráž je ministrem dopravy. A s dopravními nehodami „svých lidí“ má současná koalice bohaté zkušenosti. Není to tak dávno, co v Nitře havaroval v luxusním sportovním voze ředitel Slovenské informační služby Pavol Gašpar. Její okolnosti se stále vyšetřují, nicméně už vyšlo najevo, že jeho Dodge Challenger SRT Hellcat, který může mít hodnotu i šesti milionů korun, nebyl nikdy předtím uveden v daňovém přiznání.
A také si nejde nevzpomenout, jak místopředseda slovenského parlamentu Andrej Danko v lednu 2024 naboural do semaforu a z místa ujel. Později se zjistilo, že u něj policie udělala zkoušku na přítomnost alkoholu až s patnáctihodinovým odstupem. Tenkrát Danko dostal rychle pokutu a zákaz řízení na dva roky. Bylo pár měsíců před prezidentskými volbami a vládě v nich šlo o hodně. Dnes je tomu zjevně jinak. Několik dopravních malérů z poslední doby ukázalo, že se začíná rozmáhat papalášismus, kdy vysoké postavení umožňuje nedodržování pravidel.