Život není jen vaše tělo a věci. Není to odříkání, ale láska mezi lidmi, říká Zdenka Wasserbauerová

„V Barumce jsem pracovala celý život a neměnila bych. Byli jsme tam jako rodina, ráda na ta léta vzpomínám. Vím, že dnes se to už často nevidí, ale my měli celou dobu skvělý kolektiv. S vedením Barumky jsem stále v kontaktu, velmi totiž podporují i moji současnou aktivitu pro Český národní registr dárců dřeně. Za to si jich nesmírně vážím,“ vzpomíná na ty roky Zdenka Wasserbauerová.
Bývalá účetní z otrokovické továrny na pneumatiky Barum je bez nadsázky nejpilnější spolupracovnicí Českého národního registru dárců dřeně sídlícího v Plzni. Od roku 1997, kdy začala s osvětou a náborem, získala do databáze registru rekordních zhruba 20 tisíc lidí! „Paní Zdenka přivedla do našeho registru celou jednu pětinu dobrovolných dárců, což je samo o sobě neuvěřitelný výkon. Za léta spolupráce jsem odpozoroval její recept: Je to kombinace obrovského nasazení, kreativity, vytrvalosti, důslednosti a zdravé tvrdohlavosti – hlavních vlastností a přístupů, které stojí za jejími výjimečnými výsledky,“ řekl LN Daniel Pagáč, který Český národní registr dárců dřeně řídí od roku 2012.
Jak se Zdenka, která pohodlný důchod vyměnila za organizování náborů, vůbec k problematice dárcovství dostala? Před mnoha lety její vnuk onemocněl leukemií. Ze své nemoci se vyléčil, ale tříletý chlapec, který ležel na vedlejší posteli, zemřel. Pro Zdenku Wasserbauerovou to byl zlomový moment.
CO JE ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR DÁRCŮ DŘENĚ
Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně pomáhají od roku 1992 po celé České republice nemocným s onkologickým onemocněním krve, zejména s leukemiemi a lymfomy, ale i s dalšími život ohrožujícími krevními chorobami. Hlavní oblastí podpory jsou dárcovství a transplantace krvetvorných buněk, výzkum a inovace lékařského vybavení. Aktuálně je v registru zapsáno 100 696 dobrovolníků. U zrodu registru dárců dřeně stál přední český hematoonkolog MUDr. Vladimír Koza (1954–2012), který provedl začátkem devadesátých let jednu z prvních transplantací kostní dřeně v Československu.
„Když jsem začínala, bylo v našem registru jen jedenáct tisíc dárců. Bylo to strašné, hodně jsem se kvůli tomu tenkrát nabrečela. Jeden lékař mě při tom pláči viděl a řekl mi památnou větu: Plakat nestačí! Lepší je dělat něco pro to, aby se to neopakovalo. A tak to celé začalo,“ vypráví Zdenka, které by osm křížků hádal jen málokdo.
Naplno se pustila do pomoci dalším nemocným a její činnost nezůstala bez povšimnutí. Roku 2017 se stala v ČR Filantropem dvacetiletí (Cena Via Bona, uděluje Nadace Via), ještě předtím získala titul Žena regionu a mnoho dalších ocenění.
„První nábor jsem pořádala u nás v práci v ‚Barumce‘. Na jedné firemní společenské akci jsem s prosbou předstoupila před 500 zaměstnanců, 300 z nich se do registru skutečně zapsalo. Z toho jsem měla velkou radost a zároveň mě to motivovalo k dalšímu náboru. V registru je dobré evidovat co nejmladší lidi, u nichž je vyšší naděje, že se skutečně stanou dárci. S přibývajícím věkem většinou také přibývají nemoci, a člověk se tudíž už později jako dárce kostní dřeně nehodí. Proto jsem začala objíždět střední a vysoké školy a pořádat nábory právě tam,“ popisuje neúnavná náborářka.
Aktuálně Zdenku sice zbrzdila současná covidová situace, ale jak sama říká, naočkovaná už je, a tak alespoň spřádá další plány, kam všude po uvolnění koronavirových restrikcí vyrazí. Zatím pomáhá Českému národnímu registru dárců dřeně s online kampaní mezi dobrovolnými hasiči. „To, že jsem ještě na svůj věk relativně zdravá, beru jako velký dar od života. Když mě občas něco zabolí, vezmu prášek, namažu koleno a jdu shánět další dárce,“ říká se smíchem Zdenka. Žije v Otrokovicích na Zlínsku, má jednu dceru, dva vnuky a dvě pravnučky.
V čem vidíte smysl života?
Smysl života vidím v tom, že nejsme na světě sami, že můžeme milovat lidi, a to jak svoji rodinu, tak přátele i ty, kteří jsou kolem nás. Můžeme se starat a pomáhat.
Věříte v Boha?
Věřím v prvotní impulz, který „naprogramoval“ a nechal rozvinout z pomyslného „bodu nula“ všechno, co existuje. A my, lidé, nevíme, jak tento impulz pojmenovat, tak mu říkáme tím tradičním pojmenováním „Bůh“.
Věříte v posmrtný život duše člověka?
Podstata stvoření je nejen hmotná, ale především duchovní. Zrovna tak podstata člověka je duchovní. Jeho tělo je pouze schránka na duši po dobu, kdy se pohybuje v hmotném světě. Až schránka dohraje svou roli, duše nezanikne, jen nevíme, co se s ní stane. Žít ale bude určitě dál.
Co byste vzkázala mladé generaci!
Milá mládeži, smyslem života není jen vaše tělo a věci. Tím smyslem je především vnitřní duchovní život člověka. To není odříkání, jsou to vztahy mezi lidmi, láska, kultura i tělesná, hodnotné umění, a především život ve cti.