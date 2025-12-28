Smiling Jo. Hrdina československého nebe, který přežil těžkou havárii a přišel o oko

Josef Antonín Čapka se narodil v Kokorech u Přerova. U samotného data narození se v historických pramenech objevují značné rozpory. Nemalá část z nich, zvláště pak ty vojenské provenience, uvádějí datum 26. prosince 1915. Na náhrobním kameni nacházejícím se na St. Peter’s Churchyard v obci Easton, kde je pohřbený, je uvedeno datum 23. prosince 1915.
Je nutné poznamenat, že tyto údaje jsou nesprávné. Rodní a křestní kniha městysu Kokory totiž uvádí Čapkovo narození již k 23. únoru 1915, a to včetně dalších podrobností. Se stejným datem narození pak operují i další archiválie. Díky matričnímu záznamu je patrné, že jeho rodiči byli rolník Josef Čapka a Štěpánka, rozená Nakládalová. V kolonce kmotrů se objevují manželé Hrozovi, kteří žili v Národním domě v Olomouci. Toto místo udávali jako pozdější bydliště i Čapkovi.
Po pěti ročnících obecné školy nastoupil Josef Čapka na měšťanku, po níž pokračoval na odborné průmyslové škole a vyučil se elektrotechnikem. V roce 1935, po provedení odvodu do československé branné moci, byl povolán k vojenské presenční službě. Mezi lety 1936 až 1937 absolvoval pilotní výcvik a poté byl přemístěn k Leteckému pluku 5 v Brně, kde se stal bombardovacím letcem. Z armády odcházel v roce 1939 v hodnosti četaře.
Dle svého udání opustil Josef Čapka Protektorát Čechy a Morava v polovině června, a to v nákladním vagonu u Bohumína. Na československém konzulátu v Krakově se dal k dispozici československému odboji. Po pobytu v táboře Bronowice Małe odjel do přístavu Gdyně, odkud lodí Kastelholm spolu s dalšími odplul koncem července do Francie. V Paříži pak čekal na zařazení do Cizinecké legie, ke které se na pět let upsal. Již začátkem října byl ale přemístěn na leteckou základnu Avord, kde zahájil přeškolování na francouzských strojích. To dále pokračovalo na bázích Istres a Châteauroux. Dle později publikovaných pamětí měl zasáhnout do bojových operací. Činilo by to z něj tak jednoho z hrstky bombardovacích letců, kteří se přímého boje zúčastnili.
Rychlý spád událostí v červnu 1940 přivedl Josefa Čapku do přístavního města Bordeaux, odkud odplul do Velké Británie. Tam se stal zakrátko příslušníkem dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a procházel výcvikem na britské technice. První operační let podnikl dle operačního deníku 311. československé bombardovací perutě 9. ledna 1941 v osádce Aloise Šedivého. Cílem tohoto náletu se stalo nizozemské město Vlaardingen. Takových letů absolvoval 37, z nichž byl na valné většině kapitánem osádky. Mezi cíli, na které útočil, se objevují města Berlín, Brémy, Kolín nad Rýnem nebo přístavy Kiel a Brest, ale i mnohá další místa.
Zajímavostí je i jeho červnový útok na německý křižník Prinz Eugen. V červenci 1941 patřil mezi první příslušníky perutě, kteří dokončili předepsaný operační turnus o délce 200 hodin. Z toho důvodu byl uzemněn a čekal na něj zasloužený odpočinek. Během něj se chystal na roli leteckého instruktora na základně Upavon. O jeho kvalitách svědčí i skutečnost, že v té době byl již držitelem tří Československých válečných křížů 1939 a Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem. K tomu všemu mu byla koncem roku udělena ještě vysoce ceněná britská Záslužná letecká medaile, čímž se zařadil mezi drobnou hrstku československých letců oceněných tímto britským vyznamenáním.
První polovinu roku 1942 strávil Josef Čapka jako instruktor u No 1429 Czech Operational Training Flight. I když šlo o neoperační jednotku, zažil u ní několik mimořádných situací. V únoru například přežil havárii stroje, který po dopadu začal okamžitě hořet, na přelomu května a června zase absolvoval dva takzvané tisícové nálety na Kolín nad Rýnem a Essen. Zpět k operační činnosti u 311. bombardovací perutě se již nevrátil a v srpnu nastoupil k výcvikové jednotce, kde se připravoval na plnění budoucí role nočního stíhacího pilota.
V prosinci 1942 se stal příslušníkem 68. noční stíhací perutě, kde vytvořil osádku s bývalým kolegou od bombardovací perutě Vladimírem Cupákem. S ním až do června 1944 také podnikl drtivou většinu z více jak dvaceti bojových letů, včetně toho z 29. dubna 1944, kdy se jim podařilo dosáhnout pravděpodobného sestřelu nepřátelského stroje Junkers 88. Přišel však 28. červen a s ním i incident, který ukončil Čapkovu kariéru pilota. V odpoledních hodinách byl totiž sestřelen spojeneckým strojem Liberator a během nouzového přistání utrpěl těžká zranění. Jejich následkem musel být podroben několika plastickým operacím a přišel o levé oko. Zároveň se stal členem Quinea Pig Club, který sdružoval zraněné spojenecké letce, kteří prošli léčením v nemocnici East Grinstead pod taktovkou slavného plastického chirurga Archibalda McIndoea.
Před návratem do osvobozeného Československa procházel Josef Čapka kursem letové kontroly a krátce působil na letišti Coltishall. Od roku 1946 byl přidělen jako kontrolor u Leteckého učiliště v Olomouci. Přišel však únor 1948 a s ním i definitivní změna poměrů v Československu. Již v dubnu se odhodlal k útěku za hranice, ale protože nemohl být přechod proveden, vrátil se zpět do Olomouce, kde byl později zatčen. V červnu stanul před soudem v rámci skupiny Generál Janoušek a spol., byl ale zproštěn obžaloby. Po odvolání prokurátora stanul Josef Čapka před soudem znovu, a to začátkem února následujícího roku. Tehdy byl již odsouzen k deseti letům odnětí svobody.
Zásadní roli po manželově zatčení sehrála Rhoda Čapková, se kterou se oženil v roce 1944. Ta jako britská občanka legálně emigrovala zpět do rodné země a vyvíjela tlak na britské úřady, načež byl v roce 1954 z vězení propuštěn. Nebylo však ještě vyhráno. Až do roku 1957 vycestovat nemohl a pracoval jako elektrotechnik v železárnách Petra Bezruče v Olomouci. V květnu toho roku odjel z Prahy do belgického Ostende, odkud dále odplul do anglického Doveru. S manželkou se usadil na okraji Londýna a získal i zaměstnání elektrikáře. Během prvního roku se z něj stala ve Velké Británii poměrně známá osobnost. BBC jeho neuvěřitelný životní příběh zachytila v pořadu This is your life. O něco později vydal spisovatel Kendall McDonald Čapkovy paměti s názvem Red Sky at Night.
Josef Čapka zemřel 19. července 1973. Posmrtně byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva a rodné město mu udělilo čestné občanství.