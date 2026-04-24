Málo tmy v noci může znamenat až o pět let kratší život. Spánek je pro zdraví velmi důležitý

Už chytrá horákyně věděla, že nejsladší věcí na světě je spánek, protože v něm nevnímáme únavu ani zármutek a ve snech se můžeme navzdory všem trápením radovat. Málokdo si tuhle pravdu uvědomuje ostřeji než lidé postižení nespavostí čili insomnií. Noci se jim zoufale vlečou a nekonečné hodiny tráví marnou snahou o ponor do sladkých dřímot. Internet je plný „zaručených návodů“ na zdravý spánek, nabízí i bezpočet „stoprocentně spolehlivých“ prostředků – od čajů a mastí až po polštáře, matrace a přikrývky.
Jídlo zkonzumované v noci posune pomyslné ručičky biologických hodin v játrech a ledvinách a ty ukazují den, což může vyvolat poškození těchto orgánů.
Virální videa ani drahé pomůcky ale často spánek nezajistí. Odborníci před nimi dokonce varují, protože lidé, kteří se několikrát spálí neúčinným uspávacím prostředkem, mohou dojít k závěru, že jim od nespavosti nic neuleví, a odbornou pomoc nehledají. Výzkum vnitřních biologických hodin a jimi řízených cirkadiánních rytmů přitom v posledních letech významně pokročil a nabízí mnoha nespavcům účinná řešení.