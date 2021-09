Smrt mladého baťováka. Bohuslav Nocar zahynul při havárii výsadkového letounu v horské oblasti u města Biella

Hrdým partnerem rubriky Kalendář hrdinů je společnost Česká zbrojovka

Následujícího roku, na jaře 1938, jej firma vyslala studovat Pittman’s College v Londýně. O rok později odcestoval jako zpravodaj firmy na světovou výstavu v New Yorku. Dvacetiletý mladík vedl filiálky Baťa na karibském Trinidadu. Pracovně navštívil i většinu ostrovů Antil, Baham a Jižní Ameriky. Když mu vypršela smlouva, koupil si lodní lístek do Velké Británie a přihlásil se do čs. zahraničního vojska.



Vojákem se stal symbolicky 15. března 1941. Po výcviku jej zařadili do telegrafní čety Čs. smíšené brigády ve funkci radiotelegrafisty u velitelství brigády a později se stal instruktorem spojovací roty. Postupně prodělal řadu speciálních kurzů, mimo jiné kurzy útočného boje, řidiče pásových a motorových vozidel a parašutistický výcvik. 3. září 1944 odletěl do Itálie.