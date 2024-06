Doporučujeme

V čem jsou Japonsko a Japonci stejní jako my a v čem se liší? I to ukazuje nový seriál Šógun podle slavného románu Jamese Clavella. Japonskou kulturu jsme si na Západě navykli vnímat poněkud zjednodušeně, ale podrobnější cesta do Japoncovy duše přinese zajímavá zjištění.