Opustit Neapol a zemřít. Román, který chtěl zfilmovat i Sorrentino, vychází po 65 letech česky

Porotci nejznámějšího italského literárního ocenění Premio Strega zaslouží uznání, neboť v roce 1961 jakožto patnáctého laureáta vyvolali z davu Raffaela La Capriu a ověnčili jeho román Smrtelně raněný. Dnes je toto dílo totiž klasikou a po pětašedesáti letech konečně vychází český překlad. Zároveň ale napadne, že u románu, který již prokázal takovou nesmrtelnost, je zmínka o literárním ocenění vlastně nepatřičná, neboť se bez ní dost dobře obejde.
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Obdobné to je, co se týče spisovatele. Raffaele La Capria (1922–2022) vydal – jako svůj druhý román – Smrtelně raněného v devětatřiceti, to znamená, že šedesát let pak byl tvůrcem slavného a nepřekona(tel)ného románu. Na začátku českého vydání najdeme autorskou předmluvu, která vznikla u příležitosti padesátého výročí Smrtelně raněného. Romanopisec přitom netrpí zrovna falešnou skromností, o to víc se člověk v duchu ptá: co s tím ten stařec vlastně měl ještě společného?
Čímž se dostáváme k notně ohrané, přesto platné maximě, že dílu je po vydání bez autora lépe (o jeho dědicích ani nemluvě), zvlášť pokud se stane takto proslulým a on kolem něj pořád poskakuje, neboť nemá nic jiného – ví, že jediné, čím je zajímavý, je právě toto. Jasně řečeno: Raffaele La Capria měl to štěstí, že se mu dostalo toho prokletí, že napsal román, který se stal slavnějším než on sám. I když neapolského stvořitele slavného románu ještě notně zmytizoval ve svém nejproslulejším filmu Velká nádhera (2013) další věhlasný neapolský rodák, Paolo Sorrentino. Co na tom, že Jep Gambardella, autor jediného, dávného románu, v podání Toniho Servilla se pohybuje mezi římskou smetánkou. Do Říma odešel jak Raffaele La Capria, tak Paolo Sorrentino.
Vstup do skutečného života
Totožné téma má potom i samotný román. A přestože se nacházíme v Neapoli a všechno je tu pro Neapol typické – jak se domnívají Neapolci, kteří neznají pořádně nic jiného než Neapol –, jedná se o téma velmi obecné: jak propojit mladíka s tím, kdo již úplně mladý není? Jak propojit – a lze to vůbec? – v jeden životní příběh toho, kdo kdysi z Neapole odcházel, a toho, kdo se následně do Neapole vrátil?
K tomu se přidávají další otázky: Bylo správné odcházet? Protože kdo jednou odešel, ten už se nemůže vrátit úplně. A nebyl by v očích ostatních návrat vnímán jako prohra? Musíme zde opět dodat, že Neapol se do určité míry dá vnímat jakožto centrum regionální, ovšem jedná se o region velmi hrdý a ve velké míře nepřipouštějící, že by někde mohlo být něco lepšího, nehledící neustále – ani obdivně, ani žárlivě – na centrum. Možná by se v tomto směru dala Neapol přirovnat v našich poměrech k Ostravě.
Smrtelně raněný
A v přirovnávání můžeme pokračovat. Vzhledem k ohlížení se za nostalgickým oparem a k bolestným nárazům do přítomné reality lze Smrtelně raněného postavit vedle Hrubínovy Romance pro křídlovku či Zlaté renety, vzniklých ve stejné době. A co se potom týče románového pojetí, italský prozaik hledá ve vzpomínkách krásný den, což upomene na modernistickou fascinaci jediným dnem – jak v Odysseovi Jamese Joyce, tak třeba v Paní Dallowayové Virginie Woolfové.
Překladatelka a šéfka nakladatelství Meridione Alice Flemrová v doslovu zmiňuje též Felliniho skvělý snímek Darmošlapové (1953), v němž sledujeme partu mladíků, kteří se osmělují – či obávají – vstoupit do skutečného, dospělého života. Daly by se tu rovněž zmínit ferrarské příběhy Giorgia Bassaniho, vracející se k předválečným studentským létům. V témže předpokoji přešlapuje Massimo De Luca, hlavní postava Smrtelně raněného. Jde zkrátka o „portréty umělců v jinošských letech“.
