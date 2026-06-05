Dnes se z vídeňského výletu vrátíme opět domů a podíváme se na zajímavou urbanistickou enklávu Prahy. Speciálně si všimneme její dominanty, kostela sv. Anežky České, a připomeneme si také legionářský pomník, který před kostelem za první republiky stával.
Téma zahradního města s malými domky nebo řadovými domy v zeleni bylo u nás v první polovině minulého století velmi živé. Rezonovaly tu představy anglických urbanistů a architektů devatenáctého století, kteří viděli budoucnost sídel v budování tzv. zahradních měst (Garden Cities). Nešlo jim ale o výstavbu pro bohaté. Přesně naopak: objekty měly být jednoduché, často sdružené do dvojic nebo řad a měly mít aspoň malé zahrady.
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Takový styl bydlení byl příjemný a hygienický a hodil se i pro dělnické nebo hornické čtvrti. Tento nápad se ale nakonec příliš neprosadil, neboť znamenal zábor cenných městských pozemků, takže byl ve finále příliš nákladný.
Pro chudé i bohatší
Přesto vznikla na počátku dvacátého století celá řada takových enkláv. U nás si můžeme připomenout tzv. Liebigovo město v Liberci, Kotěrovy dělnické kolonie ve Zlíně, Lounech, Králově Dvoře u Berouna nebo také v Rožnově pod Radhoštěm. V Praze byla podobným experimentem zástavba hradčanských bastionů, jež však byla určena pro majetnější.
Na tradici hornických kolonií z konce devatenáctého a počátku dvacátého století navázala řada nových enkláv po vzniku Československé republiky nejen na Ostravsku, ale také v severních a západních Čechách.
Rovněž luxusnějších verzí zahradních měst pro bohatší klientelu s vilami obklopenými zahradou vznikla celá řada. Stačí si připomenout třeba pražské Hřebenky, Hanspaulku nebo Ořechovku. Pokusem o skromnější zástavbu, určenou především pro úředníky, byl pak Spořilov v katastru pražské čtvrti Záběhlice, vybudovaný v letech 1924–1935, kterému se chceme věnovat dnes.
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Urbanistickým řešením se zabýval profesor pražské techniky Josef Bertl a také urbanista Josef Barek. Po smrti prof. Bertla se pak úkolu ujali tři absolventi ČVUT a také asistenti na fakultě architektury a pozemního stavitelství Vlastimil Brožek (1894–1969), Karel Polívka (1894–1970) a Jan Mentberger (1897–1956), kteří dokončili nápaditý urbanismus Spořilova s protáhlým centrálním Roztylským náměstím a sítí ulic a uliček, lemovaných řadovými domky, dvojdomky a tu a tam i větší vilou v zeleni.
Domky měly většinou sedlové střechy, některé vily pak byly pojednány ve funkcionalistickém stylu s plochými střechami a často bílým keramickým obkladem průčelí. Dvě takové stavby si navrhli Polívka s Mentbergerem pro sebe, Brožek si obdobný dům postavil v Ruské ulici ve Vršovicích.
Nejednoznačné přijetí
Tito architekti navrhli také moderní školu a centrálně umístěný katolický kostel sv. Anežky České s vysokou zvonicí a hodinami. Stavba však byla nákladná, proto nakonec došlo ke zjednodušení jejich návrhu stavitelem Stanislavem Režným. Definitivní podobu třílodní stavbě dal ruský emigrant a absolvent pražské techniky Nikolaj Paškovskij (1897–1970), roku 1945 odvlečený agenty SMERŠ do ruského gulagu, který naštěstí přežil.
Na parkovém prostranství pod kostelem pak byl v roce 1937 vztyčen pomník Bojovník od Zborova, dílo Suchardova žáka z umprumu a někdejšího legionáře sochaře Karla Babky (1880–1953) a architekta Režného. Nevydržel tam však dlouho, o dva roky později ho odstranili nacisté. Po válce se už na své místo nevrátil, i když jsou stále snahy tak učinit: další odlitek pomníku dodnes stojí v Blansku, a tak by nebyl problém zhotovit jeho kopii.
Babka má mimochodem řadu děl i v Rusku, kde působil ještě před první světovou válkou. Během ní pak s dalším čs. legionářem a Kotěrovým žákem architektem Vilémem Kvasničkou navrhl zejména na Sibiři řadu památníků, některé snad přežily dodneška.
Výstavba Spořilova byla po dokončení hodnocena rozporuplně. Kritici vyčítali autorům příliš stísněné prostředí a špatnou orientaci, které napomáhají i těžko zapamatovatelné názvy ulic dle světových stran. Dnes je většina drobných domů různě přestavěna a ztratila hodně z původního rázu, podobně jako třeba cihlové domky Baťova Zlína. Přesto má tzv. Starý Spořilov svůj půvab a působí svěžeji než panelové sídliště, které v jeho sousedství vzniklo po válce.