Kdo nás opustil v roce 2022: fotbalový kouzelník, nejmocnější žena Ameriky i „milá holka“

Královna Alžběta II., 1926-2022

Štěpán Hobza

Do pokoření rekordu Ludvíka XIV. jí zbývaly dva roky, i tak vládla svému impériu úctyhodných sedmdesát let. Alžběta II. byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách, většina jejích poddaných jinou hlavu státu až do jejího skonu nezažila.

Spojené království i zámořský Commonwealth se ten den oděly do smutku. Odešla panovnice, která jim vládla dlouhých sedmdesát let – zažila 15 ministerských předsedů, 13 amerických prezidentů a sedm papežů. Přihlížela závěrečným letům premiérství Winstona Churchilla, dobytí Měsíce i pádu berlínské zdi.