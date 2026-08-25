Nedávno jsme absolvovali velmi podstatnou debatu o tom, jak snímat sportovce a jaké oděvy by měli při dosahování co nejlepšího výkonu nosit. Pro ty, kdo nesledují každé pseudotéma okurkové sezony, můžeme shrnout, že to dopadlo asi takto: mnohé feministky, u nichž bylo na první pohled zřejmé, že sport není jejich doménou, měly spoustu jalových připomínek, po nichž samy sportovkyně podotkly, že jim vůbec žádné snímání ani oděvy nevadí. Vždyť mají vysportovaná těla, tak proč by je neukázaly…
A pokud nějaký ohlas, pak jistě velmi podobný tomuto se dá očekávat u právě vydané Staré postele Ludvíka Vaculíka. Málokdo ji přečte – všimněte si typické věty u diskutérů „já sem to teda eště nedočet úplně do konce“ –, ale mnozí budou mít jasný názor na to, že Ludvík Vaculík (1926–2015) byl starý prasák a že patří do starého železa, přičemž to, že již nežije a nemůže se bránit, vše jen usnadní. Jako chabá námitka bude jistě se stolu smeteno i to, co čteme v samotné Staré posteli: „Kdyby mi nějaká feministka pravila něco o falokracii, dám jí zapravdu: Pyjana mě za falos ovládala jedenáct let!“
Vypadá to, že jde o jedince, kteří toho dosud v sexuální oblasti – ač ženatý a vdaná – zažili méně, než by bylo záhodno. Proto si čtyřicátník a třicátnice hrají na doktora jako děti.
Po jedenáctiletém milostném potýkání přišlo dalších dvacet let (1978–1998) psaní a upravování textového celku, ovšem ani to ještě k dostatečnému odstupu nestačilo. Autor totiž nechtěl, aby soubor byl zveřejněn, dokud je jeho manželka naživu. Nechtěl jí to udělat, už tak jí toho udělal dost. Jistě ale nečekal, že čím později Stará postel vyjde, tím bude prostředí vůči takovým záležitostem citlivější a bude reagovat velmi podrážděně.
Když se však vrátíme k literárnímu aspektu věci, jenž se bohužel jeví být čím dál podružnějším, dá se rozhodně říct, že pokud brněnské nakladatelství Atlantis letos o prázdninách vydalo posmrtně knihy generačních souputníků – a od Sekyry (1966) a Žertu (1967) též literárních soků –, pak Stará postel Ludvíka Vaculíka nad Pomalostí Milana Kundery vyhrává na celé čáře.
Můžu být pouze nechán
Nejprve si musíme zopakovat, co bylo řečeno již v souvislosti s Českým snářem, jenž se loni dočkal dvousvazkového vydání v České knižnici. Zaprvé se to týká vypravěčovy manželky: „Ona ani neví, že Ty jsi celé léto pryč. Ona si myslí, že jsem nešťastný, protože jsme se snad rozhasili nějak. Ráda by věděla, jak vážně, doufá, že jí to může přinést něco příznivého. Je hrozně zvědavá a hrozně se ovládá. Někdy to ale vybuchuje a pak žádá, už sedm roků, totéž: Ať prý jdu za Tebou, nebo ať Tě nechám. Ale já nikoho nikdy nenechám a můžu pouze být nechán.“
Stará postel
Nejde ovšem o obvyklé chlapské dojímání se nad sebou samým, bezohledné k manželce: „A tu mi napadlo, že naprosto jediný, kdo by mi dokonale rozuměl, je manželka. Navíc by mi také jediná mohla opravdu pomoci: Tak za ní jeď, hrome! A kdybych jel, hned za humny bych věděl, že teď je jí přesně tak jak mně, než mi pomohla. Někdy nad ní pláču, ale dávám pozor, aby to nevyšlo najevo, byla by debata. ,Máš se mnou už jen soucit, že? A proč mi vlastně neříkáš, kdy se milujete, já bych byla klidnější, takhle si myslím, že každý den.’“
Dále je tu aféra s fotkami milenců, když se nazí zachytili na hrobech vesnického hřbitova. Estébáci tyto fotky ukradli, a ještě je následně zveřejnili v Ahoj na sobotu. Předtím nabízeli Ludvíku Vaculíkovi pas a vystěhování: „Pravil jsem asi toto: ,Vy dělejte, co je ve vaší povaze. Ustupovat estébákům je horší než ty moje fotky. Když je uveřejníte, svině budete vy, protože já umím líp psát.’“
A ještě dodejme, že spisovatel Jiří Kratochvil již na začátku devadesátých let psal o tom, že zatímco Milan Kundera je typem autora „voyeur“, Ludvík Vaculík je typem „exhibicionista“. A právě tímto výrazem se ve Staré posteli autor opakovaně zaobírá.
