Na počátku bylo slovo. A nejen na počátku světa, ale všeho

Se slovy jako by člověk náhle všemu víc rozuměl. Už mu však nestačila pojmenování, chtěl víc: popisovat pojmenované. Pročež popsal to, co je měkké a co naopak tvrdé, co je zelené a co černé, teplé a studené.
Lidé přestali být sourodou součástí univerza a změnili se v čím dál sebevědomější posuzovatele, kteří rozkládají jednotný celek na stále menší částečky, až se doberou dokonalé znalosti: toto je také strom, leč jiný než ten druhý, který nemá jehličí, nýbrž listy a ty listy mají vejčitý tvar, ale na rozdíl od jiných listů s vejčitým tvarem rostou střídavě a mají matnější barvu.
Když už jsme zvládli popsat slovy vše do nejmenších detailů, nabyli jsme dojmu, že nám nezůstane skryto žádné tajemství – svět plný tajemna a záhad jsme degradovali na svět, který byl svlečen a odhalen, svět popsatelný, tedy pochopitelný a bez tajemství. Byť jsme se nestali bohem, jazyk nám tento pocit vnucoval: byl naším velkým dílem, které postupně vyrůstalo vedle skutečného světa.
Čím více se dařilo věci okolo nás popsat, tím lépe se daly zužitkovat. Je-li dřevo stromu tvrdé, dá se použít na stavbu. Je-li vonné, dá se použít na odehnání hmyzu a provonění příbytku. Je-li hořlavé, dá se užít k rozdělání či udržení ohně. Slovo zprostředkovává znalost, znalost pomáhá použít. Nevyhnutelně jsme uvěřili, že máme schopnost ovládnout vše, co nás obklopuje, a začali jsme svět spotřebovávat.
Vyčlenili jsme se ze svého prostředí ne proto, aby se z nás stal jeho partner, ale abychom se nad něj povýšili. Pomocí slov jsme mohli i budovat, tvořit: stavitel domu se musí domluvit s dodavatelem i zedníkem, jaký materiál dodat i jak jaký dům postavit. Rolník potřebuje rozlišit, jak hluboko a často orat, jaká osiva zasít.
I vznikaly další obory s vlastním slovníkem, bez nějž by se jejich vědění neobešlo: mořeplavba, astrologie, fyzika, matematika, filozofie, letectví, občanská nauka, sociologie a koneckonců třeba i… jazykověda. A teprve nyní, téměř dva tisíce let po Janově evangeliu, zjišťujeme, že to, o čem mluvíme, často nemá žádnou oporu ve skutečnosti, jako tomu bylo na počátku – obory jako právo, ekonomie či politika jsou čirými konstrukcemi lidského ducha.
Ba co víc: stále víc to platí o naprosté většině naší slovní zásoby. Ač se cítíme stále více pány téhle planety, s každým dalším slovem si vytváříme stále umělejší svět, který funguje jen pro nás, mimo přírodní realitu. Jsme příliš daleko, než abychom si připustili, že slovo na počátku nás jednou provždy odvedlo k pýše a zbavilo nás schopnosti žít v harmonii s okolním světem, který nás zrodil.
Autor je překladatel