Nástrojem podřízení bylo i mlčení o sexu. Historik o intimitě, AIDS a polygamii v SSSR

Henri Cartier-Bresson: Moskva 1954 | foto: Henri Cartier-Bresson / Christies

Jiří Just
Doporučujeme   18:00
Sex je poslední bašta svobody v totalitě. A taky indikátor, jak se vyvíjelo bolševické Rusko. Exploze svobody po pádu carského režimu, ztráta libida kvůli stalinským represím a zásahy do intimního života kníratým diktátorem ve prospěch komunistické fikce, soukromí jako nejvyšší hodnota reálného socialismu. A také AIDS, prostituce a pronásledování homosexuálů. O dějinách sexu v Sovětském svazu vědí Rusové málo. „Mlčení o sexu je také do jisté míry nástroj podřízení,“ říká v rozhovoru pro Orientaci ruský historik Rustam Alexander.

Nevědomost Rusů pochází nejen z toho, že se jedná o pikantní a čistě soukromou záležitost. Naopak, režim se vždy snažil Rusům vetřít do postele. Ukazuje to kniha ruského historika a publicisty Rustama Alexandera Sex byl. Intimní život v SSSR, která vyšla v ruštině v loňském roce. Alexander v rozhovoru pro Orientaci popsal, jak vypadala intimita v dobách komunistické nesvobody.

Lidovky.cz: Sex v SSSR neexistuje. To je legendární hláška, která zazněla v roce 1986 během televizní debaty sovětských žen s Američankami. Když ale odhlédneme od té kuriozity, vypadá to, že Rusy otázka, zda v SSSR byl sex, opravdu dráždí. Je to spojeno s neznalostí?
Rusové se o tuto otázku zajímají, protože v Rusku je skutečně slabé povědomí o tomto tématu. Když lidé vidí mou knihu o sexu v Sovětském svazu, mnozí si představí, že se v ní píše o sexuálních praktikách sovětských lidí, že je to něco jako taková sovětská Kámasútra. Když ale knihu začnou číst, dojde jim, že sex není jenom o pohlavním styku, ale je to i celý diskurz, s jehož pomocí může stát ovlivňovat soukromý život lidí. Zejména autoritářský stát, který si přeje, aby ve společnosti bylo méně svobody a více podřízenosti.

Lidé neměli žádné soukromí. Často v jedné místnosti žila celá rodina i s dětmi. Mnoho dětí moc dobře vidělo a chápalo, co jejich rodiče dělají, a pak o tom vykládalo ve škole.

