Dvojí diplom je pro absolventy plus. Ředitel University of New York in Prague přibližuje způsob studia na soukromé vysoké škole

Jak vypadá studium na vysoké škole, jejímiž partnery jsou uznávané mezinárodní univerzity a kde se vyučuje v anglickém jazyce, popsal pro server Lidovky.cz její generální ředitel Sotiris Foutsis.

Lidovky.cz: Bakalářské a magisterské programy University of New York in Prague jsou založeny na výukových stylech amerických vysokých škol a univerzit. Můžete upřesnit, co je při výuce akcentováno?

Klademe důraz na kritické, nezávislé myšlení, týmovou práci a sokratovský přístup k učení, v rámci něhož naši profesoři vyzývají své studenty, aby diskutovali. Jsme pyšní na diverzitu naší fakulty i na to, že naši vyučující mají bohaté zkušenosti z reálného života v mnoha profesních oborech i v akademické sféře. Proces učení na UNYP je celoroční, s projekty a zkouškami, které naše studenty nepřetržitě motivují a podporují jejich schopnost samostatně se učit a nové informace si také pamatovat.