Sporná karbunkule aneb Kdy stojí za to se pohádat s učitelkou

Z hlediska chemického složení nemusí jít o neobvyklé sloučeniny. Nejznámější drahokam, diamant, je složením obyčejný uhlík a jiný známý drahý kámen, korund, je obyčejný oxid hlinitý. Tento minerál popsal římský učenec Plinius Starší, nazval jej karbunkul a rozdělil jej na „mužský“ (modrý safír) a „ženský“ (červený rubín). Odlišnou barevnost těchto odrůd způsobují nepatrné příměsi titanu a železa (safír) nebo chromu (rubín), existují však i čiré, žluté, fialové a zelené korundy. Rubín a safír jsou nejznámější, první jmenovaný patří k nejvzácnějším drahokamům a dokonalé rubíny jsou často cennější než stejně velké diamanty.
Kameny jsem sbíral už v prvním ročníku na gymnáziu, stejně jako spolužák Pavel, takže jsme na naleziště a mineralogické burzy často vyráželi spolu a naše znalosti oboru převyšovaly to, co zná běžný student geologie v prvním ročníku na vysoké škole. Proto nás překvapilo, když profesorka v hodině chemie uvedla jako odrůdy korundu nejen safír a rubín, ale také ametyst, topaz a smaragd.
Po hodině jsme se pokusili její tvrzení se vší slušností rozporovat, jenomže ona nám v kabinetě v jakési „chemické bibli“ triumfálně ukázala, že pod heslem korund jsou jako odrůdy uvedeny také orientální ametyst, orientální topaz a orientální smaragd. Doma jsem v literatuře vypátral, že klenotníci takto označovali barevně odlišné formy korundu, aby je přirovnáním k jiným drahokamům učinili atraktivnější. To jsem se následně snažil ve škole vysvětlit, ale naše chemikářka se zatvrdila a já spolu s Pavlem skončil na koberečku u vedení školy, kde nám bylo vysvětleno, že paní profesorka je vystudovaná odbornice a nemáme jí odporovat.
Jenže jak věděl už dobrý voják Švejk, každá pravda vyjde ven jako volej nad vodu. Krátce poté jsme byli se školou v Národním muzeu, kde jsme pedagogický doprovod dostrkali do kanceláře nejvyšší autority – gemologa Jiřího Kouřimského. A ten potvrdil, že ametyst, topaz ani smaragd odrůdy korundu nejsou, protože jsou to samostatné minerály s odlišným chemickým složením.
Zpětně mi přijde znepokojivé, jak snadno všichni ve škole podlehli autoritě paní profesorky a že se vůbec nesnažili řešit věcnou podstatu problému. Ale pokud snad právě ona čte nyní tyto řádky, není třeba si z toho dělat hlavu. Sám jsem se za život mýlil mnohokrát a říkám s Josefem Švejkem, že jsou lidi chybující, že se mejlejí, ať je učenej, nebo pitomej, nevzdělanej blbec. Mejlejí se i ministři.
Autor je mykolog