Oslepeni mořskou hladinou
Román Raffaela La Caprii je opravdovým literárním občerstvením. Okamžitě pocítíme jazykovou libost a opojné odlesky roztříštěných vzpomínek. Nesmíme zapomínat, že prim tu hraje moře a život mladíků na něm, případně na nedalekých ostrovech, které jsou oblíbenou turistickou destinací. Bezodkladně je tak u čtenáře aktivována úplně jiná vnímavost. Nikdo nás zde nevodí za ručičku a neříká, kdo je kdo a kdo je čí co, žádné představování. Člověk tak patrně ne všemu rozumí, leccos napoprvé nepochopí, nespojí si, ale to jen ladí s fragmentárním podáváním vzpomínek a obecně s lidským vnímáním, jež má tendenci být těkavé, nepozorné. Celý odplouvající svět si vytváříme na základě střípků, které se nám zachytily na cedníku paměti a z nichž jsme si následně vybrali.
Obdivovaní hrdinové se scvrkli, zatímco vedlejší postavy se z pozic pozorovatelů posunuly na pozice hlavních postav vlastního života. A ani ty holky už nejsou, co bývaly.
I v tomto aspektu nás tak Smrtelně raněný vrací k velkým modernistickým dílům. Máme dojem – a leckdy neklamný –, že jsme něčemu nerozuměli úplně dobře, že nám asi něco uteklo. Ale to je přece v běžné komunikaci přirozený, častý pocit. To, jak na nás román esteticky zapůsobí, nevychází z toho, že nahlédneme, že si Otakárek nakonec vzal Karličku za ženu, nýbrž z toho, jak je to i v případě románu Raffaela La Caprii: odneseme si uzlíček vjemů a formulací, které se v nás budou pak nějakou dobu převalovat a střásat, až si nečekaně cosi uvědomíme.
Snad nebude působit pyšně, když řekneme, že právě takovýto způsob v člověku zůstane daleko trvaleji než nějaké klenuté příběhové konstrukce. Protože ani život není přehledná story, je to samá nepřehledná zatáčka a slepé rameno. Smrtelně raněný patří zkrátka mezi romány snažící se zachytit to podstatné a daří se mu to velmi dobře, i když by jej mnozí označili za slovní drobenku bez děje.
Massimo, mladý absolvent práv, z Neapole nakonec odchází, i když v románu je možná silnější ta jeho poloha, kdy se snaží najít chvíli, kdy se vše porouchalo, kdy ztratil neochvějný entuziasmus: „Proč jsi zůstal, co tě ještě drží? Mohl jsem mu snad říct tu absurdní věc? Mohl jsem mu říct: přání zas nalézt jen jediný z těch dní, neporušený, takový, jaký byl, přání najít zas jednoho rána, až si náhodou vyjedu na člunu, sebe samotného ve výchozím bodě – a všechno dát zas do pořádku právě od onoho bodu.“
Jenže člověk, který jednou odešel, je navěky přelomen. A taky si není jist, zda se vlastně nehoní za přeludem: „Chci zas najít aspoň jeden z těch dní. Ale jakých dní? Existovaly vůbec?“
Protože vzpomínky znehybněly a získaly neustálým leštěním v mysli ostřejší obrysy. A ten, kdo se vrací, by si přál, aby tomu obrazu – archaickému, či rovnou vybájenému? – odpovídalo i jeho rodné město. Jenže vše je už jiné.
Zároveň ve Smrtelně raněném čteme větu, jež si vyloženě říká o to, aby byla citována: „Žijeme ve městě, které tě smrtelně raní nebo tě uspí anebo obojí současně.“ Realita je ponořena ve fikci: „Dvě Neapole, jedna je hraná a druhá je ta opravdová (…) Čelí osudu, který je silnější než oni, odpykávají i za ostatní Neapolce vinu, že ze sebe udělali legendu. Že tu legendu zneužívají. Že jí věří, že ji sytí vlastním životem.“ Zbývá (sebe)ironie: „Dobře, tak bychom na vrchol Vesuvu pověsili krásný, obrovský neonový nápis, aby si ho každý mohl přečíst: KDO ZŮSTANE, BUDE PŘEMOŽEN. To dobře shrnuje situaci, ne?“
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Když si potom domů po letech přivezete kamaráda, musíte vysvětlovat: „,A tohle je kdo?’ zeptal se mě ten můj kamarád. ,Král vnějších dojmů.’ ,Nedělej Neapolce, co to znamená?’ ,Spousta šarmu a málo lir.’ ‚Viděl jsi, jak se k ní choval?‘ ,Nejdřív ji políbíš, pak ji propleskneš a pak se představíš. S tímhle typem holek to býval jeho systém. Jak se zdá, používá ho doteď.’“
Továrna na mladé holky
Dalším výrazným aspektem dorůstání v chlapecké partě je vzhlížení k těm starším a podnikavějším. V tomto případě to je bratr Niní a dále Sasá, o němž byla řeč v citovaném dialogu. Kdysi disponovali neopakovatelnou rošťáckou roztomilostí, které neodolala ani rodinná posluhovačka: „Dokonce i zlaté zuby sis dala z pusy vytahat. Věříš všemu. ,Niní mi slíbil, že mi dá nasadit bílý, zlatý zuby už se nenosí.’ Chápeš? A Niní, to by nikoho nenapadlo, ty zuby prodal a šel do kina.“
Jenže co bývalo roztomilé a zábavné, je později už pouze otravné a smutné. Zůstali postarší peciválové kličkující v záplavách turistů a nemotorně napodobující své mladší podoby: „Ten Angličan mu to taky řekl: Sasá, řekl mu, ty pracuješ. Víš to, že pracuješ? V jiných zemích člověku, co dělá tvoji práci, platí, dávají mu výplatu, publík relašón, tak se tomu říká.“
Mimochodem, dnes mají takoví obchodníci s deštěm či agenti s teplou vodou žně, neboť „publík relašón“ je ctěným povoláním.