Jak papáchu na věšák
Velkým oživením současné velmi ploché české literatury je Stará postel už v rovině stylistické a lexikální. A to se samozřejmě týče především ústředního tématu, jímž je sex, o němž se s nadsázkou říkává, že jde o zábavu pro chudé. A jelikož jsme jako společnost čím dál bohatší, tato zábava pro chudé se jaksi vytrácí z běžného života.
V próze Ludvíka Vaculíka se ocitáme v normalizačním bezčasí, a proto i tady hraje prim chalupa, respektive zdevastovaný venkovský domek, jejž vypravěčova milenka zakupuje napůl s kamarádem, načež dochází k jeho zvelebování svépomocí. Při tom se ukazuje, že velkou potřebu a schopnost manuální práce má rovněž vyprávějící erotoman, neboť venkovské geny se zkrátka nezapřou. Chalupa – jak známo nejen díky Hrádečku Václava Havla – bývala místem vnitřního exilu i pro disidenty (opět ale za dozoru StB), nikoli pouze privátní ulitou pro ty, kdo se proti režimu nijak neprojevovali.
Ludvík Vaculík potvrzuje, že spisovatel je ten, kdo dává lidem a věcem jména. Především jeho milenka a její tělo – jeho části – jsou nazývány neustále znovu a nově. Vynalézavost sexuální se zde snoubí s vynalézavostí jazykovou a mimochodem by bylo zajímavé zjistit, co z toho bude čtenáře pobuřovat víc: „Vyvlékala se z kůlu a zas naň surově nasedala: nahazovala svou pizdu na chuj jak papáchu na věšák.“ Něco takového jsme – pro změnu s notným groteskním zakřivením – naposledy četli asi v Umělohmotném třípokoji (2006) Petry Hůlové.
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Stejně tak se autor Staré postele vyžívá ve významových posunech, v přesazování slov do nových kontextů: „Ne, vůbec jsem nepřipustil, že by ti dva spolu mohli třít blahobyt, protože – protože to jsem s ní přece dělal já a to snad dokonale, takže Jeva se až klaněla, a byly to věci, jež si můžou dělat jenom lidé vydaní si do poslední blanky. Takže na nějaký lůnochod 2 na ní nepřišla mi myšlenka.“ A třeba z jeptišky je tu příhodnější „jebtiška“.
Je nicméně dost možné, že pro někoho bude čtení Staré postele příliš silnou kávou. Bude příčinou skutečnost, že Ludvík Vaculík byl oním exhibicionistou, že zkrátka nic nezastírá? Je Stará postel nevšední tím, co popisuje, nebo jen tím, jak detailně a bez okolků to zaznamenává? Zažil tohle „každý“, akorát o tom málokdo takto podrobně mluví: chce, dokáže mluvit?
Obráceně bychom se mohli ptát, zda se ve Staré posteli nepíše pořád jenom o tom jednom, zda pohlavní rejdění není vyrváno z rámu dalších životních okolností. Nebo z hlediska literatury – při vědomí, že české písemnictví je nejintenzivnější právě, když zaznamenává autentický život – se můžeme ptát, zda by tohle neměly být pouhé součástky, které by následně byly využity při budování úchvatného románového celku, košatého příběhu. To by teprve byla ta pravá literární dovednost, pracovat s touto výživnou materií, čímž mohlo vzniknout dílo, jež by dobylo svět…
Ženo, do roka se nevdáš
Ve Staré posteli se jen málokdy sex protne s něčím jiným. Ale pokud ano, hned se tu síly nesčítají, nýbrž násobí, už pro to komické vyznění: „Udělal jsem jí tedy věštbu: Ze semene na tvém klíně, ženo, čtu, že do roka se nevdáš. Potom chtěla, abych jí to vyfotografoval. Potom jsme šli na psacím stroji rozpisovat text Charty 77.“ Možná zde bude dobré podotknout – a mnohé mistry krátkých spojení to patrně překvapí –, že fakt, že se vám Stará postel nebude líbit, ještě automaticky neznamená, že jste estébáci.
