Je víc špačků, nebo Špačků? A proč je rádi tlučeme a taky zahazujeme na ulici?

Glosa   17:00
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Hejno špačků | foto: Shutterstock

Stalo se to na jedné zahradě ve Slivenci. Ještě loni na podzim tam stál mohutný ořešák a v jedné z nejvyšších větví byla dutina, ve které pravidelně hnízdili špačci. Jenomže majitel ho v zimě pokácel, protože strom už ve větru nebudil důvěru. Na jaře na zahradu přiletěl pár špačků. Pozoroval jsem je, jak rozčileně poletují kolem dokola, a bylo mi jasné, co hledají. Jenomže starý ořešák byl pryč, a tak ještě chvilku špačkovali a pak se rozlétli hledat náhradní domov.

Špaček obecný je úhledný hlasitý pěvec, o něco menší než kos. Horní hranice počtu u nás byla odhadnuta až na 1,8 milionu hnízdících párů. Ptáci tak vysoce převyšují své neopeřené jmenovce, protože Špačků u nás sídlí jen necelé čtyři tisíce. Špačci nejsou příliš populární mezi ovocnáři a vinaři, protože ve velkých hejnech útočí na sady a vinice a působí pěstitelům velké škody.

Přesto se na mnoha zahrádkách nachází špačkovník, tedy univerzální budka pro ptáky a pro špačky především. Tento zvyk pochází z dávné minulosti, kdy naši předkové také vyvěšovali budky – ovšem ne proto, aby špačkům pomáhali s hnízděním, ale aby je mohli snadno odchytit a s odpuštěním sežrat.

Kdo by nahlédl do Kuchařství, to jest knížky o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají z roku 1591, jejímž autorem je český učenec Bavor Rodovský z Hustiřan, nějaké kuriózní recepty na úpravu drobných ptáků by objevil. Střílet a konzumovat špačky však už není dovoleno – tedy s výjimkou špačka luhačovického. Pokud nejste tak dalece obeznámeni s ornitologickou kuchyní, jedná se o závitek z mletého masa, tedy o levnější variantu španělského ptáčka.

Počet špačků se odhaduje na 1,8 milionu hnízdících párů. Ptáci vysoce převyšují své neopeřené jmenovce, protože Špačků u nás sídlí jen necelé čtyři tisíce.

V debatě o původu slova špaček se etymologové v minulosti neshodli. Nabízí se, že bylo převzato z německého Spatz. Jenže jak podotýkají čeští ptakopisci, toto slovo všude označuje jen a pouze vrabce. A jak v časopise Naše řeč poznamenal jazykovědec Václav Machek, to je závada, kterou nelze ničím odklidit, a tak původ slova třeba hledati jinde. Slovo špaček má však i několik dalších významů, nijak nesouvisejících s ptákem. Kromě dřevěné hračky označuje špaček i zbytek tužky, doutníku či cigarety.

Neuvěřili byste, kolik lidé odhodí špačků: nedopalky dokonce představují nejčastěji odhazovaný odpad na světě! Jak uvádí aktuální studie v časopise Environmental Chemistry Letters, každoročně se jich do životního prostředí dostávají biliony. Ohniska znečištění leží v Asii a Latinské Americe a nedopalky představují problém hlavně ve vodách a jejich okolí, typicky na plážích. V prostředí totiž vytrvávají roky a uvolňují se z nich toxické látky.

Přestože je u nás kouření klasických cigaret na ústupu, pohozených nedopalků je pořád dost. Což je znepokojivé. Vědět, že házet špačky na zem je nepřípustné, má přece každý – aniž by mu to musel připomínat nějaký expert na etiketu. Třeba ten známý kos Špaček.

Autor je mykolog

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.