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Sasá znaveně připouští: „Můj život byl jeden velký výmysl.“ A namísto toho, aby okouzloval neodolatelnými husarskými kousky, snaží se vlastní výjimečnou pozici uhájit pomlouváním druhých: „Kdybys je viděl! V neděli chodí na procházku s manželkou a dětmi, mají stejná panděra jako jejich otcové a strýci, jsou pořád schlíplí, ani mluvit už nezvládnou s normální energií, protahují slova, jako by spali. A sní o novém autíčku, sní o giuliettě, o penězích. Věřil bys tomu? Skoro všichni jsou teď takoví. Během dvou nebo tří let se jim změní výraz jako těhotným ženám, zdá se, že ty děti čekají oni. A pak vedou přízemní život, samé ubohé známosti, v životě tě nepozvou na oběd ani na večeři, jen tak, abychom se trochu zasmáli! Dej na mě, nežeň se.“
Obdivovaní hrdinové se scvrkli, zatímco vedlejší postavy se z pozic pozorovatelů posunuly na pozice postav hlavních: hlavních postav vlastního života.
A vlastně ani ty holky už nejsou, co bývaly: „Ty dnešní jsou hezoučké, to jo, to jim nikdo nemůže upřít, ale jsou všechny stejné, dobrý bože! Jako kdyby vyjely z montážní linky nějaké továrny na holky. Všechny mají takové ty oči, které slibují kdovíco – a pak jsou pitomé, ale tak strašně pitomé! Člověka vážně přejde chuť.“
Tady již hořkost vede zpět k mytizování vlastního mládí. A ať člověk odešel, nebo zůstal, ztráta neváhající spontaneity stejně jako víry v to, že život půjde pořád lépe, musí vždycky přijít.
Začerstva spotřebujte
Při čtení románu, který byl do současnosti přesazen z roku 1961, člověk jasně vidí, proč na sebe dnes s tak silným nepochopením narážejí dva náhledy na literaturu. První tvrdohlavě odkazuje právě na tato velká díla z minulosti a porovnává s nimi novinky, jež se tak jeví většinou jako velmi nedostatečné.
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Druhý se o žádnou literární nesmrtelnost ani nepokouší, podstatné je udělat si jméno, tedy značku, a svižně dodávat zákazníkům další a další tituly. Podstatné je zde tedy jméno spisovatele, který však nikdy nenapíše nic, co by ho zastiňovalo, nevytvoří postavu, jež by se stala nesmrtelnou. O to totiž ani nejde, jde o průtokovou tvorbu a její co nejvyšší rychloobrátkovou spotřebu. V této atmosféře je potom logické, že všechno, co není knižní novinkou, je už nepoužitelně zastaralé, okoralé.
Proto se musí vyrábět další a další nové romány, které budou jednorázově spotřebovány, což je výhodné pro autora a nakladatele. A proto je i pouhé srovnání novinky s průlomovým titulem, po němž se literátovo jméno stalo značkou, vnímáno jako otravné, neboť taková připomínka kazí tento obchodní model. Přičemž i životnost značek je tu časově omezená a jsou nahrazovány jinými. Literatura, jak ji vnímáme rovněž díky románu Raffaela La Caprii, tak byla smrtelně raněna a zdá se, že dodýchává.