Ludvík Vaculík však rovněž v samotném textu chrání své dílo od nálepky „pornografie“, když dochází k tomu, že taková díla vznikají za účelem co nejvyššího zisku, což u jeho textu naprosto neplatí, když jej nehodlá publikovat. Avšak pozoruhodné při čtení novinky Ludvíka Vaculíka dále je uvědomění, že navzdory všem těm intimním detailům se nejedná o četbu nijak vzrušující v erotickém smyslu.
Stará postel je příběhem dvou lidí, kteří měli to štěstí, že se potkali: „Potom žena pravila: Když jsme se poznali, myslela jsem si, že co my máme, je obvyklé. Jednou jsem pochopila, že to tak není, a dovolte mi mlčet o tom, kdy jsem to pochopila… Se skloněnou hlavou dál řekla: Zajel sis mě na vysoké obrátky, můj milý.“
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Vypadá to totiž, že jde o dospělé jedince, kteří toho dosud v sexuální oblasti – ač ženatý a vdaná či právě v důsledku těchto tlumících svazků – zažili méně, než by bylo záhodno. Proto to může vposledku působit, že si čtyřicátník a třicátnice hrají na doktora jako děti. Téměř jako bychom v popisech četli zpomalené záběry a obří detaily. A jako dítě – zaražený chlapeček – působí náš sexuální bijec rovněž ve chvílích, kdy zaznamená závan milostného soka, tedy žárlivost.
Ve středu všeho je pro vypravěče semeno: „Nezdravě dlouho od čtrnácti let měl jsem trapné potěšení vystřelovat, plivat před sebe tu po tatínkovi zděděnou vlohu do trávy či na zeď za chalupou: abych si prohlédl, co to je, nač to mám; jsem zvíře?“ A tyto lepkavé bílé provazy taky vlastně drží celou knihu pohromadě: „Záleží na tom, jak je míněno a očekáváno. Ženy je cení podle jeho původu: podle vztahu k dárci. Má cenu vysokou, nebo žádnou.“
Obdobně je Ludvík Vaculík průběžně fascinován tím, jak průchozí jsou ženské role: ta biologická a společenská. „Hledím na pohyb jejích zahalených boků a obdivuji volnost jejího úmyslu, ale i její spoleh, že opravdu dostane do vaginy penis. Má ovšem na něj právo, když má vaginu. Není to úchvatně absurdní, že nárok na muže s celým jeho rozumem, silou a charakterem získává žena pičou?“
Na vysoké obrátky, můj milý
Ještě víc je tento muž fascinován – ba přesněji řečeno šokován –, jak rychle a bez mrknutí oka jsou tyto role vystřídány: „Vykonavše práci v kukuřici, odcházíme. Vracíme se na silnici automobilů do Prahy. Je to krásně sprosté, cítím, když s kulkami, jež nijak nezchudly, jdu za ženským zadkem, zastřeným zas látkou. Žena si chlemstla z chlapa a jde se vmísit mezi lidi.“ Opakovaně je rovněž zmíněn „optický klam“: vlasy má milenka blonďaté, odbarvené, dole je tmavá.
V řadě pasáží se Ludvík Vaculík snaží dívat na věci nejen z pohledu muže, nýbrž i ženy. Ostatně tato dialogičnost vynikne v rozhlasovém zpracování Staré postele, které odvysílal Český rozhlas Vltava a kde Michala Bumbálka skvěle doplňuje Jana Štvrtecká. Nutno ocenit, jak se oba dokážou udržet přesně na hraně, kde veškeré ty škádlivé milenecké dialogy nezní pitomě ani přisprostle.
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Takže kdo bude chtít, uvidí, že Stará postel není pro dnešek bezcenná a její autor nezamrzl v chlapácké rétorice: „Každá žena přece, aby vydržela svou slušnost, musí se mít s kým pořádně a věrně spustit a rozpustit. Nechat se od něho rozložit, rozmontovat a pak se s novou chutí dává zas dohromady a do pořádku. Slušná žena, má-li však být ve své slušnosti i uspokojena, dává a bere do dna.“
Uvidíme, jestli nad Starou postelí vznikne též debata ryze literární. I když to, zda je tento text jenom takovou zajímavostí k celoživotnímu dílu Ludvíka Vaculíka, či naopak tím nejpodstatnějším, se asi ukáže až s postupem času. Přestože dnes často máme tendenci propadat zoufalému pocitu, že co se neukáže hned, neukáže se již nikdy. A že to, co se ukáže hned, je chvilkové a povrchní.