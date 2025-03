Slyšíte hlasy, anebo myslíte v obrazech? Myšlení se může u lidí značně lišit

Myšlení jednotlivých lidí a míra využití tzv. vnitřní řeči (využívání slov k přemýšlení, tedy že někdo mluví ve vaší hlavě) se mezi lidmi může velmi lišit. Na čem se ale obvykle shodneme, je překvapení, že ostatní to mají jinak – že je reálné myslet beze slov nebo že myšlení slovy není jen konstrukt scenáristů, kteří to pro divadlo nedokázali vymyslet jinak. Já jsem si třeba v téhle souvislosti už jako malá kladla otázku, jak sakra myslí lidé, kteří od narození neslyší.

Ovšemže se nedá jasně říct, že člověk myslí buď slovy, nebo ne, a tečka. A i když jimi člověk myslí, může se lišit, do jaké míry: možná používá celé na sebe navazující věty, možná jen jejich útržky, možná pouze jednotlivá slova. A může se i lišit jak a proč: Možná používá slova k tomu, aby si poručil, co teď má udělat. Možná si představuje, jak úspěšně vede blížící se nepříjemný rozhovor. Možná si dodává kuráž. Možná si nadává za to, co právě udělal. Možná si nadává v první, možná ve druhé osobě. A možná slyší hlasy různých osob různě a možná taky ne.

Lidé, jejichž myšlení se nezakládá primárně na slovech, někdy popisují, že pokud mají s někým mluvit, musí své myšlenky nejdřív přeložit do jazyka. Ani tihle nepřemýšlí všichni stejně: jde přemýšlet pomocí symbolů a obrazů, pouze pociťovat emoce, zaměřovat se na smyslové vjemy i přemýšlet bez využití čehokoli už zmíněného.

Říká se tomu nesymbolizované myšlení, myšlenky se v něm zjevují jako celek, aniž by byly reprezentovány jednotlivými po sobě jdoucími zástupnými znaky (slovy, obrazy), a popsat ho je těžké i pro lidi, kteří právě tohle užívají jako svůj hlavní způsob myšlení. Takže pokud by vás to zajímalo víc do detailu, radši vás odkážu na studii R. T. Hurlburta a S. A. Akhterové Unsymbolized thinking.

Ale jak je to tedy s těmi, co neslyší? V zásadě stejně jako s ostatními. Můžou zažívat všechny varianty myšlení, i když to, zda mají vnitřní hlas v podobě mluvené řeči, samozřejmě záleží na tom, zda a jak dlouho měli v životě příležitost slyšet. Přemýšlení pomocí vnitřního hlasu pak může být nahrazeno přemýšlením ve znakovém jazyce, které je v něčem bližší přemýšlení v obrazech, avšak na rozdíl od něj může využívat pravidla, která jazyk má, a být hmatatelněji strukturováno.

Takto přemýšlející si představují buď sebe, nebo druhé, jak znakují. Případně, komunikují-li neslyšící převážně se slyšícími a ovládají-li tento způsob komunikace dobře, mohou před sebou v myšlenkách vidět psaný text nebo si představovat, jak jsou daná slova artikulována. A kromě toho mohou myslet v obrazech, emocích, přes smyslové vjemy i nesymbolicky, tak jako každý.

Víte o sobě, jak přemýšlíte vy? A dokázali byste to někomu popsat?

Autorka je bohemistka.