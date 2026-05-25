Dorazí bývalý kytarista legendární kapely Sonic Youth. MeetFactory čeká nevšední zážitek

Ondřej Bezr
  16:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Ve středu 27. května zažije pražská MeetFactory výjimečný okamžik: zahraje zde zřídka vystupující trio Glacial kolem bývalého kytaristy legendárních Sonic Youth Leeho Ranalda.

Lee Ranaldo | foto: Anna Bogaciovas

Rozchod newyorské kapely Sonic Youth v roce 2011 byl pro hudební svět šokem. Kapela, která v osmdesátých a devadesátých letech definovala zvuk alternativního rocku, naučila generace posluchačů milovat řízený hluk a ukázala, že kytara nemusí jen hrát akordy a sóla, ale může také kvílet, skřípat a znít jako celá továrna, najednou nebyla. Zatímco tehdejší manželé Thurston Moore a Kim Gordon plnili stránky hudebních magazínů emotivními detaily o svém rozchodu, nenápadný hrdina v pozadí kytarista a občasný zpěvák Lee Ranaldo zvolil cestu horečné nové tvorby.

Holka má v sedmdesáti pořád šťávu. Druhé album Kim Gordonové rozhodně nehladí po srsti

Právě Ranaldo byl v Sonic Youth vždy tím elementem, který propojoval rockové písničkářství s avantgardním uměním a sound artem. Fascinovaně experimentoval s netradičním laděním strun, mezi které vrážel šroubováky, bubenické paličky nebo smyčce. Není divu, že jeho sólová dráha po rozpadu mateřského souboru nabrala mimořádně pestrý směr. Střídal polohy folkového písničkáře s akustickou kytarou, psal poezii, vystavoval výtvarná díla a skládal hudbu pro film i divadlo. Především ale nikdy nepřestal vyhledávat hudební setkání s lidmi, kteří sdílejí jeho vášeň pro objevování dosud neslyšených zvuků.

Svátek pro fajnšmekry

Právě do tohoto kontextu zapadá projekt s příznačným názvem Glacial, jehož koncertní zastávka v Praze slibuje být jednou z nejvýraznějších hudebních událostí letošního roku. Slovo „glaciální“ může odkazovat k ledovcovému tempu a v případě tohoto tria nejde o žádnou nadsázku. Ačkoli se historie formace začala psát už v roce 1999, kvůli extrémní vytíženosti všech členů se jejich společná dráha pohybuje kupředu skutečně rychlostí tajícího ledovce. Za více než dvě dekády stihli nahrát jediné album a jejich společná živá vystoupení jsou tak vzácná, že každé z nich má status svátku pro fajnšmekry.

Glacial, Praha, MeetFactory, 27. května

Glacial však nejsou žádným Ranaldovým doprovodným projektem, ale rovnocenným dialogem tří ikon světové avantgardy. Spolu s ním sestavu tvoří australský bubeník Tony Buck, člen kultovního ambient-jazzového tria The Necks. Buck je pověstný svou schopností udržet hypnotický, zdánlivě nekonečný rytmus, který posluchače uvádí do stavu transu, aniž by sklouzl k jednotvárnosti. Třetím do party je novozélandský kytarista a dudák David Watson, veterán scény newyorského downtownu, který v minulosti spolupracoval s vizionáři jako Phill Niblock nebo Yoshi Wada. Právě Watsonovo zapojení tradičních dud do kontextu elektrického hluku dodává triu zcela unikátní, mystický rozměr.

Pro běžného posluchače, který zná Ranalda spíše z indierockových souvislostí, může být setkání s Glacial překvapením, ale rozhodně ne nepřístupným zážitkem. Hudba tohoto tria sice nestojí na klasických písňových strukturách, slokách a refrénech, ale nabízí masivní, extatický proud zvuku, v němž se mísí nekonečné plochy takzvaných dronů – dlouze držených tónů –, psychedelické textury a nespoutaná improvizace. Výsledkem je pak komplexní, až očistný umělecký prožitek.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.