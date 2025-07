Záhada devátého poutníka přetrvává. Existuje vůbec nějaká devátá planeta naší soustavy?

I takto by mohla podle ilustrátorů vypadat devátá planeta naší sluneční soustavy | foto: Reuters

Starověk končil pátým Saturnem. Až novověk doplnil další dva, Uran a Neptun, přičemž u posledního objevu panovaly jisté spory, když někteří vědci zpochybňovali výpočty, které k objevu planety vedly. Výpočty provedl Francouz Jean-Joseph Urbain Leverrier, planetu nalezl Němec Johann Gottfried Galle. To se psal rok 1846 a již tehdy zmíněný francouzský vědec soudil, že tahle planeta není zřejmě poslední. Vedly ho k tomu mimo jiné anomálie dráhy Uranu. K jeho názoru se postupně přidávali další odborníci.

Roku 1930 ohlásil americký astronom Clyde Tombaugh objev nebeského tělesa chovajícího se jako „poutník“, ale nutno přiznat, že putoval jinak než ostatních osm: po eliptické dráze skloněné vůči rovině té jejich. Nicméně na světě byla planeta Pluto, ovšem dožila se v podstatě jen solidního lidského věku – roku 2006 ji na zasedání v Praze Mezinárodní astronomická unie ze seznamu planet zase vyškrtla. Tento poutník nesplňuje jednu ze tří podmínek, aby si zasloužil takové označení: musel by se pohybovat po jasně definované dráze. Což nečiní. A protože Pluto není moc velké, přesunulo se mezi trpasličí planety.

Od té doby je otevřená otázka, zda tu přece jenom nějaká skutečná devátá planeta není. Po roce 2000 se začaly hlásit objevy těles označovaných ETNO (extreme trans-Neptune objects), tedy objektů „dál za Neptunem“, a navíc něčím extrémních. Představme si jeden, jménem Sedna, v době objevu nejvzdálenější známý objekt Sluneční soustavy. Odhadem dva- až pětkrát hmotnější než Země, pohybuje se po vysoce eliptické dráze, po které obletí Slunce jednou za 12 599 let, nejvíc se k němu přiblíží na 76 au (astronomické jednotky odvozené od vzdálenosti Země od Slunce; přibližně necelých 150 milionů kilometrů). V největší vzdálenosti je Sedna od Slunce asi 1007 au.

Různých ETNO už je známo víc, otázek na ně je ale celá řada. Z čeho jsou tato tělesa? Představy kolísají mezi kamenem a ledem. Kde se vzala? Zformovala se ze zbytků hmoty během vzniku naší Sluneční soustavy, nebo se zrodila blíž a byla postupně vytlačena tak daleko? Je také možné, že tato tělesa jsou jakýmisi troskami po průletu jiné hvězdy. Podle počítačových simulací by případná devátá planeta měla být desetkrát hmotnější než Země a pohybovat se ve vzdálenosti asi 700 au. Ale je tam někde?

Někteří vědci nevylučují, že pozorované anomálie pohybu různých těles v oné vzdálené oblasti by mohla způsobovat černá díra zvíci fotbalového míče. A existují i hlasy, že žádná devátá planeta prostě neexistuje. Rozluštění by měl v dohledné době přinést nový dalekohled na Vera C. Rubin Observatory, hvězdárně v Chile, který má „vidět“ neporovnatelně více než stávající přístroje. Snad tedy zodpoví otázku, zda se kdesi daleko od nás pohybuje nějaký devátý poutník.