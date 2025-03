Kámo, tys naběhal úplnej nesmysl! Jazyku dnes už nerozumějí ani jazykovědci

Když jsem se později ptal kamarádů vrstevníků, jestli už si někde všimli nového smyslu, jejž nabývá slovo nesmysl, hleděli na mě jak zjara. Přitom pro zálibu mám oproti nim nepříznivé podmínky: žiju mimo lidi, kteří se řídí trendy, a nemám děti nebo vnuky ve věku, kdy se novinky nosí z veřejnosti domů a vítr změn nejčastěji vane.

S každým rokem i týdnem se vzdaluje realitě člověk, který se odsouvá z hlavních kolejí běhu světa. Jistě, média všeho druhu, zejména ta bulvární – což jsou u nás podle mých vyčpělých měřítek všechna –, kdeco napovědí, ale to berete spíš jako výstřelek, ne standard. Mizí možnosti se s realitou potkávat. Tuhle jsem jednu měl, když v příměstském vlaku usedly čtyři holky, všechny v uniformě jednotného účesu, krátké bundy a širokých gatí, a rozmluvily se. Mimořádná příležitost, kdy lidi nečumí do telefonu, konečně zas něco uslyším in natura.

„Reálně je to píča,“ praví jedna na čísi konto.

Ne, nejde mi o ten vulgarismus, to jsme říkali i my, v našem regionu v době před lokální globalizací s krátkým i. Ale začínám vibrovat z toho, kolikrát od všech slyším slovo reálně. Desetkrát, stokrát! Úplná novinka to není, v různých videích, kde debatují mladí lidé (nebo staří, kteří si na ně hrají), to už nějakou chvíli zaznívá. Jen jsem netušil, jaká až je realita. Napadlo mě, že to bude náhražka dříve frekventovaného příslovce fakt, to by sedělo. Zato nesedí, že anglické really a české reálně bylo dosud významu různého, odteď nebude. Přemýšlel jsem i o tom, jestli nějaký výraz natolik dělí mou generaci od té, v níž si už sebe neumím představit.

Kandidátem budiž kámo. Mezi dobou před kámem a po kámovi shledávám tlustou čáru, zlom, něco jako letopočet před Kristem a po něm. Dávno je kámo kontaktovým slovem jako hele, vole nebo hej. A jako se volem oslovují i nevolové, není podstatné, zda kámové spolu kámoší. Navzdory genderovým novinkám si tak říkají i holky. Ale to už asi říkat nebudu.

Leč nejvyšší čas dovysvětlit titulek. Poprvé jsem to asi slyšel ve vysílání všudypřítomného promotéra Ondřeje Novotného, který hlásil, že fotbalista naběhal nesmysl kilometrů. Což jsem si vyložil jako negativum – že běhal zbytečně. Jenže se ukázalo, že význam byl kladný, běhal hodně a účelně. Ve stejném prostředí také říkají, že zápasník ememej vydržel nesmysl ran. A když to říkají tam, musí to být v kurzu. Zkrátka nesmysl teď znamená úžasně, neuvěřitelně, strašně moc.

Článek jsem nečetl, ale asi byl o materiálu, co vydrží nepředstavitelný žár. Když se něco objeví v titulku masového média, jde o znamení, že v obecné řeči je to uchyceno. Mou ambicí se naopak stává dožít s jazykem vlastním, jako se svým dožívaly naše babičky, ač nám přišly staromódní. Jenže dřív nebyla ta videa, tak nevím.

Kandidátem budiž oslovení kámo. Mezi dobou před kámem a po kámovi shledávám tlustou čáru, zlom, něco jako letopočet před a po Kristu.

Autor je překladatel