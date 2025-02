Pechvogel, jantar nebo smolinec místo stříbra. Proč se vlastně říká, že má někdo smůlu

Největším hornickým střediskem na naší straně Krušných hor byl Jáchymov, kde na počátku 16. století nalezli stříbro. Z toho pak český šlechtický rod Šliků razil slavné jáchymovské tolary, od kterých je odvozeno jméno nejpoužívanější světové měny, amerického dolaru. S postupující těžbou se však začalo stříbro na žilách vytrácet a místo něj se objevovala jiná, pro horníky bezcenná ruda. Začalo se jí říkat pechblende, smolná ruda neboli smolinec.

Teprve později se přišlo na to, že jde o oxid uraničitý a že z něj jde připravit uranovou žluť, použitelnou pro barvení skla nebo porcelánu. Jenže to nestačilo, a tak se přišlo i na to, že uran jde rozštěpit a případně využít ke zničení celé pozemské civilizace, takže se v Jáchymově a okolí vesele těžilo až do druhé poloviny 20. století.

K jadernému armagedonu naštěstí nedošlo, a tak se můžeme ptát, proč se vlastně říká, že má někdo smůlu. Může to souviset s ptáčnictvím neboli čižbou, prastarým oborem, kdy se na lepkavou pryskyřici – smůlu – nanesenou na proutek chytali drobní opeřenci. V němčině smolaře dodnes nazývají Pechvogel, smolný pták. Ale říkal mi jeden amatérský etymolog v hostinci U Bůčka ve Slivenci, že toto úsloví vzniklo, když se pivo rozlévalo z vysmolených sudů. Kdo dostal poslední slitky ze dna nevalné chuti, našel ve džbánku jako bonus i zbytky vydrobené smoly.

Smůla je fenomén vytrvalý, což dokazuje skutečnost, že se dokáže lepit na paty. Opravdu staré smůle se říká jantar. Již římský učenec Plinius Starší v něm rozpoznal fosilizovanou pryskyřici, přestože nemohl vědět, že jde o desítky milionů let starý produkt třetihorních borovic, které ronily smůlu lepkavou stejně jako ta dnešní. Díky tomu se vzácně v jantaru uchoval zachycený hmyz, což spisovatele Michaela Crichtona inspirovalo k sepsání románu Jurský park.

Medově zlatá barva jantaru však člověka poutala zejména esteticky. Jantarové šperky jsou známé už z doby kamenné, stejně jako z jantaru vyrobené hračky. Významná jantarová stezka vedla od Jadranu přes naše území až k jeho nalezištím na jižním pobřeží Baltského moře, zejména na území dnešního Královce. Mládež si ovšem z historické popularity jantaru nic nedělá: pokud vám někdo řekl ty si ale jantar, nemyslel to jako pochvalu.

Až koupíte letenky na Maltu a nedopatřením přistanete na Baltu, což vás jistě nepotěší, projděte se po pláži a hledejte mezi oblázky v písku zkamenělou pryskyřici. Možná nějaký ten jantar najdete. Když nebudete mít smůlu.

Autor je mykolog