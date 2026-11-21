Ano, v tom roce se v Československu zrodila Charta 77, lidé byli zavíráni do vězení jen kvůli odlišným názorům, umělci museli před kamerami potupit svou čest a podepsat antichartu. Hranice byly obehnané vysokým dvojitým plotem s ostnatými dráty. Že časové schránky na amerických sondách obsahují češtinu, je pro mě za těchto okolností naprosto fascinující.
Za myšlenkou pozlacené kovové gramofonové desky na voyagerech stál astrofyzik Carl Sagan. V drážkách jsou zakódované i obrazy, ale hlavně hudba, zvuky přírody a vzkazy v pětapadesáti jazycích. V každém z nich má zpráva jiný obsah. Každý mluvčí si pozdrav vymyslel sám. Českou větu, zmíněnou na začátku, do nahrávky namluvil s kouzelnou dikcí a přízvukem profesor Václav Kostroun, který vyučoval na Cornellově univerzitě v Ithace. A právě jeho výslovnost češtiny připomíná historické konsekvence. Kostroun z Československa odešel už v roce 1949.
Mety jednoho světelného dne od Země dosáhl Voyager 1 ve středu 18. listopadu v 11.16. Aby se tam dostal, potřeboval 49 let, 2 měsíce a 13 dní.
Moji generaci voyagery provázejí po celý život. Když startovaly, bylo mi deset roků, když letěly okolo Jupiteru, chodil jsem do astronomického kroužku. V době, kdy obě sondy prolétaly okolo Saturnu, podával jsem přihlášku na střední školu, a když Voyager 2 míjel Uran, učil jsem se na maturitu. A pak přišel konec prázdnin 1989. Dokonce i v Rudém právu vyšly dva články o tom, že Voyager 2 zkoumá Neptun. Ten z 29. srpna 1989 přinesl také fotografie. Když jsem s vědomím rizika, že mě vyhodí z vysoké školy, podepisoval Několik vět, byly už obě sondy na cestě ven ze Sluneční soustavy a do stříhání drátů na hranicích zbývaly dva měsíce.
V tomto století už voyagery stihly opustit heliosféru – ochrannou magnetickou bublinu vytvářenou nabitými částicemi slunečního větru – a ocitly se v mezihvězdném prostoru. Sluneční soustavu zatím neopustily. Ještě desítky tisíc let budou v zóně gravitačního vlivu Slunce. Voyager 1 je nejrychlejší a nejvzdálenější lidskýma rukama vyrobený stroj ve vesmíru. Každou hodinu se od Slunce vzdálí o 61 tisíc kilometrů. To je jedenapůlnásobek obvodu zemského rovníku! Rádiový signál z něj k nám v tuto chvíli putuje už více než 24 hodin.
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Mimořádný milník lidstva. Voyager 1 je po půl století jeden světelný den od Země
Přesné mety jednoho světelného dne Voyager 1 dosáhl ve středu 18. listopadu 2026 v 11.16 našeho času. Aby se tam dostal, potřeboval 49 let, 2 měsíce a téměř 13 dní. Voyager 2 tuto metu překoná v listopadu 2035. Je však možné, že už nám o tom nic neřekne. Energii sondám dodávají radioizotopové generátory a plutonium se postupně vyčerpává. Zdroje brzy nebudou schopny dodávat dostatek elektrické energie, aby sondy mohly fungovat. Bez ohledu na to však čeština na obou sondách poputuje dál vesmírem. Za necelých 500 století Voyager 2 proletí okolo hvězdy Proximy ze souhvězdí Kentaura…
Autor je astronom