Promyšlená a organizovaná vražda osmi tisíc mužů ve Srebrenici. Za nečinného přihlížení OSN

Již několik let trvající zájem o žánr true crime katapultoval do role hvězd a celebrit nejen kriminalisty, ale i ty, kdo dokážou „hovořit s mrtvými“. Soudní lékaři a patologové mohou z ostatků obětí zjistit nejen jejich identitu, ale i to, co dělaly před smrtí a jak zemřely. Jejich analýzy tak hrají klíčovou roli při usvědčování vrahů i pachatelů masových vražd a genocid.

Bez jimi analyzovaného a interpretovaného důkazního materiálu by například bylo mnohem složitější, ne-li nemožné odsoudit před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY) v Haagu nebo Státním soudem Bosny a Hercegoviny několik desítek osob, včetně bosensko-srbských vůdců Radovana Karadžiče či Ratka Mladiće, za jeden z nejhorších poválečných masakrů, od nějž letos uplyne přesně třicet let.