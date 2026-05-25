Rozchod newyorské kapely Sonic Youth v roce 2011 byl pro hudební svět šokem. Kapela, která v osmdesátých a devadesátých letech definovala zvuk alternativního rocku, naučila generace posluchačů milovat řízený hluk a ukázala, že kytara nemusí jen hrát akordy a sóla, ale může také kvílet, skřípat a znít jako celá továrna, najednou nebyla. Zatímco tehdejší manželé Thurston Moore a Kim Gordon plnili stránky hudebních magazínů emotivními detaily o svém rozchodu, nenápadný hrdina v pozadí kytarista a občasný zpěvák Lee Ranaldo zvolil cestu horečné nové tvorby.
Právě Ranaldo byl v Sonic Youth vždy tím elementem, který propojoval rockové písničkářství s avantgardním uměním a sound artem. Fascinovaně experimentoval s netradičním laděním strun, mezi které vrážel šroubováky, bubenické paličky nebo smyčce. Není divu, že jeho sólová dráha po rozpadu mateřského souboru nabrala mimořádně pestrý směr. Střídal polohy folkového písničkáře s akustickou kytarou, psal poezii, vystavoval výtvarná díla a skládal hudbu pro film i divadlo. Především ale nikdy nepřestal vyhledávat hudební setkání s lidmi, kteří sdílejí jeho vášeň pro objevování dosud neslyšených zvuků.
Svátek pro fajnšmekry
Právě do tohoto kontextu zapadá projekt s příznačným názvem Glacial, jehož koncertní zastávka v Praze slibuje být jednou z nejvýraznějších hudebních událostí letošního roku. Slovo „glaciální“ může odkazovat k ledovcovému tempu a v případě tohoto tria nejde o žádnou nadsázku. Ačkoli se historie formace začala psát už v roce 1999, kvůli extrémní vytíženosti všech členů se jejich společná dráha pohybuje kupředu skutečně rychlostí tajícího ledovce. Za více než dvě dekády stihli nahrát jediné album a jejich společná živá vystoupení jsou tak vzácná, že každé z nich má status svátku pro fajnšmekry.
Glacial, Praha, MeetFactory, 27. května
Glacial však nejsou žádným Ranaldovým doprovodným projektem, ale rovnocenným dialogem tří ikon světové avantgardy. Spolu s ním sestavu tvoří australský bubeník Tony Buck, člen kultovního ambient-jazzového tria The Necks. Buck je pověstný svou schopností udržet hypnotický, zdánlivě nekonečný rytmus, který posluchače uvádí do stavu transu, aniž by sklouzl k jednotvárnosti. Třetím do party je novozélandský kytarista a dudák David Watson, veterán scény newyorského downtownu, který v minulosti spolupracoval s vizionáři jako Phill Niblock nebo Yoshi Wada. Právě Watsonovo zapojení tradičních dud do kontextu elektrického hluku dodává triu zcela unikátní, mystický rozměr.
Pro běžného posluchače, který zná Ranalda spíše z indierockových souvislostí, může být setkání s Glacial překvapením, ale rozhodně ne nepřístupným zážitkem. Hudba tohoto tria sice nestojí na klasických písňových strukturách, slokách a refrénech, ale nabízí masivní, extatický proud zvuku, v němž se mísí nekonečné plochy takzvaných dronů – dlouze držených tónů –, psychedelické textury a nespoutaná improvizace. Výsledkem je pak komplexní, až očistný umělecký prožitek.