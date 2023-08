Jen svítit a topit už dávno nestačí. Jak má vypadat spolupráce mezi obcemi a jejich školami, vysvětluje socioložka

Lidovky.cz: Proč jste považovali za přínosné zkoumat vztahy zřizovatelů a jejich škol?

Pro náš vzdělávací systém je charakteristické, že máme velké množství zřizovatelů, kteří jsou velice malí, často jsou to obce třeba i s méně než tisícovkou obyvatel, kterým se těžko dá vyčítat, že neumí řídit školu. Ale i ti větší zřizovatelé, kteří mají škol víc, si musí poradit sami, protože ministerstvo školství zřizovatele metodicky zatím příliš nevede. Naším záměrem bylo sesbírat příklady dobré praxe z různorodých obcí, kde vztah škol a zřizovatele funguje, aby se tím mohli inspirovat i další zřizovatelé a ředitelé škol.

Lidovky.cz: Vaše studie má už v názvu, že „jen svítit a topit dnes nestačí“. Co je tedy ještě potřeba dělat?

V první řadě je třeba, aby se zřizovatel o školu zajímal. Upřímný zájem je základní předpoklad, aby to dobře fungovalo. Tedy nejen že posílám škole peníze na provoz, ale jako starosta nebo radní mluvím s ředitelem. Chci vědět, co ho trápí, čím škola žije. Pokud přijde inspekce, tak se zajímám o to, jaké navrhuje zlepšení, a chci s tím škole pomoci. A pokud to není v mých silách, podpořím ředitele, aby hledal pomoc i jinde.